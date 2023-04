Elecciones en CABA: el ente que deberá implementar la Boleta Única Electrónica pasará al Ministerio de Justicia

La Boleta Única Electrónica que se utilizará en CABA

Horacio Rodríguez Larreta ya tomó la decisión, que se oficializará a principios de la semana próxima. El Instituto de Gestión Electoral (IGE), del que depende el proceso de implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) a usarse en el desdoblamiento de las elecciones porteñas, dejará de estar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, cuyo titular es hoy Jorge Macri, el postulante del PRO impulsado por su primo Mauricio Macri para la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a los deseos explicitados por el ex presidente de que el hoy ministro porteño -y aún intendente de Vicente López en uso de licencia- sea el único candidato del partido para competir a la Jefatura de Gabinete porteña, Larreta sigue sosteniendo las candidaturas de Fernán Quirós y Soledad Acuña, sus fieles ministros de Salud y Educación respectivamente.

El IGE pasará al Ministerio de Justicia, a cargo desde hace menos de un mes de un funcionario de confianza del jefe de Gobierno, Eugenio Burzaco, el reemplazante de Marcelo D’Alessandro, tras su salida forzada por la filtración de sus supuestos chats y el escándalo de su viaje a Lago Escondido con jueces federales y empresarios de medios.

Si bien tanto en el entorno de Rodríguez Larreta como en el de Jorge Macri sostiene que la decisión “se venía hablando”, se aceleró a partir del regreso este domingo del ministro desde Estados Unidos, adonde viajó una semana por motivos personales. El motivo esgrimido en el entorno de Macri fue “garantizar la transparencia”. Así lo explicitó ayer en una entrevista con Radio Mitre: “Para que no haya ninguna preocupación, duda o sensación de que alguien puede tener alguna injerencia en la elección”. En el entorno de Larreta lo analizaron en clave más política: “Siendo candidato, lo deja más libre a Jorge”.

Ambos compartieron un acto público hoy de anuncio de baja de tasas en una serie de trámites, en una foto que demuestra un cambio de estrategia. Si bien habían intercambiado mensajes tras el regreso de Macri al país, fue el primer encuentro, después de la áspera reunión que habían tenido a solas en el Teatro Colón el 10 de abril último. “Horacio decidió sumarlo al evento”, señalaron en el entorno del jefe de Gobierno, y recordaron que no había estado en anuncios anteriores.

Macri estuvo al lado de Rodríguez Larreta durante el acto en el Registro Civil de la Ciudad, y se ocupó de destacar que no solo habla con Mauricio Macri, sino también con su jefe directo. “Con Horacio creo que hablo más seguido porque estamos en el mismo equipo”, para luego agregar que también lo hace con Patricia Bullrich y con María Eugenia Vidal. La excusa del acto permitió mostrar una postal de mayor sintonía y, entre los temas que charlaron, estuvo el del traspaso del IGE, aseguraron en el entorno del precandidato porteño.

El ministro de Hacienda, Martín Mura; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la secretaria de Atención Ciudadana, Julia Domeniconi; Rodríguez Larreta; Jorge Macri; y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela ayer en el anuncio de gratuidad de trámites

“Todos a la cancha”

“Horacio va a sostener a los tres”, aseguran en el bunker de campaña de precandidato presidencial del PRO, pese al anuncio que había hecho tras su última reunión con Mauricio Macri de que el PRO iba a tener un solo candidato. El ex presidente se fue de ese encuentro con la convicción de que Larreta bajaría a sus postulantes. Pero unos días después, sólo renunció Emmanuel Ferrario, el vicepresidente de la Legislatura. Larreta no solo no los bajó, sino que se mostró con ambos. Por si quedara alguna duda, públicamente los ratificó como aspirantes a sucederlo.

“Horacio considera que, en esta etapa, al espacio le conviene tener múltiples opciones, y que llegada la fecha, se verá quién es el que tiene mejor performance electoral”, explican cerca del alcalde para tratar de restarle rispidez a la ya deteriorada relación con Mauricio Macri. El ex mandatario se siente desafiado en su liderazgo en el PRO por la decisión de su delfín político de convocar a elecciones concurrentes. Según su lectura, podría perjudicar a su primo en la disputa con el candidato del radicalismo Martín Lousteau, y poner en riesgo el principal bastión del PRO.

Cerca de Jorge Macri decidieron salir a aceptar que quizás no tenga el apoyo de Larreta como esperaba o, al menos, no en exclusiva. “No hace falta (que se bajen Acuña y Quirós). Vamos a la cancha, todos a la cancha. Yo no voy a decir quién se tiene que bajar o subir. Si son más no me preocupa, porque confío en el ciudadano. En su capacidad de votar. No me molesta. La competencia saca lo mejor de mí. No pongo las cosas en tono personal. Tengo confianza en el ciudadano. Estoy convencido que le gano con la gente a Lousteau. Y con este sistema electoral más tranquilo todavía”, sostuvo en diálogo con Jorge Lanata.

Quirós y Acuña, los candidatos del jefe de Gobierno

Y si bien apenas se conoció el anuncio de desdoblar las elecciones locales con boleta única electrónica, había manifestado cierta inconformidad al considerar que sería “más engorroso votar con los dos sistemas”, ayer relativizó ese desacuerdo: “Tengo un rol institucional y planteé con mucha claridad que a mí la confluencia de dos sistemas electorales distintos me preocupa. Ahora, si le preguntan a Jorge Macri candidato, la boleta única electrónica, me encanta. Es transparente, la gente me va a poder elegir más allá de quién me apoya o quién no me apoya. Es mi vínculo y mi relación con la gente. Van a ver mi fotito, van a ver mi nombre, van a apretar el botón y me van a votar”.

La licitación para la Boleta Única Electrónica

En medio de la disputa política por su sucesor, Rodríguez Larreta debe resolver a contrarreloj el proceso licitatorio para elegir a la empresa que instrumentará la emisión del voto mediante la boleta electrónica, el escrutinio de mesas y la transmisión de resultados provisorios para todas las etapas electorales, tal como contó Infobae el sábado pasado.

Todo el proceso está a cargo del IGE, un ente autárquico creado por ley en 2018, que cambiará de órbita ministerial la semana próxima. Su titular es Ezio Emiliozzi, ex Director Electoral de la Ciudad, quien aún no tiene el acuerdo de la Legislatura porteña con la mayoría especial de 40 votos requerida, por lo que está nombrado en comisión en forma provisoria por un decreto de Rodríguez Larreta. El lunes pasado, el jefe de Gobierno envió a ese cuerpo legislativo otro decreto mediante el cual informó que Emiliozzi continuará en el cargo de director del IGE, que debería ser ratificado durante la próxima sesión ordinaria.

Emiliozzi es quien hoy está trabajando en la elaboración de los pliegos del llamado a licitación pública. Fuentes de este organismo le dijeron a Infobae que “están trabajando a toda marcha para que se pueda cumplir con los plazos”. Sin embargo, ante la consulta de este medio, desde la Jefatura de Gabinete porteña no pudieron precisar aún cuándo sería el llamado a licitación, aunque aseguraron que será “próximamente”. Y agregaron que “se está trabajando para que la adjudicación sea a mitad de junio”.

¿Por qué son clave los tiempos? Porque el Código Electoral de la Ciudad establece que el sistema electrónico para la emisión y recuento de los votos debe estar aprobado con al menos 50 días de anticipación a la realización de los comicios. Y que previamente la tecnología debe ser sometida a un proceso de controles, pruebas y auditorías durante un período de, al menos, 30 días. Las elecciones primarias en la Ciudad serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre, en coincidencia con las nacionales.

Las elecciones serán el 13 de agosto, pero se votará con otro sistema que a los cargos nacionales

Desde el gobierno porteño informaron a Infobae que ya “se invitó a los interesados en participar de la licitación pública a presentar sus tecnologías, fomentando así la más amplia participación y concurrencia, a través del Registro de Proveedores de Tecnología”. Y que para ganar tiempo y acelerar el proceso los distintos sistemas de los proveedores que se presenten en el proceso licitatorio “serán controlados y auditados en forma simultánea a la contratación”.

Asimismo, aseguraron que “el IGE garantizará la transparencia, el acceso a la información técnica y la fiscalización directa durante el proceso de controles y auditorías por parte de organismos electorales, las agrupaciones políticas, los fiscales partidarios, el Consejo Consultivo de Partidos Políticos y el Consejo Consultivo de Participación Cívico-Electoral”.

Una vez concluida la auditoría, el IGE deberá elaborar un Informe General de Conclusiones, que deberá ser público, sobre si los sistemas tecnológicos y dispositivos electrónicos auditados cumplen con los requisitos exigidos, y responder las consultas y observaciones planteadas. “De esta manera, se fomentará la transparencia y el pleno acceso a la información en el proceso de control de las tecnologías y en el procedimiento de selección de los oferentes que se presenten a la licitación pública”, señalaron en el gobierno porteño.

El antecedente de 2015

El sistema de Boleta Única Electrónica ya fue utilizado en la Ciudad en los comicios locales de 2015, cuando la empresa ganadora fue Magic Software Argentina (MSA), que sufrió un ingreso irregular en su sistema informático pocos días antes de las elecciones generales de ese año, lo que derivó en una investigación judicial. Desde distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron las vulnerabilidades del sistema. La firma es la misma que prestó el servicio en varias elecciones en Salta, desde 2009, y en las Primarias en Chaco en 2017. También lo hará en la próxima elección presidencial en Paraguay.

La cantidad de máquinas para elegir los candidatos a jefe de Gobierno, legisladores y comuneros, a su vez, plantea otro desafío por su número. Deberán cubrir cerca de 12.000 mesas, según las cifras definitivas del padrón. En esta elección se suma el voto para cargos locales de los extranjeros con residencia permanente en la Ciudad, que son unos 650.000.

