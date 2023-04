Larreta también le bajó el tono a la interna del PRO: “No hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura”

Horacio Rodríguez Larreta expuso en La Rural (Fotos: Franco Fafasuli)

“Yo les garantizo acá que no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos por el Cambio”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, durante un discurso que dio en el evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó esta tarde en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El alcalde buscó bajarle el tono al conflicto interno que se desató en JxC por su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, que provocó el enojo de Mauricio Macri y dividió al PRO.

No obstante, Larreta mantuvo su idea respecto a la medida que tomó. “Lo que hice es cumplir con la ley. Lo hice, lo sostengo y me hago cargo. En la Ciudad vamos a votar con la Boleta Única, es mi decisión y me hago cargo”, enfatizó. Fue ante un auditorio de alrededor de 500 productores agropecuarios y empresarios vinculados al sector del campo, en el salón principal del Pabellón Rojo de la Sociedad Rural. El jefe de Gobierno fue el último orador de un evento en el que desfilaron un grupo de precandidatos a presidentes de la Nación de la oposición.

Fue en el marco del evento “Compromiso por una nueva Argentina”, que se realizó esta tarde en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA). A lo largo de cuatro horas, expusieron durante 20 minutos cada uno Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto -presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC)-, así como el precandidato a presidente libertario, Javier Milei, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. La iniciativa cobró especial relevancia por desarrollarse en una semana signada por la interna de JxC y el cruce entre Macri y Larreta por las elecciones porteñas.

Patricia Bullrich habló antes que el jefe de Gobierno

En el auditorio había expectativa por recibir a los candidatos. En la previa a la apertura, que fue a las 15, a lo largo del salón se formaban grupos de productores y terratenientes que cuchicheaban sobre política, la interna de JxC, y la situación económica del país. Varios de los empresarios presentes se cruzaron de salón, porque venían del almuerzo que hizo el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) este mediodía, también en el predio de la SRA en Palermo. El invitado estelar de ese evento fue Mauricio Macri.

El evento “Compromisos para una nueva Argentina” se organizó hace un mes, pero cobró especial significación por la semana en la que se realiza. El recrudecimiento de la disputa interna en JxC aceleró el clima electoral, especialmente en la oposición. La principal coalición opositora enfrenta semanas decisivas desde el punto de vista político.

Más temprano, Macri le había bajado el tono a la pelea con Larreta. “Ya está, ahora hay que seguir trabajando”, pidió el ex presidente ante los 200 empresarios que participaron de la comida del CICyP. Luego, casi en sintonía, Bullrich siguió en la misma línea y aplacó su tono. Al ser consultada por el conflicto en el PRO, la ex ministra de Seguridad fue taxativa: “No voy a volver a hablar sobre la decisión de Rodríguez Larreta”.

En relación con la posibilidad de que se rompa JxC, Bullrich se desmarcó de la pregunta y sostuvo: “El futuro de JxC es ser el futuro gobierno de Argentina”. Fueron declaraciones que concedió a la prensa cuando terminó su discurso. Durante su disertación ante el auditorio, la presidenta del PRO se enfocó en sus propuestas económicas de gobierno y no se refirió a la interna partidaria. “La decisión, el carácter y la firmeza son los elementos distintivos de la Argentina que viene para tomar las medidas que hay que tomar”, sentenció.

Noticia en desarrollo...