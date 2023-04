Rolando Figueroa, candidato a gobernador de Neuquén: “Está cayendo un régimen, va a nacer una nueva mayoría”

Las dificultades con las que se encontró al hacer campaña

Luego de que no le permitieran competir dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el ex vicegobernador de la provincia y actual diputado nacional, Rolando Figueroa, decidió armar su propio espacio, al que calificó como “una gran alianza” de diferentes sectores, y competir contra el “modelo clientelista y obsoleto” de la lista azul, a la que vinculó con “las familias del poder”.

En diálogo con Infobae, el ahora dirigente opositor, que encabezará la boleta de Comunidad, destacó “los preceptos fundacionales de Felipe Sapag (fundador del MPN)”, dio su visión sobre Vaca Muerta, denunció irregularidades durante la campaña del oficialismo y aseguró que “está cayendo un régimen” y “va a nacer una nueva mayoría”.

-¿Por qué decidió finalmente competir por afuera del MPN?

-Fue el pedido de todos los militantes y simpatizantes del MPN que no comparten los lineamientos de la lista Azul. Nosotros vemos cómo la lista Azul ha ido transformando todo un modelo de progreso, de desarrollo, de una provincia que era ejemplo en la Argentina, a un modelo clientelista, en un modelo que se ha quedado obsoleto, en un modelo que simplemente responde a las familias vinculadas al poder y eso llevó a que muchas fracciones del Movimiento Popular Neuquino se aparten y me pidan que los enfrentemos en una elección en la cual tengamos garantías de que sea limpia, transparente. Fundamentalmente, estaban muy asustados porque, precisamente, las internas no pintaban de esa manera, incluso con actitudes que se tomaron después por parte del gobierno, de alguna forma metiéndose en el Poder Judicial, en la Junta Electoral, más específicamente, nos dio la razón de que, en realidad, esta búsqueda por algo era y buscamos esta garantía que, si bien estamos peleando para que sea una elección transparente, tiene otras garantías superiores a que si ellos mismos hubieran sido los jueces todavía.

-¿Aún tiene algún miedo de que la elección no sea transparente?

-No. Los movimientos fueron preelectorales en todo caso, en donde la Justicia convalidó primero una alianza que no tendría por qué haberla convalidado, porque en realidad no gozaba de quórum la asamblea de la Unión Cívica radical y quedó demostrado. La Justicia Federal ratificaba que no existía quórum, sin embargo, la Justicia provincial hizo caso omiso y le habilitó, de alguna forma, agregándole la palabra “Neuquén” a una alianza que en cualquier justicia independiente de la República Argentina no hubiera pasado, ¿no?

-¿Cómo surgió el espacio Comunidad?

-Armamos un frente provincial e inmediatamente convocamos a otros sectores y construimos en Neuquén una gran alianza, que es una gran alianza por Neuquén, en donde los espacios nacionales se rompieron y los dirigentes, aun de algunos partidos nacionales, definieron ir con nuestro partido provincial, sobre todo pensando en que era el momento de poder cambiar, de generar una alternancia en el poder en la provincia del Neuquén, alternancia en el poder que antes se daba siempre dentro del propio partido y que hoy, con el poder consolidado que ha edificado la lista Azul, hace años que no existe, ¿no? Así que los frentes nacionales se partieron, el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, el radicalismo, nos vino a acompañar, sin sello, pero nos está acompañando, y del lado del Frente de Todos, muchas agrupaciones peronistas buscaron algunos partidos provinciales para poder participar y además el Frente Grande participa dándole participación a muchos peronistas también dentro de todo este esquema y también nos está acompañando el Partido Socialista, representando alguna forma a la izquierda.

La construcción de su propio espacio

-¿Con las ideas del MPN se sigue sintiendo identificado?

-Yo no reniego de mi pertenencia al partido, todo lo contrario, considero que la lista Azul se ha quedado con el sellito vacío, con la franquicia, y que los valores y los preceptos fundacionales de Felipe Sapag nos los hemos traído nosotros. Esos valores de abrir los brazos, de saber qué es lo que está pasando en la sociedad y, sobre todo, los reclamos. Si hoy analizamos el discurso de Felipe Sapag el asumir cuando dejamos de ser territorio nacional, es exactamente lo que nos está pasando hoy a los neuquinos: ser, de alguna forma, ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra. Lo mismo nos pasa hoy con el gas y con el petróleo, el gas y el petróleo sale de nuestra provincia, se vende a distintos lugares del país y al resto del mundo, pero miles de neuquinos no tenemos gas. Y con el petróleo también pasa exactamente lo mismo, terminamos pagando, por ejemplo, el transporte mucho más caro por tener solo una destilería muy chica en la provincia. Si vamos a la electricidad, nos pasa lo mismo, producimos el 30% de la electricidad y, sin embargo, a la hora de pagar la electricidad somos la provincia que en el sector medio más caro la paga. Entonces, creemos que debemos cambiar y la forma de cambiar evidentemente es teniendo políticas públicas que nos permitan a nosotros poder producir e incrementar el valor en origen. A nosotros nos alarman todos estos números que están surgiendo en los últimos tiempos. Tenemos récord de ingresos, tenemos récord de producción, pero a su vez estamos teniendo récord de pobreza, 38,4%, volvió a subir en Neuquén. Incluso, ha subido en un 20% el desempleo en el conglomerado urbano, donde hay más oportunidades. Todos estos temas que surgen de números objetivos, son los que a nosotros nos impulsa a generar cambios en la aplicación de las políticas públicas y en el ejercicio de la política.

La construcción de su propio espacio

-En las reuniones con los empresarios, ¿qué les transmite? ¿Qué le piden?

-Para nosotros es fundamental crear el clima de negocios. Nosotros hemos acordado con todos nuestros candidatos a intendentes, todos nuestros legisladores y todos nuestros concejales, lograr armonización tributaria, por un lado, y, por otro lado, una rebaja de impuestos. Creemos que existe demasiada presión tributaria. Incluso que las alícuotas de un impuesto sumamente distorsivo como es ingresos brutos, que provoca efecto cascada y efecto piramidal, están también distorsionadas hoy en Neuquén. La salud paga una alícuota más cara que las empresas vinculadas a los hidrocarburos. Hay que analizar todo, pero hay que bajar los impuestos y subir el índice de cobrabilidad, por supuesto. Vamos a ir a cobrar los tributos, pero en un clima de negocios. Generar que se amplíe la torta en general, que todos ganen, le hace muy bien a la provincia de Neuquén.

-Y la gente en general, ¿qué le transmite?

-Está muy golpeada por esta injusticia, ¿no? Hay ciudadanos que trabajan en producir gas y no tienen gas en su casa, y el gas este sale al mundo, como decía antes. Por eso nosotros creemos que estas injusticias que duelen, hay que trabajar para que cambien. Tenemos que trabajar muy focalizados en la defensa de Neuquén, en que las políticas públicas impacten en la provincia de la mejor manera. Por ejemplo, hoy no existe un programa de becas en la provincia; hay tres generaciones que no conocen lo que es tener un trabajo genuino, teniendo a Vaca Muerta; hay tres generaciones que viven bajo un mismo techo porque el Estado no ofrece créditos, ni tampoco está ejecutando muchas viviendas, ejecuta menos de una vivienda por día ante un faltante de 70.000 viviendas. Esto hace que la pobreza crezca, que no exista posibilidad de crecimiento, y una buena política pública de salud, una buena política pública de seguridad, nos tenemos que enfocar en la construcción de la vivienda, con un amplio abanico de soluciones de que va desde la posibilidad de obtener un crédito para poder ampliar o hacerse su vivienda, los que tienen esta posibilidad, subsidiando la tasa con los fondos de Vaca Muerta o bien realizando un programa en toda la provincia de loteos con servicios y, por supuesto, también adherirse al Programa Federal de Vivienda. Creemos que son los temas más puntuales que recibimos por parte de la gente de a pie.

Su visión sobre Vaca Muerta

-Me gustaría consultarle, porque siempre se habla de Vaca Muerta como lo que podría llegar a ser, como el futuro, como la gran promesa, ¿qué le hace falta a Vaca Muerta para terminar de desarrollarse?

-Yo siempre digo que el cambio que nosotros queremos provocar no es un salto al vacío. Nosotros debemos dejar las cosas que están bien y cambiar las cosas que están mal. Yo creo que si hay algo que está bien es la estabilidad jurídica que brinda Neuquén a la oportunidad de atraer inversiones. Creemos que eso es positivo, eso da posibilidad de mirar hacia adelante, sobre todo en una industria en donde las inversiones son de mediano y de largo plazo. Hoy, el desarrollo de Vaca Muerta recién se está iniciando, pero tiene muchísimo para dar, es la usina de la República Argentina y una de las más importantes que va a tener el mundo, por eso tiene un rol estratégico y preponderante en el desarrollo de nuestro país, equilibrando la balanza de pagos pero, a su vez, generando energía.

Ahora bien, todas estas oportunidades de negocios que ofrece también tienen que brindarle la posibilidad de un crecimiento a la provincia del Neuquén. Por eso nosotros decimos que tenemos una empresa de petróleo del Neuquén que debe participar en los negocios, sobre todo en los excedentes de gas que vienen ahora, en el negocio de las exportaciones, pero también tenemos que cobrar parte de las regalías en especie. Eso a nosotros nos permitiría generar nuestra propia energía, abaratar los costos de la energía en los distintos parques industriales mediante la construcción de una central térmica, promocionar la industria, promocionar la producción dentro de nuestra provincia y también, paulatinamente, ir llegando al consumo domiciliario. Tenemos otra empresa provincial que decide sobre el gas, que nos permitiría llegar al abastecimiento de cada una de las comunidades con nuestro gas. Es decir, estamos dispuestos a vender y a seguir aportándole lo que siempre Neuquén le aportó la patria, pero también queremos desarrollo en nuestra tierra y queremos también obras de infraestructura que son necesarias. Estamos atendiendo mucha migración externa y también migración interna; los neuquinos necesitamos que se invierta rápidamente en Neuquén.

Precisamente esas son las injusticias que nos duelen a todos. Leemos de Vaca Muerta y de Añelo, pero muy pocos saben que la gente de Añelo hoy en su vivienda se calefacciona con leña. Entonces, esas injusticias son en las que, al menos puertas adentro de la provincia del Neuquén, nosotros nos tenemos que enfocar.

-Volviendo al tema de las elecciones, su espacio consiguió el apoyo de varios sectores, ¿Cómo se logró esa unidad?

-Se logró sobre la base de creer que se necesita un nuevo esquema de liderazgo, liderazgos de mesas redondas, liderazgos de equipos de trabajo, en el cual uno esté permeable a las sugerencias y a las ideas diferentes, liderazgo que debe estar presente en una sociedad que está viviendo en una diversidad importante, pero en armonía, eso es lo que nosotros rescatamos, dirigentes preparados, que sean muchas veces movidos de sus partidos tradicionales para formar parte de un frente provincial que quiere defender a Neuquén por sobre todas las cosas. El abrazo nuestro es hacia la bandera neuquina, hacia Neuquén, por eso siempre decimos que vamos a defender mucho a Neuquén de los de afuera, pero lo que es importante, que nos debemos focalizar también en defender a Neuquén de los que ya están adentro y están haciendo las cosas mal.

El actual diputado nacional cuestionó la grieta

-¿Cree que esa unión se podría trasladar a nivel nacional?

-Nosotros creemos que las grietas deben eliminarse y en Neuquén, con este frente, hemos eliminado la grieta. Ojalá que la dirigencia política del país también tenga un crecimiento y ojalá que las grietas se puedan eliminar para poder construir un país que tiene todo para poder crecer, pero me parece que necesitamos que la dirigencia sepa que mediante el diálogo se construye y se puede proyectar mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Argentina.

-¿Hoy la Nación escucha los reclamos de Neuquén?

-Nosotros creemos que muchas veces la lista Azul se ha arrodillado ante los gobiernos nacionales. Nosotros creemos que muchas veces, por acuerdos preelectorales, la lista Azul no ha reclamado con fuerza lo que efectivamente necesitamos los neuquinos. Por eso este frente que hemos armado ahora se pone de pie, no ha negociado absolutamente con ningún poder nacional, lo que queremos es reclamar para los neuquinos, lo que necesitamos los neuquinos: estamos necesitando infraestructuras, que se valore lo que aportamos, mejores condiciones de vida, y estamos dispuestos a seguir poniendo el hombro para aportar a este país, pero por supuesto que vamos a reclamar lo que es nuestro.

-Usted denunció en su momento que no se le permitía hacer campaña, mientras que la lista Azul ya estaba realizando campañas con carteles en toda la provincia, ¿esto cambió o sigue igual?

-Cuando existe toda una madeja de la familia del poder muy enquistada en el poder, con un poder absoluto, lamentablemente, nos terminamos transformando en provincias feudales. Ese feudalismo, cuando ve temblar un régimen, se pone represor, se pone a tapar las posibilidades de que alguien pueda manifestar una opinión diferente, por eso no nos han permitido poner nuestra cartelería. Somos los únicos que no podemos poner cartelería en la capital, o bien si ponemos un cartel en otro lugar duran horas, lo rompen. Pero estos son síntomas de que está cayendo un régimen, cuando las familias del poder sienten en riesgo el status quo. Y nosotros nos hemos contagiado con el resto del pueblo y el pueblo se está contagiado con esta dirigencia que quiere trabajar focalizada en que el ciudadano esté mejor, y esto lo estamos viviendo en una campaña electoral en donde hacemos campaña como se puede, nos paramos a las 7 de la mañana en los semáforos con la cartelería, buscamos las formas en las cuales podemos ser visibles, pero creo que en la calle estamos muy presentes y creo que el 16 de abril, de la mano de este gran acuerdo por Neuquén, va a nacer una nueva mayoría.

-¿Y cómo se rompe con este sistema feudal de tantos años?

-Ganándole las elecciones. Es muy importante para nosotros ganar las elecciones. En Neuquén hay muy buenos jueces y también hay otros que no; queremos que los muy buenos jueces sean independientes y sean también las nuevas caras de un poder judicial que muchas veces también lo vemos captado. Por eso no se nos permitió hacer campaña, pero sí otros hicieron campaña tres meses antes, gastaron mil millones de pesos en cartelería y, sin embargo, la Justicia le impuso una multa de 72 mil pesos.

Rolando Figueroa cuestionó "el feudalismo" en Neuquén

-¿Qué opina de la gestión de Omar Gutiérrez?

-Yo creo que hay cosas buenas que hay que dejar, mencionaba antes la seguridad jurídica, la posibilidad de invertir a largo plazo, el tema de los hidrocarburos; hay otros temas en los que, por ahí, se pudo haber actuado mejor. Hay muchos cambios para realizar y los indicadores, tanto de desocupación, como de pobreza y de otros valores, de deserción estudiantil, de empleo, indican que claramente las políticas públicas de la lista Azul han fracasado y es un modelo agotado.

-¿Esas son las principales críticas que tiene para su gobierno, las políticas públicas?

-Sí, sin lugar a dudas. Todo esto se trata de política y las políticas públicas no han tenido el efecto deseado, no han sido exitosas en los hechos. Los números así lo están demostrando, muestran que la pobreza sigue creciendo, con récord de producción; que la desocupación creció un 20% este último trimestre, con Vaca Muerta a pleno; que se hicieron menos de 360 viviendas en los últimos siete años en toda la provincia, menos de 25.000 metros cuadrados por año, en una de las provincias más ricas del país. Entonces, evidentemente, han faltado muchas políticas públicas. Han destruido el Plan Provincial de Salud, no existen becas para los estudiantes, no tenemos infraestructura edilicia, muchas veces en distintos lugares de nuestra provincia falta conectividad, no hay servicios, falta gas, falta agua en muchos lugares, incluso en las ciudades más grandes. Creo que un cambio que quiere la mayor cantidad de los habitantes de nuestra provincia tiene fundadas razones.

-¿Por qué cree que deben votar por usted?

-Porque les estamos proponiendo una nueva forma de hacer política, porque estamos proponiendo un trabajo con mucha armonía, un trabajo muy serio, enfocado en las políticas públicas, que impactan en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, y porque creemos que es importante que Neuquén se ponga de pie y le haga los reclamos a quien sea, de la manera correcta. Creemos que a Neuquén lo debemos defender y lo debemos cuidar para los neuquinos, y estamos muy dispuestos a seguir poniendo el hombro por la Argentina, pero necesitamos mayor mirada y mayor foco de inversiones en infraestructura con fondos del Estado nacional.

