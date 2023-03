El análisis de tres encuestadores sobre la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato: claves de un anuncio de alto impacto político

Líderes del PRO. Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y, sonriente, Patricia Bullrich.

Los analistas y encuestadores Federico Aurelio (Aresco), Facundo Nejamkis (Opina Argentina) y Lucas Romero (Synopsis) dieron su mirada sobre el anuncio que hizo Mauricio Macri de no ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Los tres coincidieron en que se trató de una decisión esperada y ofrecieron sus perspectivas sobre las causas políticas y consecuencias electorales. La persistencia de una imagen negativa alta, el factor Javier Milei y qué impacto podría tener en Cristina Kirchner y su grupo fueron algunos de los temas que surgieron en contactos con Infobae.

El líder del PRO publicó en la mañana de ayer un video en sus redes sociales en el que anunció su decisión de no participar como candidato este año. Rápidamente, recibió elogios y apoyos de parte de los líderes de Juntos por el Cambio, que saludaron un paso al costado que facilita la discusión de las postulaciones hacia dentro de la coalición opositora.

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo digo convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones”, afirmó el ex presidente en el video que fue subido a sus redes sociales esta tibia mañana de domingo.

Federico Aurelio destacó que el mensaje dejó atrás diversas especulaciones que se tejieron en torno a si Macri iría o no por su segundo mandato: “Decían que quería la revancha de su gestión, que era un calabrés que no iba a renunciar a nada, que buscaba el segundo tiempo, pero en mi opinión pesaba más los argumentos en contra de una candidatura, que los que estaban a favor”.

“Tanto Macri, como Cristina Kirchner y el propio Alberto Fernández fueron presidentes que tuvieron un enorme desgaste que les impide iniciar una nueva gestión con la complejidad que tiene lo que viene. Los tres son los que tienen imágenes negativas más altas y ese peso les haría más difícil encarar un futuro gobierno”, explicó el titular de la consultora Julio Aurelio-Aresco.

Facundo Nejamkis le puso números a esa mirada. En la última encuesta presencial domiciliaria que hizo Opina Argentina el mes pasado, Mauricio Macri supera en imagen negativa a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. “Líderes políticos de la envergadura de Mauricio Macri toman este tipo de decisiones, primero, con los números y su análisis de las chances que tienen o no tienen de ganar y tener éxito en un futuro gobierno. Si se bajan primero es porque ven que no tienen chances, después le dan una argumentación a esa decisión”, explicó el encuestador.

Por su parte, Lucas Romero, de Synopsis pone sobre la mesa de discusión la consecuencia política que puede tener la decisión de dar un paso al costado. “Se corre uno de los candidatos que hubiera preferido tener enfrente el kirchnerismo. El que más le conviene es Milei, pero el segundo era Macri, porque tenía más de 50% de más rechazo. Al retirarse, esto reduce mucho más las chances de Cristina y puede acelerar las decisiones, porque el Frente de Todos tiene que ordenar la oferta electoral”.

El factor Milei

Romero también subrayó como dato saliente del mensaje que difundió por video Macri la crítica a los “líderes mesiánicos”. En esa reflexión interpretó que había una crítica, la primera si se quiere, a la figura del líder libertario y también precandidato presidencial, Javier Milei, que disputa el mismo electorado de oposición dura.

Para el titular de Synopsis “Macri cuestionó a los líderes mesiánicos, que son líderes que desalientan el compromiso ciudadano. Entiendo que se trata de un señalamiento a Milei, que encaja perfectamente en esta lógica”. De acuerdo con los sondeos de esa encuestadora, el diputado de La Libertad Avanza retiene una intención de voto que está conformada, cerca del 33%, por votantes de Juntos por el Cambio desencantados.

“Macri tiene una primera reacción para evitar que existan más filtraciones de votos hacia Milei. En su mensaje está diciendo que los líderes mesiánicos pueden estar por izquierda o por derecha; también elogió los equipos, y a Milei se le señale que está sin un equipo sólido, y que existe la ilusión de que un individuo sólo puede salvarnos”, resaltó Romero.

Para el analista, la mayoría de los votos fugados hacia la propuesta libertaria no son votos blandos o “palomas”, sino que son los votantes más duros o “halcones”. De acuerdo con la mirada del director de Synopsis, con el video empieza a cerrar esa crítica y a fortalecer la consolidación de un Juntos por el Cambio más sólido.

Impacto en la oposición

El anuncio de Macri, según los tres expertos en opinión pública, tiene una derivación hacia adentro de la coalición opositora. Facundo Nejamkis advirtió que “la decisión de bajarse es parte de una jugada que todavía no terminó. Hay que ver si correrse implica, después, apoyar a Larreta o Bullrich o Vidal o mantenerse prescindente”.

“Se va a tener que definir si habrá algunos acuerdos profundos de Macri con los precandidatos sobre el rumbo del gobierno que viene, nombres en las listas o el futuro gabinete. Por eso digo que todavía no está terminada la jugada”, agregó.

Por su parte, Federico Aurelio resaltó que la decisión de Macri abre el camino y da vía libre a los otros candidatos de Juntos por el Cambio que, entre sus características se destaca que “ninguno fue presidente”. Destacó que el ex presidente podría haber tenido un rol preponderante y hasta podría haber ganado una PASO si competía efectivamente: “El voto de Cambiemos es más o menos del 30%. Con 15 o 20% del electorado se gana la interna, pero seguro hizo un análisis de lo que iba a tener que enfrentar en primera vuelta y en un balotaje”.

“Dentro de la incertidumbre que afecta a los dos espacios políticos principales, Macri da un nivel de claridad. Ahora vendrá la etapa donde todos van a estar detrás de interpretar a quién puede ir su apoyo y sus votos”, consignó Aurelio.

Para el Frente de Todos

“La otra protagonista de la antinomia, que es Cristina Kirchner, dijo que no iba a ser candidata y eso no cambió. Se bajó antes que Macri. Más allá de los fuegos artificiales” del operativo clamor, explicó Facundo Nejamkis. “Ella dijo antes que no iba a ser candidata y ahora es Macri el que lo dice. Esto ratifica que ambos líderes ya asimilaron que la gente está cansada de este díada”.

“La gente está agotada de la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo. No quiere la K y tampoco la M. A los protagonistas de esta polarización los afecta en la misma proporción ese rechazo”, consideró el titular de Opina Argentina.

Federico Aurelio advirtió que, a diferencia de Macri, que si tenía que competir podría estar en duda si ganaba o no la interna, Cristina Kirchner es indudablemente quien ganaría, de presentarse, una competencia interna. “Ambos ex presidentes quedaron ahora en un pie de igualdad, fuera de la grilla de candidatos. Esto los empareja, pero en el Frente de Todos el anuncio de Macri no cambia nada, porque la principal dificultad que tiene es que es un gobierno que genera malhumor social y no depende de los otros”.

Finalmente, para Lucas Romero, “se corrió uno de los candidatos que hubiera preferido tener el Frente de Todos de candidato. Al retirarse, reduce mucho más las chances de Cristina y puede acelerar las decisiones de una coalición de gobierno que tiene que ordenar la oferta electoral, porque la candidatura de Alberto Fernández es débil”. Y concluyó: “La decisión de no ser candidato de Macri casi que reduce a 0 la posibilidad de que CFK sea candidata”.

