Luis D´Elía amenazó a Javier Milei: “Ojalá te cruce cara a cara”

Luis D´Elía acusó a Javier Milei de trabajar para BlackRock, la empresa de gestión de inversiones estadounidense

Luis D´Elía tuvo duras críticas hacia la oposición y principalmente contra Javier Milei en la columna editorial del programa Siete Punto Cero, en Radio Rebelde 740, que él conduce. El dirigente social los acusó de hacer “terrorismo con la inflación” y afirmó que “Milei tiene atrás al grupo buitre BlackRock”.

“¿Ese habla de casta, la reputa madre que te parió? Ese habla de casta, a vos te paga el grupo buitre BlackRock, ¿eh?, un usurero de la Argentina para el que laburás vos, forro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez, pedazo de sorete”, amenazó sin detallar qué haría si se lo encuentra mano a mano.

D´Elía luego continuó con su postura beligerante (enunciando un sinfín de insultos) al inferir que “ellos quieren que votés contra vos mismo y te lo voy a repetir hasta que te entre en la cabeza: van contra el Estado“.

Y citó al pensador, historiador y filósofo Raúl Scalabrini Ortiz: (“El Estado es la ley de los pobres, el que empareja, el que iguala”) para luego arremeter: “Ellos [JxC y Milei] quieren liquidarlo y también a las jubilaciones, hacerlas mierda (hace un silencio) para poner de nuevo a las jubilaciones privadas, donde vos no jugás y quedás afuera”.

El dirigente social agregó que “quieren sacar 22 millones de planes, no darle nada a la gente, a esos planeros: buscan sacarte todos los derechos laborales con la promesa de siempre, que si los sacamos, va a haber más trabajo”, dijo para luego enfatizar: “¡Vienen por todo! y, a ellos, ¿sabés lo único que les interesa? Que los ricos no paguen más impuestos, es el único interés que tienen, que predominen los amos acá adentro”, argumentó.

Luis D´Elía, en una foto de 2006, cuando era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social (NA / Daniel Vides)

D´Elía, quien se definió como “este ´negro´ que no se calla con nadie.. con nadie”, incitó a no dejarse asustar. “No votés contra vos, ni tus hijos ni tu familia, quieren que te pegues un tiro en las bolas (sic), no lo hagas”.

Y preguntó acerca del origen del “problema” de la Humanidad. “Son 200 grupos buitre que están jugando acá adentro y haciendo campaña en favor de los intereses de ellos. Por eso te pido que sacudas el lastre de la cabeza y te despiertes, ¡no te dejes forrear por nadie!”, agregó el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social durante 2006.

Para cerrar, se refirió a la salud del Presidente. “Ayer lo operaron a Alberto (en relación a la intervención quirúrgica por la hernia lumbar), está un poco afuera de la cancha y ojalá ya pueda volver a su actividad cotidiana”. Y lo engarzó con Edesur: “Algo habrá que hacer con la luz que nos niega una empresa privatizada a la que le condonaron 40 mil millones de pesos, para que lo inviertan y, en vez de hacerlo, se lo tragaron: ¡hay que caerles con todo!“, bramó.

Por todo esto, resumió: “!No te dejes desanimar ni que te hagan explotar la cabeza! Sé libre, lo demás, no importa nada”.

