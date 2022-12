D’Elía: “La Cámpora se pasó dos años cantando ‘si la tocan a Cristina’, ayer la tocaron y se quedaron en su casa”

Luis D'Elía cuestionó a La Cámpora por desalentar la movilización para repudiar el fallo contra Cristina Kirchner (Adrián Escándar)

Luis D’Elía fue uno de los pocos dirigentes que marchó ayer hacia los tribunales federales de Comodoro Py. A pesar de la instrucción del kirchnerismo de desalentar las manifestaciones en repudio a la previsible condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el referente del partido Miles y Federación Tierra y Vivienda (FTV) resolvió movilizar a los suyos en defensa de la líder peronista, pero se encontró con una escueta convocatoria.

“La Cámpora se pasó dos años cantando ‘si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar’. Ayer la tocaron y se quedaron todos en su casa”, reprochó hoy D’Elía en declaraciones a radio Rivadavia.

D’Elía aspiraba a replicar “otro 17 de octubre” cuando se conociera la sentencia. La convocatoria, finalmente, terminó siendo más pequeña por decisión política de Cristina Kirchner y del conjunto del peronismo. Horas antes, había cuestionado abiertamente por ese motivo a Andrés “Cuervo” Larroque, el secretario general de La Cámpora.

El edificio de Comodoro Py 2002 había amanecido con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia.

En la previa, bajo el lema “Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina”, el dirigente de la FTV llamó que una concentración desde las 10 en la iglesia de San Cayetano, ubicada en avenida Rivadavia y General Paz, hasta los tribunales de Comodoro Py. Hacia la tarde, allí se conoció el fallo contra la ex presidenta en la causa “Vialidad” que determinó una condena a 6 años de prisión y inhabilitación perpetua para presentarse en cargos públicos.

Conocida la resolución judicial, D’Elía remarcó cualquier tipo de iniciativa violenta callejera y dijo que “alterar la paz pública no sirve para nada”, pero que “hay que tomar conciencia que eso no se resuelve con leguleyeria barata”. “Esto se resuelve pacíficamente con el pueblo en la calle. El pueblo se paró un 17 de octubre en la calle y liberó a Perón”, insistió.

En ese marco, el referente territorial expresó su desacuerdo en que Cristina Kirchner se bajara de una candidatura nacional en la elecciones de 2023, luego de conocerse la condena. “Es un cuadro brillante, me parece que estaba muy afectada”, dijo acerca de su discurso posterior que se transmitió en el canal de Youtube de la vicepresidenta.

Y continuó: “Ayer ella dio una larga explicación leguleya, esto no se soluciona con debate jurídico. Tiene que convocar al movimiento nacional y a una campaña de esclarecimiento y movilización en todo el país”.

"Esto se resuelve pacíficamente con el pueblo en la calle", dijo D'Elía (Adrián Escándar)

Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 declaró culpable a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta, en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, que también terminó condenado por la misma pena como partícipe necesario del hecho.

Los otros ex funcionarios condenados fueron el ex secretario de Obras Públicas, José López y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El TOF 2 también absolvió por mayoría a la ex presidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita, dos de las imputaciones que impulsaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La convocatoria de la FTV y el partido Miles, las dos organizaciones que encabeza Luis D'Elía

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro, mientras que el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, resultó sobreseído por extinción de la acción penal.

“Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, definió la vicepresidenta en un duro mensaje que dio a través de sus redes sociales, apenas se conoció el fallo, y concluyó: “Yo nunca voy a ser mascota del poder”.

