César Milani pidió que los narcos estén en cárceles aisladas: “Hay que hacer algo parecido a El Salvador”

César Milani, ex Jefe del Ejército, pidió que los narcos estén en cárceles aisladas: “Hay que hacer algo parecido como en El Salvador”

En medio del crecimiento de la ola de violencia narco que se registra en Rosario y las reiteradas críticas de la oposición hacia el Poder Ejecutivo por la falta de políticas para combatir este delito, el ex jefe del Ejército Argentino, César Milani, pidió la construcción de cárceles especiales para alojar a los jefes de esas bandas.

“Hay que hacer algo parecido a El Salvador”, señaló Milani en Radio 10 en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que fue construido en tiempo récord por el gobierno de Nayib Bukele y está ubicado en Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador.

Este lugar fue ideado para recluir a parte de los 62.975 pandilleros detenidos bajo el polémico régimen de excepción instaurado por Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado.

Imágenes de la cárcel inaugurada recientemente por Bukele

Milani pidió construir cárceles de máxima seguridad en el sur del país. “En lugares despoblados para llevar a toda esa gente que está encarcelada con delincuentes comunes y pude seguir usando celulares y manejando todo desde la cárcel. Tenemos que sacarlos y ponerlos en lugares aislados”, sentenció sobre los líderes que manejan el narcotráfico en la Argentina.

“Es un tema muy grande que va a seguir creciendo y si lo dejamos va a explotar mal”, pronóstico sobre la falta de un plan estratégico. “Hay que construir una cárcel donde podamos poner mil o dos mil presos aislados. Esto es un cáncer”, remarcó.

Al ser consultado acerca de la violación de los derechos humanos que se cometen en El Salvador, Milani explicó: “Las garantías constituciones son para todos los habitantes y los delincuentes que delinquen. Cuando hay bandas y organizaciones armadas con mucho poder económico y político atrás, ¿no tendríamos que pensar en reformar algunas cuestiones que hacen a las garantías constitucionales?. No son lo mismo que un delincuente común”.

La violencia narco en Rosario no cese. La gente salió a la calle a pedir más seguridad (foto archivo - Leo Galetto)

Para levantar el CECOT salvadoreño, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas. Cada celda dispone de camarotes de lámina de hierro sin colchón para que duerman los reclusos. Además, en cada pabellón existen las “celdas de castigo” oscuras y sin ventanas que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta.

En otra parte de la entrevista radial, Milani cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre sus propuestas al respecto del narcotráfico en Rosario. “Son ignorantes e improvisados”, los acusó. Y señaló que las declaraciones que hicieron sobre el tema solo tienen “un fin electoralista”.

Al respecto, sostuvo que las fuerzas armadas “no están instruidas” para actuar contra el narcotráfico, “ni por la ley de defensa ni por la ley de seguridad interior”.

“Lo que dice Bullirch pega en la gente. Ella cree que puede ser efectivo lo que pero no es así. No se puede meter al Ejército con tanques en centros urbanos para combatir el narcotráfico. Eventualmente podría colaborar en reforzar la frontera norte para desafectar a Gendarmería, Prefectura y la Federal para mandarlos a los centros urbanos. El Ejército no puede estar en las zonas de acción”, explicó.

Y luego, contradijo a Larreta: “Habló de que 3 mil gendarmes vayan a Rosario. Dijo que hay que perseguir al narcotráfico pero eso no lo hace Gendarmería sino la policía”

Milani propuso inundar la ciudad de Rosario “con miles de gendarmes para que la gente sienta la presencia del Estado”. Y agregó: “Hace falta un golpe de efecto en los grandes centros urbanos. La gente necesita ver que en las calles hay fuerzas federales”.

