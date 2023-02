Diego Marynberg: el financista argentino que pagó para lavar su imagen en Internet, pero volvió a aparecer vinculado a la corrupción chavista

Diego Marynberg es argentino, pero tiene otros dos pasaportes, israelí y polaco

El financista argentino-israelí Diego Adolfo Marynberg pagó casi 400.000 euros a la empresa española Eliminalia para limpiar el historial de Google en Argentina, Estados Unidos, Israel y Chile. Buscó así eliminar de Internet más de 180 links con informaciones periodísticas negativas que lo mencionan como parte de operaciones de supuesto lavado de dinero en casos de corrupción que involucraron a funcionarios venezolanos. Sus negocios con el régimen chavista lo pusieron hace unos años en la mira de las autoridades norteamericanas, acusación que fue desmentida tajantemente desde la cabeza de su emporio empresarial, Adar Capital Partners. En ese momento, atribuyeron esas publicaciones a una “campaña de extorsión” a través de “noticias falsas” en los medios para perjudicarlo.

Radicado en Israel, donde es conocido por el nombre de “Zev”, Marynberg se dedica a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países. A través de Adar Capital Partners Ltd, una firma creada en las Islas Caimán, Marynberg desarrolló un abanico de negocios y una cartera de activos millonarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. El financista había quedado bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos, FinCEN por su sigla en inglés, como publicó Infobae publicó en septiembre de 2020 en el marco de la investigación global Fincen Files, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

A través de su fondo de inversión registrado también en ese paraíso fiscal, Adar Capital High Income Fund, contrató entre 2016 y 2020 los servicios de Eliminalia para, por ejemplo, borrar el artículo publicado por El Tiempo de Colombia que informaba que el empresario estaba bajo investigación de las autoridades norteamericanas por sus negocios con el régimen chavista. En ese momento, desde Adar Capital dijeron a Infobae que la información era “absolutamente falsa” y que “no les constaba que Estados Unidos sospeche que Marynberg ayudó a funcionarios venezolanos”.

Ese artículo y las publicaciones que reprodujeron la noticia ya no están disponibles on line para quienes quieran leerlas. “La mayoría de los medios serios que publicaron notas en contra las levantaron. Empezando por El Tiempo en Colombia”, le dijo a Infobae uno de los abogados de Marynberg ante la consulta para esta nota. Y aseguró que “jamás hubo una investigación en EEUU” contra su cliente. Sin embargo, declinó confirmar la contratación de Eliminalia por parte del financista argentino para borrar notas periodísticas adversas: “Eso no fue el área de nuestra representación. No me consta ni he visto documentación que lo avale”, señaló.

La investigación Story Killers, liderada por Forbidden Stories, se basó en una filtración de documentos de Eliminalia

La contratación de Eliminalia por parte de Marynberg surge de las revelaciones hace unos días de Forbidden Stories, una organización francesa de periodistas de investigación sin fines de lucro, en el marco de la investigación Story Killers para investigar la industria de la desinformación a sueldo. Los documentos fueron compartidos con OCCRP (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción) junto a una treintena de medios del mundo, entre ellos, el sitio periodístico de investigación venezolano independiente Armando Info.

Eliminación del pasado

Basada en Barcelona y con sede en otros diez países - desde Suiza y Georgia, hasta Bolivia y Ecuador - Eliminalia ofrece a su clientela ocultar o suprimir las menciones negativas en la red. “Eliminamos tu pasado, te ayudamos en tu futuro” es la consigna con la que vende sus servicios en su web. La investigación periodística de Forbidden Stories y sus partners descubrió que muchos de los clientes de la firma que recurrieron a Eliminalia habían sido efectivamente acusados o investigados en la justicia, y que buscaban manipular la legislación del “derecho al olvido” en su favor. Para lograr su objetivo, la empresa recurre a herramientas cibernéticas para ocultar información en los motores de búsqueda y producir noticias falsas. También apela a leyes de derechos de autor y privacidad para intimidar a medios y periodistas a borrar sus investigaciones o artículos, bajo amenaza de iniciarles acciones judiciales., según reveló el proyecto Story Killers.

La web de la empresa española Eliminalia, que "gestiona" la información on line de personas y empresas

Los abogados de Eliminalia se negaron a responder preguntas a OCCRP, argumentando que muchas de ellas se referían a secretos comerciales de los clientes de la empresa, y alegaron que “la orientación y el contenido de la gran mayoría de las preguntas demuestran un enfoque parcial y deshonroso”.

Contactos con PDVSA en España

Pese a esta estrategia de lavado de imagen, las operaciones de Marynberg volvieron a aparecer en una reciente investigación judicial en España que se conoció recientemente, otra vez por movimientos de fondos sobre posibles hechos de corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le entregó a la titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 3, María Tardón, de la Audiencia Nacional de Madrid, un informe que menciona a Marynberg como uno de los facilitadores para el supuesto blanqueo de USD 7 millones mediante el uso de instrumentos financieros.

La justicia española investiga dos contratos por un total de 80 millones de euros que fueron adjudicados por PDVSA, manejada entonces por el funcionario chavista Said Cabrera Abraham, a dos empresas que estarían vinculadas a los empresarios venezolanos Roberto y José Rincón. Este último ya fue condenado en Estados Unidos, en 2016, por otra trama de corrupción que involucra a esa petrolera estatal. Los contratos para implantar un nuevo sistema de videovigilancia fueron entregados a la sociedad venezolana Plymouth Overseas Ltd CA, que controlaba Cabrera Abraham, según el informe oficial de 76 páginas. La investigación de la Policía Nacional española determinó que al menos USD 8 millones fueron canalizados hacia España mediante transferencias bancarias.

¿Cómo llegó el dinero hasta España? Aquí apareció el nombre de Marynberg. Las autoridades detectaron que el fondo de inversión Adar Latam High Income Fund LTD, manejado por Diego Marynberg y su hermano Sergio, fue clave para que los fondos fluyeran desde una cuenta en Holanda hacia Madrid.

Ante la consulta de Infobae, uno de los abogados que defiende los intereses de Adar Capital y Marynberg, respondió que “no es objeto de ninguna investigación ni ha sido notificado por las autoridades españolas”. Para corroborar sus dichos, envió a este medio un certificado del estudio privado madrileño, llamado Servicios Financieros y Legales SL, y firmado por el representante en España a los efectos “legales, financieros y tributarios” del financista. En el documento, Isaac Benzaquén “certifica” que Maynberg “no tiene procedimiento legal abierto en ningún juzgado” de ese país, y que “no fueron notificados ni avisados por ningún estamento judicial”, pese a que la investigación “se comienza a instruir en marzo de 2022″. Asimismo agrega que no recibieron “ningún tipo de medida cautelar personal o económica”.

El certificado de un estudio privado que afirma que Marynberg no tiene un proceso judicial abierto en España

No obstante “no estar representado en este momento” a Marynberg, el abogado argentino consultado por Infobae - quien pidió no ser mencionado en la nota por su nombre - advirtió que “resulta llamativa la liviandad y falta de rigurosidad del informe” de la Policía española y remarcó que su cliente no tuvo relación con los venezolanos implicados en el expediente judicial que se tramita en la Audiencia Nacional.

Entre la documentación analizada por la Policía española aparece un presunto crédito de USD 15 millones otorgado por Adar Latam a Carmen Julia Pérez, una mujer venezolana cercana a los involucrados, el militar chavista Cabrera Abraham y los empresarios venezolanos Rincón. Aunque las autoridades españolas explicaron a la jueza que podría tratarse de una fachada para justificar el envío de fondos, ya que el documento contiene varios errores de redacción que lo hacían poco creíble.

El letrado de Marynberg indicó que Adar Capital se limitó a hacer una transferencia de una cliente, y que dicho giro no apareció como sospechoso en el sistema financiero, que no emitió ninguna alerta de posibles irregularidades. ”Solo un giro por cuenta y orden de un cliente del fondo por 7 millones a la cuenta de la señora que está allí mencionada y que figuraba como ciudadana española no venezolana. El banco receptor no alertó de ninguna irregularidad en los tendederos de la cuenta receptora y el Deutsche Bank, banco del Fondo, tampoco lo hizo. Es imposible para quien hace un giro saber quienes son los apoderados del titular receptor de los fondos. Los ejecutivos del fondo (de inversión) no los conocen y no han tenido relación alguna con ellos”, respondió en un mensaje enviado por WhatsApp desde Europa en respuesta a las preguntas de Infobae.

Marynberg - remarcan las autoridades policiales españolas en el oficio- aparecía en distintos reportes de operaciones sospechosas según distintos informes de Inteligenia Financiera, como los que reveló Infobae en los FinCEN Files.

La causa de PDVSA que se investiga en la Audiencia Nacional de España es una de las más complejas tramas de corrupción bajo la lupa de la Justicia ibérica. La investigación, que lleva adelante la jueza Tardón, ya benefició a algunos funcionarios chavistas imputados como el ex ministro Nervis Villalobos, que fue sobreseído por el delito de lavado de dinero en uno de los capítulos de este caso, pese a contar con acusaciones en Estados Unidos y Portugal.

Como Marynberg, otros dos argentinos aparecieron mencionados en este mismo expediente por distintos informes oficiales, como agentes involucrados en el supuesto lavado de dinero de fondos provenientes de PDVSA. Néstor Marcelo Ramos, un abogado radicado en Suiza y que fue procesado en Argentina por lavar dinero de Lázaro Báez por el juez Sebastián Casanello, fue implicado en maniobras con dinero de origen ilegal de la petrolera PDVSA que se habría blanqueado con la compra de propiedades en España.

El otro argentino mencionado en el expediente español es Luis Fernando Vutleff, que fue detenido el año pasado en Suiza y luego extraditado a los Estados Unidos. La Audiencia Nacional lo investiga por haber participado de una mega operación de lavado de dinero a través de la compra de decenas de propiedades en España adquiridas con fondos ilegales de PDVSA.

El “Maradonna” del dinero

Nacido en Buenos Aires, el empresario y financista de 52 años se maneja por el mundo con triple pasaporte: argentino, israelí y polaco. Ex yerno del fundador del Banco Patricios ya que estuvo casado con Elena Szpolski, comenzó a manejar inversiones y bonos en el exterior, a partir de lo cual desarrolló una exitosa carrera como trader internacional. Reconocido como una persona brillante por quienes lo trataron en el mundo bursátil local, su habilidad como asesor financiero le valió que lo conocieran como el “Maradonna” del dinero.

Marynberg comenzó a explorar negocios en Venezuela a partir de 2006 de la mano de Hugo Chávez, atraído por la posibilidad de invertir en empresas públicas o expropiadas por el entonces mandatario caribeño. Con un perfil de inversionista reconocido en el país, estrechó vinculaciones con bancos y tuvo una participación -según aseguraron desde Adar Capital, “muy minoritaria” – en uno de los principales bancos privados de Venezuela, Mercantil Servicios Financieros CA.

Se concretó en 2006 a través de Geo Equity Opportunities Ltd, un fondo de inversión registrado en las Islas Vírgenes Británicas. “Fue una posición muy pequeña tomada hace más de 15 años a precios de mercado. Fue claramente un mal negocio por la caída en valor”, explicaron sus voceros desde España a Infobae en 2020, cuando este medio publicó una nota sobre sus negocios. En aquellos años, con ese fondo manejó una cartera de títulos venezolanos, en tiempos del control de cambio y divisas preferenciales, con alto rendimiento. Según precisó Marynberg por escrito en 2020 a este medio, Geo Equity Opportunities Ltd “ya no está activo”.

En Venezuela se lo señaló también como uno de los hombres detrás de la compra del diario El Universal, en enero de 2016, algo que Marynberg negó ante Infobae. Según explicó un periodista que tuvo que dejar el país por sus investigaciones sobre el régimen de Maduro, el diario fue adquirido –”como todos los medios que pasaron a la liga del chavismo- con empresas off shore, sin que estén identificados quiénes son realmente sus dueños”.

En paralelo al crecimiento de su fortuna, desarrolló también una tarea de filantropía, especialmente en Israel donde estudió Economía en la Universidad Bar Ilán de la ciudad de Ramat Gan, y de la que actualmente es miembro. Judío practicante ortodoxo, bautizó con el nombre Adar por el sexto mes del calendario hebreo a la cabeza de su holding y a varias de sus empresas y fondos vinculados. Entre 2011 y 2014, donó al menos 13,5 millones de euros a través de la panameña Fundación Adar a cinco organizaciones de la ultraderecha israelí implicadas en la colonización de territorios en Cisjordania, según una investigación del diario Hareetz.

Respecto de la investigación que habrían abierto las autoridades norteamericanos en 2019 por sospechas de que había ayudado a Nicolás Maduro a lavar parte de su fortuna, desde Adar Capital respondieron en mayo de 2020 a Infobae: “No nos consta que Estados Unidos sospeche que Marynberg ayudó a funcionarios venezolanos, lo cual por otra parte es absolutamente falso. Ni Marynberg ni ninguna de sus entidades vinculadas han ayudado a ningún funcionario del Gobierno de Venezuela para enviar dinero o por cualquier otro motivo. Ni Adar Capital Partners (ACP) ni el Sr Marynberg han realizado operaciones que no sean en estricto cumplimiento con la normativa vigente”.

Los negocios de Marynberg y operaciones financieras con su fondo de inversión se extienden a diversos países

Según la investigación internacional FinCEN Files, de la que participó Infobae, Marynberg ya había estado entre 2012 y 2015 bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos. En una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (llamados SAR en inglés, por la sigla de suspicious activity report), filtrados a BuzzFeed News y compartidos con ICIJ, aparecían dos firmas del grupo empresario fundado por Marynberg, por sus transacciones con empresas pantalla, en jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” para el lavado de dinero. Todas carecían de un propósito identificado y no tenían un origen claro de los fondos. Una era justamente Adar Latam High Income Fund Ltd, el fondo de inversión de alto rendimiento registrado en Caimán en 2011 y disuelto en 2017, que aparece mencionado en el informe de la Policía española conocido recientemente.

La otra era la sociedad de bolsa Mercantil Valores, que funcionó desde Montevideo con clientes venezolanos y argentinos, hasta que fue dada de baja por el Banco Central de Uruguay en 2016 por no cumplir la normativa para prevenir el blanqueo de activos, entre otras irregularidades detectadas en su operatoria.

“Tanto Mercantil Valores como Adar Latam High Income Fund fueron grandes operadores de bonos en América Latina durante dicho período, con una performance muy destacada por sus rendimientos y track record auditado, lo cual es esencial para la credibilidad de un fondo de inversión”, le dijo a Infobae en 2020 Marcelo Etchebarne, abogado de Marynberg y Adar Capital en ese momento, cuando fue consultado para la investigación de FinCEN Files. El profesional alegó que las publicaciones obedecían a una presunta “campaña de extorsión” que había comenzado a principios de 2019.

Varias de esas publicaciones e investigaciones periodísticas ya no pueden ser leídas hoy en Internet, gracias a los servicios prestados por Eliminalia a Marynberg.

