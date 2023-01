Patricia Bullrich: “Mi política social va a ser diferente a la del macrismo”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, y de las actividades que realiza para posicionarse como candidata en las elecciones, Patricia Bullrich fue consultada acerca de cuáles de los funcionarios que tuvo Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos no serían convocados a un eventual Gabinete suyo. La titular del PRO evitó dar nombres, pero fue tajante en su declaración: “La política de desarrollo social fue la continuidad del kirchnerismo y poniendo más planes. Mi política social va a ser completamente diferente a la del macrismo”.

Mientras recorre el país en su rol de precandidata presidencial, aseguró que la sociedad le pide que no ceda ante la extorsión de los sindicalistas y los piqueteros. “La gente quiere una persona que sea capaz de decidir que no haya más piquetes, que haya 180 días de clases y que se mejore la calidad educativa. Voy a cambiar los planes sociales por seguros de desempleo. Voy a hacer cosas de fondo, profundas. La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados”, ejemplificó.

En esta línea, minimizó la falta de definición por parte de Macri en relación a la contienda electoral y mantuvo firme su candidatura: “El dijo que hasta ahora que no está sumado. Yo me voy a presentar a las elecciones. Estoy recorriendo el país entero por tercera vez. El compromiso que tengo con la gente no lo voy defraudar”.

Por otro lado, y siguiendo su lineamiento de “achicar el Estado”, Bullrich no solo volvió a criticar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de sumar nuevos funcionarios al gobierno de la Ciudad sino que hizo hincapié en dos de ellos: el ex diputado Waldo Wolff y ex director del Banco Central, Martín Redrado.

“No convocaría a Redrado porque tiene una historia económica y política que no tiene que ver con los valores de Juntos por el Cambio. No es porque estuvo con el kirchnerismo. Tampoco es un problema con Redrado como persona”, aseguró al ser entrevistada en Radio Mitre.

Y agregó: “Como también te digo que ni loca traería a Sergio Massa a Juntos por el Cambio. Un día es capitalista y al otro anticapitalista. Eso es lo que hace que un país no sea previsible”.

Con respecto a la designación de Wolff, que era de su riñón político y trascendió que lo tildó de “traidor” cuando se enteró que aceptó una propuesta de su principal contrincante dentro del partido, Bullrich -en un primer momento- decidió minimizar lo sucedido.

“No me molestó que Larreta convoque a Wolff. Hizo una jugada de picardía política”, sentenció. Pero luego, fiel a su estilo directo y confrontativo agudizó su análisis: “Me parece raro que haya decidido dejar su mirada y unirse al gobierno de la Ciudad”.

Horacio Rodríguez Larreta junto a sus nuevos funcionarios: Silvia Lospennato, Waldo Wolff y Martín Redrado (Foto: Maximiliano Luna)

En lo que respecta a las “miradas”, Bullrich sostiene que ella tiene una visión de “orden y cambio” mientras que Larreta “es más tradicionalista”; y eso es lo que precisamente está en juego en esta interna. ¿De qué lado se va a posicionar Juntos por el Cambio en las próximas elecciones presidenciales?

“Hoy estamos dirimiendo cómo llevar las ideas a la acción. Las ideas pueden ser similares pero las formas en que las concretan pueden ser distintas”, advirtió la presidente del PRO al diferenciarse de Larreta.

“Estamos discutiendo proyectos, conceptos para llevar a la acción. No creo que sea solo un debate por la interna sino un debate sustancial para saber cómo gobernamos la Argentina. Es cómo cree la sociedad que vamos a salir de esta decadencia”, insistió.

En esa línea de pensamiento, se refirió a la supuesta “tibieza” de Larreta y a su acercamiento fluctuante con el gobierno nacional: “Puede ser que una manera de pensar los problemas sea una solución pero también que haya otra manera de no enfrentar con claridad los problemas que signifique que la Argentina se mantenga en una posición que ya probó varias veces”.

Bullrich se mostró convencida de que “la Argentina no sale adelante poniendo a los mismos actores en las mismas mesas para conseguir las mismas respuestas”. Para ella, “hay que animarse a correr del centro de la escena aquellos que han trabado la argentina y animarse a enfrentarlos”.

“Ese es el gran tema que está discutiendo no solo entre Larreta y Patricia sino a lo largo y ancho de Juntos por el Cambio: o vamos a una solución de paso corto para no enfrentarte demasiado con aquellos sectores que generan impedimentos o nos animamos a corrernos”, aseveró con convicción.

Mauricio Macri se reunió con Patricia Bullrich, la semana pasada, en Villa La Angostura

