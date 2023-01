Máximo Kirchner: “Cristina nunca lo trató mal a Alberto, nunca le gritó”

Máximo Kirchner no se calló nada y marcó el terreno en un año electoral

La Justicia, Cristina, Alberto Fernández, la oposición, “Wado” De Pedro, Scaloni y hasta Elon Musk no escaparon al análisis de Máximo Kirchner. El ex jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, referente de La Cámpora, reapareció luego de vacacionar en el sur y de tener una fugaz visita al Congreso la semana pasada y clarificó el pensamiento del kirchnerismo al inicio de este año signado por las elecciones presidenciales.

En esta línea, defendió al Ministro del Interior, que en los últimos días hizo trascender su malestar con Alberto Fernández por no hacerlo participar de un encuentro de organismos de derechos humanos con el presidente de Brasil, Lula da Silva, durante su presencia em el país para acudir a la cumbre de la CELAC. “Me extraña mucho del compañero Presidente que ahora esté tan cerrado a la voz de otro compañero que aparte se rompió el lomo para que sea presidente”, sostuvo.

Por otro lado, Máximo Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia a raíz de la situación de su madre, condenada en la causa que investigó la desviación de fondos de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”, aseguró.

“A Cristina le dieron por todos lados, difundieron sus conversaciones con Parrilli, le reventaron la casa, le hicieron papa la salud de la hija, y aun así, va y les gana la elección. Esos tipos no la pueden contar… ¿Ves que el sector privado también es ineficiente? Entonces apelan a su último recurso: antes sacaban tanquecitos y ahora sacan juececitos y te dicen hasta acá llegaste”, agregó.

Máximo Kirchner: "Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”

Según el diputado nacional, en un reportaje concedido al blog El Cohete a la Luna, Alberto Fernández tiene la “responsabilidad” de interceder para modificar esto. “Quien tiene un rol fundamental en este asunto, que no puede esquivar, es Alberto Fernández, Presidente de la Nación y además presidente del Partido Justicialista, más allá de nuestros debates, discusiones y diferencias. La responsabilidad está en sus manos”, sentenció.

A su vez, insistió por la conformación de una mesa política en el oficialismo: “Todavía tenemos oportunidad de debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa”, sostuvo.

La relación Cristina-Alberto

Por otro lado, y a pesar de las críticas difundidas por el kirchnerismo a lo largo de los últimos tres años hacia el Presidente, Máximo Kirchner aseguró que “Cristina nunca lo maltrató a Alberto; lo trató entre algodones. Es más dura con Wado, con Mayra (Mendoza), con el Cuervo (Andrés Larroque), conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó”, aseguró.

Consultado sobre su relación con el Jefe de Estado, sostuvo: “Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera”.

"Cristina es más dura con Wado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó”, aseguró Máximo. REUTERS

Cómo vivió el atentado a su madre

“Cuando me entero del ataque a Cristina acababa de llegar a la casa de unos amigos. A los 10 minutos me avisan que había ocurrido un episodio que no terminaron de explicarme. Salí volando de regreso, pensando que cuando me llamaron por lo de mi viejo, tampoco me habían dicho demasiado, apenas que se había descompuesto. Cuando llegué al aeropuerto, un trabajador me encara, me dice: ‘Yo lo quería mucho’, y es así que me entero. Ahora, mientras viajaba por la autopista pude recibir más información y ver las imágenes, pero aun así no me caía la ficha. Al día siguiente hubo quien pretendió que yo hablase durante el acto, pero no me fue posible. Soy un ser humano y también tengo que lidiar con las cosas que me pasan”, recordó.

Además, detalló el incidente que tuvo con un policía que custodiaba el domicilio de la vicepresidenta el día del atentado. “Durante el episodio de las vallas alrededor del domicilio de Cristina, fui con un par de compañeros, nomás, para que no se pudriese más. Pero me equivoqué. Uno ha estado en la cancha y ha ido a recitales muchas veces y sabe cómo son las cosas, pero nunca antes un policía me había llamado por mi nombre. Y yéndola de taura, además, gritándome la concha de tu madre, querés ir a ver a mamá. Loco, el arma que vos tenés ahí te la damos nosotros cuando votamos para que cuides a la gente, no para que me insultes. Yo tenía todo el derecho a pasar”, contó.

El diputado nacional reveló cómo se enteró del atentado a Cristina Kirchner y su altercado con un policía.

Su renuncia a la presidencia del bloque del FdT

El 31 de enero de 2022, Máximo renunció a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en discrepancia con “la estrategia utilizada” por el Gobierno nacional en la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda externa.

“Hablé con Julio Vitobello (secretario de la presidencia) y le dije: ‘Hasta acá llegué'. Te van a matar, se va a acabar tu carrera política, me respondió. Era su mirada honesta, a Julio lo conozco desde hace mucho tiempo. Después lo hablé con Alberto, me sugirió que lo pensase un rato más, pero volví a hacer los números y siguieron sin cerrarme. Yo entiendo que estaba apretado por el mercado local, por los especuladores, pero también entendía que se jugaba el futuro de varias generaciones”, contó.

“Ahí le pido a Alberto que no diga públicamente que se trata de un buen acuerdo porque no lo es, porque las cosas que estaban diciendo que pasarían no iban a pasar. Pedí que fuésemos frontales con la sociedad, que explicásemos que teníamos una pistola en la cabeza”, aseguró.

El líder de La Cámpora volvió a demostrar las diferencias que tiene con el presidente Alberto Fernández

Sorpresiva crítica a Elon Musk

En otro pasaje del reportaje, Máximo Kirchner acusó al empresario Elon Musk por proponer un golpe de Estado en Bolivia. “El dueño de Twitter es un señor que, como necesita litio para sus industrias, no tuvo empacho en decir que si hacía falta sacar a Evo Morales de la presidencia de Bolivia de la manera que fuere, la apoyaría. Hablamos del primer o segundo señor más rico del planeta, que para el mundo empresarial o para muchos pibes puede ser paradigma del éxito. Y dice que va a terminar con un gobierno democrático porque ese gobierno trata de que al menos parte de esos recursos naturales sirvan a su pueblo”, dijo.

“El problema es que ese señor opera en Bolivia y en el mundo entero, y hace que las sociedades se enteren de lo que él decide, sea esto verdad o mentira. Necesitamos equilibrio en la información que recibe la gente. Bárbaro que (Elon) Musk quiera decir eso, no sé. El problema es cuando lo otro no se escucha”, aseguró.

Autocrítica, basada en Scaloni

Para el final, el diputado nacional por el Frente de Todos, dejó una reflexión para el arco político, utilizando al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, como ejemplo. “No sé cómo habrá hecho Scaloni, pero varios de los problemas que tenemos tienen que ver con los egos y las vanidades y no con la ausencia de talento o convicción o voluntad de trabajo. A veces caemos en peleas muy tontas. Lo digo en procesos internos de organizaciones, espacios y partidos políticos hasta en temas más generales… y transversales a todas las fuerzas…”, cerró.

