La efusiva advertencia de Zamora por la coparticipación: “Si tengo que ir preso por defender el federalismo, aquí estoy”

El presidente Alberto Fernández visitó hoy la provincia de Santiago del Estero para encabezar una nueva reunión de los Bajos Submeridionales e inaugurar un acueducto, una actividad institucional que representó un nuevo encuentro entre el Jefe de Estado y los gobernadores Gerardo Zamora, Omar Perotti (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco). Durante el acto, el mandatario provincial local brindó un efusivo discurso a través del cual respaldó al mandatario en el marco del reciente conflicto por la coparticipación. “Si tengo que ir preso por defender el federalismo, aquí estoy”, advirtió Zamora.

Al hablar sobre el acueducto inaugurado este martes y relacionarlo con el conflicto que enfrenta el Gobierno nacional en la disputa por los fondos que también reclama la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador local apuntó: “Esta obra vale un día de coparticipación que ya nos robaron entre Macri y Larreta y que ahora nos quieren volver a robar injustamente, porque la policía ya está pagada por otro lado”. “Es un día de coparticipación”, remarcó.

“Ahí ‘coparticipación’ está mal dicha, porque ‘coparticipación’ recibimos las provincias: somos 23 las provincias. Y una ciudad. No se le puede dar por encima de las provincias, esa entidad. Pero no importa, porque esto tampoco es contra los porteños”, aclaró Zamora en el marco de su discurso.

“Este mensaje es que se queden tranquilos, que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar a nuestra patria que amamos. No como desde el centralismo porteño, que se sienten dueños del país al cual detestan”, enfatizó el gobernador de Santiago del Estero al apuntar contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero

Esta mañana, vale recordar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó la denuncia penal que había anunciado Horacio Rodríguez Larreta contra el gobierno nacional por incumplir con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la semana pasada falló por el caso de la coparticipación.

La denuncia es por los delitos de desobediencia a un funcionario público y por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, según la presentación a la que accedió Infobae. La denuncia no nombra a las personas que el gobierno porteño cree que deben ser imputadas, sino que hace referencia a los cargos.

El Presidente también habló en el marco del acto inaurugal de un acueducto en Santiago del Estero

En este sentido, Zamora también habló durante su discurso: “Nosotros queremos a nuestro país y vamos a trabajar por eso. Estamos trabajando muchos gobernadores unidos en ese sentido. Así que cuando escuchemos ese centralismo mediático porteño, que me ha denunciado nada más que por incitar… Fijense, estoy denunciado por una candidata porteña y un candidato porteño, de que me van a meter preso seguramente. No me importa, que me vengan a buscar. No me voy a escapar al Uruguay como el único prófugo que tienen. Aquí estoy y si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy y aquí estamos”.

Por último, el gobernador local enfatizó en su advertencia: “Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañen en esta lucha, que no nos subestimen más, que no nos digan lo que somos y lo que tenemos que ser. Santiago del Estero y la Patria, están primeros. Aquí estamos de pie y muy contentos de tener a un Gobierno que nos escucha”.

También en el marco de la discusión por los fondos coparticipables que enfrenta a la Nación con el Gobierno porteño, Alberto Fernández criticó una vez más a la administración que encabeza Rodríguez Larreta en un acto en Santiago del Estero: “Acá no se discute cómo ampliamos los subtes, acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua”.

“Toda esta obra cuesta lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. A mí me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad y vea lo que es el Norte”, afirmó el mandatario nacional durante la inauguración de un acueducto.





