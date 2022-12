Sergio Massa criticó la condena a Cristina Kirchner: “Un fallo insostenible que busca el impacto político”

La Vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y, poco después de conocerse la decisión del Tribunal Oral Federal N°2, Sergio Massa criticó el fallo: “Es insostenible, busca el impacto político”.

La medida es histórica en el país, puesto que se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La ex Presidenta no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones.

Ante esta situación, el ministro de Economía se manifestó a través de su cuenta oficial en Twitter. “Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica... En días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada”, indicó Massa.

Por último, el titular de la cartera de Economía se refirió a la Vicepresidenta e indicó: “Toda mi solidaridad con Cristina Kirchner”.

El tuit de Sergio Massa

Vale recordar que la sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.

El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.

Cristina Kirchner habla luego de ser condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad

Pocos minutos después de que el Tribunal Oral Federal 2 condenara a Cristina Kirchner, los dirigentes del oficialismo comenzaron a expresarse en las redes sociales para ejercer una fuerte defensa de la Vicepresidenta.

Uno de los primeros en hacerlo fue el titular de la AFI, Agustín Rossi. “No hay dudas sobre la inocencia de Cristina, víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción”, indicó.

El “Chivo” consideró que “durante años, el Partido Judicial, los medios concentrados y los grupos de poder pergeñaron esta falsa condena” y pidió que “la respuesta debe ser más militancia y más construcción política de cara al 2023″. Todos los mensajes fueron acompañaros por el hashtag #TodosConCristina.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró: “Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra Cristina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas”.

