Causa Potenciar Trabajo: Tolosa Paz le pidió a la Justicia que levante el secreto fiscal para depurar el padrón tras las irregularidades detectadas

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le solicitará a la Justicia “que levante el secreto fiscal”, para que la AFIP le aporte de manera “nominal” el nombre, apellido y bienes que cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo tienen registrado. La lupa está centrada en los 253.184 beneficiarios que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”.

La funcionaria le había explicado a Infobae en una nota anterior que las “incompatibilidades” normadas para el mayor programa de su cartera surge de manera automática a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que cruza todos los meses los datos de los más del millón trescientas mil personas que perciben el Potenciar Trabajo. Fuentes del cartera afirman que Tolosa Paz quiere conocer “qué bienes tienen los beneficiarios cuestionados ya que algunos serán incompatibles con el Programa y otros no, por ejemplo una moto de baja cilindrada. El listado debería permitir diferenciar las situaciones”.

La ministra decidió presentarse ante la Justicia para que se levante el secreto fiscal después de la declaración testimonial que ayer realizó ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Carlos Castagneto ratificó en la Justicia los informes con las irregularidades detectadas por el ente recaudador aunque aclaró: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes —del ministerio de Desarrollo Social— pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”. Además, precisó: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. Esa tarea, y eso lo tiene en claro la fiscalía, recae en Tolosa Paz.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP

El titular de la AFIP también dijo: “Recibimos de manera muy frecuente requerimientos de distintos organismos, también oficios judiciales que llegan muchísimos, todos se responden técnicamente respetando y el secreto fiscal.”

Marijuán realiza una investigación preliminar para determinar si Tolosa Paz incumplió en sus funciones al no haber dado de baja a los titulares del plan con incompatibilidades detectadas por la AFIP, que no hizo más que responder las preguntas que el 30 de junio pasado había elevado Juan Zabaleta, el antecesor de la actual funcionaria de Alberto Fernández.

En caso de tener indicios de que Tolosa Paz incumplió con las normas, Marijuán presentará una denuncia penal para que un juez y otro fiscal determinen si las pruebas que reunió son suficientes para imputar a la ministra o a otro funcionario. De hecho, el que administra el Potenciar Trabajo es Emilio Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. El dirigente, además, es uno de los líderes del Movimiento Evita.

Marijuán entiende que la funcionaria “se apartó” de su responsabilidad al no haber actuado en cuanto recibió el primer informe de la AFIP y por eso busca pruebas y toma declaraciones testimoniales, como la de Castagneto ayer y mañana Juan Manzur, el jefe de Gabinete quien ya anunció que responderá por escrito las inquietudes del fiscal.

“He solicitado al Juez que levante el secreto fiscal. Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Abro hilo para explicarle a mis conciudadanos la situación”, expresó Tolosa Paz en el inicio se su publicación a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Desde que recibimos el informe de AFIP sobre titulares del Potenciar Trabajo que incurrían en incompatibilidades, reclamamos al organismo la nominalización de los mismos para analizar cada caso y dar de baja los que correspondan en forma inmediata. Pero nunca recibimos esa nómina”, agregó la funcionaria.

El posteo que realizó la ministra a través de su cuenta oficial en Twitter

Castagneto ya había sido claro ante la fiscalía en esos dos puntos: la AFIP no detecta “incompatibilidades”, ellas surgen de la propia noma que rige el Potenciar Trabajo; como por ejemplo, la compra de divisas, tener más de una propiedad, ser jubilado o cobrar un retiro, haber fallecido, ser alcanzado por Bienes Personales, tener una prepaga. Todas estas incompatibilidades fueron detectadas por la AFIP al cruzar el padrón del Potenciar Trabajo que proporcionó el ministerio de Desarrollo Social.

El titular de la AFIP también le expresó a la Justicia las razones por las cuales no puede enviarle a Tolosa Paz la lista con los nombres. Es decir, no es mala voluntad, sino una imposición legal para proteger los datos de las personas. Un hecho que solo puede ser revocado por un magistrado.

La propia Tolosa Paz lo reconoce en su red social: “Esto no es porque AFIP no haya hecho su trabajo, si no que reviste sobre la agencia el imperativo del ‘secreto fiscal’. El organismo está obligado ‘a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones´'. Salvo orden de un juez”

En este sentido, continuó la ministra: “Por eso, estoy presentando ante el juez Rafecas la solicitud para que el levantamiento del secreto fiscal permita a AFIP contestar, en forma completa y detallada, la información que solicité oportunamente, y con ella liquidar el pago del Potenciar Trabajo de noviembre”.

En este punto la funcionario comete un error involuntario. El pedido debe realizarlo ante el juez Julián Ercolini, quien ya entiende en una causa que por el cobro irregular del Potenciar Trabajo realizada por el diputado nacional Wado Wolf y que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano. Rafecas no entiende en ninguna causa referida al Potenciar Trabajo ya que todas ellas quedaron unificadas en el despacho de Ercolini.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, responderá mañana por escrito las preguntas que le realizó el fiscal Guillermo Marijuán

En su larga cadena de Tweets la ministra se preguntó: “¿Cómo puede esta ministra verificar una inconsistencia y proceder a una baja sin tener el nombre y el CUIL de la persona que supuestamente cobra el programa en forma indebida? No es potestad del ministerio conocer la información patrimonial, impositiva y bancaria de las personas”. Luego, siguió: “No voy a permitir, dentro de mis deberes y atribuciones, que se siga demorando la búsqueda de la verdad. Por otra parte, el Potenciar Trabajo del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan”.

Hasta ahora, todos los meses los ex ministros de Desarrollo Social de Alberto Fernández —primero Daniel Arroyo y después Juan Zabaleta— liquidaron los Potenciar Trabajo después del cruce automático que sobre la lista de los beneficiarios, más de 1.300.000 realiza el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Tolosa Paz también podría realizarlo, pero prefiere curarse en salud y tomar todas las precauciones que hasta ahora, en vista a lo detectado por la AFIP, no se realizaron o fallaron, ya sea por inconvenientes del sistema, cosa que los funcionarios de Desarrollo Social descreen, o porque en la lista de la AFIP existen beneficiarios que no son incompatibles y aparecieron como tales por una mal formulación de las preguntas.

Eso es lo que la ministra quiere dilucidar a través de la lista nominal de la AFIP y la discriminación de los benes de cada una de ellas.

La ministra de Desarrollo Social en el homenaje que se le realizó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por su fallecimiento

“Desde mi primer día como ministra demostré con hechos que haré lo que esté a mi alcance para transparentar y perfeccionar los procedimientos estatales. Encargué una auditoría interna y revalidar los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Solicité al BCRA y AFIP los cruces de datos. Se me criticó por haber realizado las bajas que informé en conferencia de prensa hace algunos días, argumentando que ‘no son significativas’. Son significativas porque son correctas, y pude proceder porque el Banco Central me informó nominalmente el acceso al mercado de cambios”, siguió explicando en su red social Tolosa Paz.

Luego, terminó: “En el mismo sentido trabajamos junto a AFIP, pero el secreto fiscal nos impide avanzar. La obligación de cumplir los deberes impera también sobre los funcionarios públicos del Poder Judicial. Espero que el Juez proceda de inmediato para que podamos cumplir con nuestra función”.

Hasta que Infobae no publicó los datos que la AFIP envió al ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre, la ministra no cuestionó los datos de la AFIP ni dio las bajas antes las supuestas investigaciones. Tampoco le solicitó en ese momento a la AFIP la lista nominal. Lo hizo después. El fiscal Marijuán advirtió lo mismo, por eso abrió una investigación de oficio. Los próximos días serán claves: una vez que termine de tomar las testimoniales y con la documentación que ya obra en su despacho resolverá si realiza una denuncia penal, que la tendrá a Tolosa Paz como centro, o la archiva porque no detecta mal desempeño en sus funciones.

Seguir leyendo