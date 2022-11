“Ojalá que les cumplan”: el presidente de México cuestionó el apoyo de Argentina al candidato de Brasil para presidir el BID

AMLO cuestionó el apoyo de Argentina a Ilan Goldfjan para presidir el BID

Después de que el presidente Alberto Fernández confirmara el martes que finalmente no viajaría a México para reunirse con su par Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el distanciamiento entre ambos países por la elección del israelí Ilan Goldfajn como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quedó más en evidencia que nunca.. Y ayer, en el marco de su tradicional conferencia de prensa de los miércoles, el mandatario mexicano se mostró “escéptico” respecto a que la estrategia del Gobierno nacional llegue a buen puerto. “Ojalá les cumplan”, declaró.

El presunto abandono de México a Argentina, y la falta de votos para imponer a Cecilia Todesca -candidata propuesta por el Gobierno nacional-, influyó para que el presidente Fernández desistiera de su postulante y volcara su apoyo a Goldfajn, candidato del ex mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se terminó consolidando como flamante titular del BID también gracias al apoyo de Estados Unidos y Canadá.

Esta decisión fue condenada por el Gobierno de México, desde donde aseguraron que la nueva presidencia “es más de lo mismo” y no beneficiará al desarrollo de países vulnerables de América Latina: “Si lo hacen, es algo simbólico (...) Se gastan más en burocracia en el BID que lo que otorgan de apoyo. Ya basta de esta simulación”, consideró AMLO en sus declaraciones del martes.

Te puede interesar: Sin Alberto Fernández, la primera plana del kirchnerismo se pliega al acto para homenajear a Hebe de Bonafini

En ese sentido, López Obrador aseguró que Fernández coincidía en esta postura, pero al mismo tiempo destacó que las circunstancias de Argentina “son muy difíciles”, y aprovechó para opinar que la situación de Argentina “es un ejemplo de la irresponsabilidad de los organismos internacional”.

Argentina había presentado para la nueva presidencia del BID a Todesca, actual secretaria de Relaciones Internacionales, mientras que México propuso para la competencia a Gerardo Esquivel, quien apenas reunió el 6,8% de los votos. Y si bien el propio AMLO se encargó de aclarar que Argentina “es un país hermano” y que Alberto Fernández “es una persona muy cercana” a su gestión, también demostró su disconformidad con el apoyo argentino para Goldfajn.

Cecilia Todesca era la candidata de Argentina para presidir el BID.

“Nosotros teníamos nuestro candidato y ellos al suyo. Y el planeamiento es que no puede ser que el candidato propuesto por Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga. Pero después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el Gobierno de Brasil y apoyó Washington. Y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, si les va a ayudar eso, adelante. Y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico”, reconoció.

Ante este marco, desde el BID anunciaron ayer el otorgamiento a la Argentina de un crédito por 500 millones de dólares, el cual ayudará a fortalecer las reservas en diciembre, un mes determinante para cumplir con la meta de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según indicaron a Infobae fuentes oficiales.

Te puede interesar: Cafiero reconoció ante diputados de la oposición que en Venezuela se violan los derechos humanos

Se trata de un préstamo basado en políticas (PBL, en inglés), por el cual, según el banco que presidirá desde el 19 de diciembre el brasileño Goldfjan, “el país prestatario debe contar con un marco de política macroeconómica sólido, según lo determine una evaluación independiente de las condiciones macroeconómicas elaboradas por el BID”.

Tras este anuncio, AMLO acusó al organismo internacional de realizar esta maniobra para ir en contra de su postura. “Y qué tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial para Argentina”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: