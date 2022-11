Referentes del Gobierno y la oposición escucharon juntos una disertación de Felipe González sobre el Pacto de la Moncloa

Hugo Moyano, Héctor Daer, "Wado" De Pedro y Juan Manzur en primera fila (Gentileza G6)

Un encuentro organizado por empresarios con una de las figuras más importantes de la historia de España logró esta tarde una postal inusual en el polarizado escenario político argentino. Varios de los líderes de las dos principales coaliciones nacionales, el Frente de Todos, y Juntos por el Cambio, se sentaron juntos en un salón del coqueto Alvear Palace Hotel para escuchar una disertación del ex presidente español, Felipe González, sobre el diálogo político y la gobernabilidad desde la experiencia del Pacto de la Moncloa.

El encuentro, celebrado entre las 14.30 y las 17.30, fue convocado por el poderoso Grupo de los 6, conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Unión Industrial Argentina (UIA). El motivo formal fue, justamente, la visita de González, en tanto referente internacional de la conciliación política.

Por el Gobierno hubo sólo un representantes de la línea dura: el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el alfil de Cristina Kirchner que, desde el año pasado, se dedica a establecer vínculos con el empresariado -hace algunos meses estuvo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cycip)- y, en menor medida, con la oposición. Del ala moderada del Gobierno estuvieron el secretario de Inteligencia, Agustín Rossi, hombre del riñón de Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. y referentes de las provincias, como el salteño Juan Manuel Urtubey.

Por parte de la oposición se mostraron los radicales rivales Facundo Manes, aspirante a la Presidencia, y Martín Lousteau, postulante a la jefatura de gobierno porteño -que se saludaron, aunque brevemente, con De Pedro-; el diputado nacional Mario Negri; el senador formoseño Luis Naidenoff; y el referente mendocino y fundador de JxC, Ernesto Sanz, retirado de los cargos, pero aún activo en la rosca política.

No hubo candidatos de Pro. Ni la titular del partido, Patricia Bullrich, ni el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta asistieron al evento, aunque el líder del oficialismo porteño se había reunido en privado, más temprano, con González, que esta noche hará lo propio con De Pedro. Del partido que fundó Mauricio Macri estuvieron Fernando Straface, uno de los funcionarios fieles a Larreta, y el senador nacional Humberto Schiavoni.

Los jueces de la Corte Suprema, presentes en el evento

Del mundo empresario estuvieron Cristiano Rattazzi, Eduardo Eurnekian y Daniel Funes de Rioja, con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Gustavo Weiss); la Sociedad Rural Argentina (Nicolas Pino), la Cámara Argentina de Comercio (Natalio Grinman), la Asociación de Bancos Argentinos, (Javier Bolzico) la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Adelmo J.J. Gabbi).

La conferencia de Felipe González giró en torno al desarrollo español, los cambios en la geopolítica y, principalmente, la necesidad de diálogo. “Para que haya diálogo, tiene que haber conocimiento del logos del otro. Aceptar y conocer el logos del otro no es estar de acuerdo previamente, pero para estar de acuerdo o en desacuerdo hay que conocerlo. Porque pactar no significa dejar de competir, no significa ponerse de acuerdo en todo”, dijo el ex mandatario en el primer tramo de la charla, desde una tarima.

“Los dirigentes políticos, sociales, sindicales y económicos son líderes. Y los líderes deben proveer certidumbres, aún en una época de incertidumbres como ésta. Es mejor equivocarse y corregir juntos, unidos en el objetivo de construir un país, que equivocarse por separado y en contra del otro”.

Durante su exposición, el tercer presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996 expresó que los desafíos que enfrenta el mundo -la post pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, los déficits energéticos y la escasez de alimentos- deben ser superados a través de consensos nacionales y regionales amplios. “Hay un momento de inexorable cambio geopolítico en el que Argentina tiene que redefinir su papel en el concierto internacional, hay una ruptura del modelo de globalización que generará nuevas formas y nuevas cadenas de suministros. Su definición sobre el futuro de los próximos cuatro años debe focalizarse sobre variables estratégicas como el litio, el gas natural de Vaca Muerta y el cobre. Esas variables, ¿la van a tener en cuenta para pelear o para construir un proyecto de país”, se preguntó ante la audiencia el ex mandatario español.

Ante la pregunta sobre cómo promover la generación de consensos, González realizó un diagnóstico del contexto internacional y su influencia en todas las regiones: “Uno de los déficits y de los fracasos de la democracia representativa es de ineficiencia en el funcionamiento del poder político. Las grandes formaciones políticas no deben quedar en la ensoñación de los bloques antagónicos sino en la centralidad en la que se basa una verdadera convivencia libre y democrática”.

