Cristina Kirchner vs. Mauricio Macri en redes sociales: cómo les fue en Twitter, Facebook e Instagram durante agosto

Agosto fue un mes histórico para el mundo de las redes sociales. Con casi 300 millones de publicaciones sólo en Twitter, el mes coronó una avalancha de publicaciones políticas, teñidas con el color militante del Frente de Todos , pero matizado por la “ola libertaria” que, con Javier Milei al frente, traccionó un diálogo intenso sobre la política y especialmente acerca de la economía.

Con el foco puesto en los problemas judiciales de Cristina Kirchner, las redes sociales que usan los argentinos para informarse y expresar sus opiniones sobre la política dejaron traslucir un intenso clima de debate en torno a las vicisitudes tribunalicias de CFK, el posicionamiento de la oposición ante esa cuestión y el mar de fondo de una economía que cruje como un barco a la deriva.

Twitter, campo digital opositor

Durante agosto, más allá de los usuarios, fue la propia dirigencia política la que activó la charla digital, con más de 12 mil 600 publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram a lo largo de todo el mes.

Con predominio de Twitter, que sumó más del 64% del total de publicaciones de la dirigencia local, el expresidente Mauricio Macri logró la publicación política de más al alcance en esta plataforma .

Fue un tuit del 27 de agosto, con más de 52 mil likes, en el que el líder opositor hizo responsable a Cristina Kirchner por los incidentes en las puertas del departamento de la vicepresidenta: “La responsable de este desborde y alteración de la paz es CFK, que nuevamente atropella las instituciones”.

Días antes, el martes 23, Cristina Kirchner sumaba más de 48 mil likes en su tuit de agradecimiento a la militancia que se agolpó debajo de su balcón en Recoleta, cuando todavía repiqueteaba el pedido de 12 años de cárcel por parte del fiscal Diego Luciani: “Gracias a todos y todas por el acompañamiento y el amor de siempre”.

Al analizar durante agosto los tuits de los 100 dirigentes más importantes de la Argentina, el saldo resultó favorable para Mauricio Macri, la única victoria del mes del exmandatario hablando de respaldos logrados de parte de la comunidad política en redes sociales.

Macri alcanzó un promedio mensual de casi 9 mil retuits en Twitter, seguido por CFK con un promedio de unos 6 mil 100 retuits.

Muy lejos quedaron Ricardo López Murphy con unos 2 mil 600 retuits, Patricia Bullrich con 1 mil 200 y Leandro Santoro con un promedio mensual de 943.

Facebook e Instagram, dominadas por Cristina

Pese a rendimientos algo menguados en Twitter, en las otras dos redes analizadas el panorama fue de claro dominio para Cristina Kirchner.

En Facebook, la vicepresidenta logró un promedio mensual de posteos compartidos por encima de los 5 mil 800, seguida muy de lejos por Macri y Esteban Bullrich, en torno a los 1 mil 600 cada uno.

En esa red, la vicepresidenta desplegó todo su poderío comunicacional con el posteo del sábado 27 de agosto, tras los incidentes con militantes y la policía de la Ciudad, todo sobre la calle en la que vive: “Ha sido un largo día. Quiero decirles que, aunque viviera mil años, nunca me va a alcanzar para agradecerles el amor, la solidaridad y la lealtad de todos ustedes”.

El posteo logró superar las 115 mil interacciones, con 14 mil comentarios y 16 mil veces compartido por sus seguidores en Facebook, que hicieron circular la publicación entre los más de 35 millones de usuarios de esa red en la Argentina.

La misma publicación, pero en Instagram, logró casi 172 mil likes, lo que la convirtió en la dirigente con más “me gusta” en dicha plataforma durante agosto.

El promedio mensual de likes dejó a Cristina Kirchner en un muy cómodo primero lugar, con casi 77 mil “me gusta”, seguido también de lejos por Mauricio Macri con un promedio de 25 mil 500, apenas la tercera parte de lo logrado por la vicepresidenta.

La batalla por los seguidores

Una métrica muy sensible entre la comunidad de especialistas en marketing político digital es la que mide la cantidad de personas que siguen a un dirigente. Sin bien el indicador no marca necesariamente una intensión de voto, no deja de ser una señal de “ascendencia” digital de un político.

En este plano de análisis, el que volvió a escena en las redes sociales fue el diputado libertario Javier Milei, seguido por Cristina Kirchner, y en menor medida por el funcionario nacional del momento: Sergio Massa.

Durante agosto, Milei ratificó la aceleración de nuevos seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. En la suma de las tres plataformas, el economista libertario se hizo de casi 89 mil nuevos seguidores, luego de los 64 mil 400 de julio, tras una fuerte desaceleración que había sufrido en junio.

La brusca aceleración de nuevos seguidores de Javier Milei hay que anotarla en el contexto de la crisis político-económica del gobierno nacional.

La renuncia de Martín Guzmán a principios de julio, la disparada del dólar y de la inflación, más las ideas y vueltas sobre la designación como ministro de Economía de Sergio Massa, reinstalaron abruptamente la agenda económica argentina, campo orégano para el economista libertario.

Con menos intensidad, pero también con una fuerte aceleración de nuevas personas que comenzaron a seguirla, Cristina Kirchner viene sumando seguidores desde julio. Ese mes sumó más de 10 mil en las tres redes analizadas, para saltar a casi 49 mil en agosto.

Algo más relegado, pero también con gran intensidad, Sergio Massa sumó 26 mil nuevos seguidores en julio y algo más de 42 mil en agosto .

Esta particular polarización de las preferencias de los usuarios entre kirchneristas y libertarios relegó a los dirigentes opositores a un segundo plano. En ese sentido, el lote de dirigentes de Juntos por el Cambio con mejor performance de nuevos seguidores fue encabezado por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, seguida por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y algo más atrás, Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Una victoria online para Cristina

Finalmente, por fuera de la discusión en redes sociales, Cristina Kirchner también mostró una performance interesante en la Web.

Analizando las búsquedas de los usuarios argentinos en Google, CFK se quedó con poco más de la mitad de las consultas realizadas por los principales dirigentes locales. Las averiguaciones apuntaron a su situación judicial, a “la casa de Cristina”, la “vecina de Cristina”, su “discurso” y hasta “dónde vive Cristina”.

Muy relegados en protagonismo en la Web, en segundo lugar, quedó el propio presidente Alberto Fernández con el 13,8%, Sergio Massa con el 11,7% y Javier Milei con el 8,5% de las consultas en línea.

