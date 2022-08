Nuevas críticas de CFK a la Justicia: “No sólo persiguen a los periodistas, sino que encubren a los macristas”

Cristina Kirchner y José López

La Vicepresidenta Cristina Kirchner retomó una idea planteada en el descargo realizado esta semana tras el pedido de condena en su contra y volvió a criticar a la Justicia. “ Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas ”, aseguró como cierre a un hilo de Twitter que incluyó cuatro posteos.

El primer mensaje incluye una copia de una nota enviada por el FBI en abril de 2014 a los tribunales orales federales argentinos, en donde se precisa que parte del botín que José López intentó esconder en un convento (USD 3.200.000) habían pasado por el banco Finansur.

“ ¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelici ”, analizó Cristina Kirchner.

Y completó: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 10/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue”.

El 27 de abril de 2018, Infobae había publicado la información reflejada hoy por CFK en una nota firmada por el periodista Omar Lavieri. Ese mismo día, a pedido del fiscal Miguel Ángel Osorio, se realizó un procedimiento en la sede central del Banco Finansur.

“Los U$S 3.2 millones de dólares estadounidenses, todos en notas de U$S100, cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000, que habrían sido enviados, el 11 o 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía “Brinks Global Servicies”, precisó en su momento el FBI.

La sigla FED EROC corresponde al Centro de Operaciones de Rutherford Este -situado en Nueva Jersey- de la Reserva Federal de Nueva York, el lugar desde donde se distribuyen los billetes.

El martes, en su respuesta al alegato de los fiscales del caso por la obra pública de Santa Cruz, CFK ya había planteado la teoría de que la Justicia nunca se interesó en investigar el origen de los fondos que tenía López en sus bolsos porque pertenecían a empresarios ligados al ex presidente Mauricio Macri.

“Comodoro Pro no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obras Públicas eran de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?... pic.twitter.com/FEIdRk3RhV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022