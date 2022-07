La confesión de Juan Grabois: “Cristina me dijo que estamos en riesgo de una hiperinflación”

Juan Grabois dijo que CFK alertó sobre una hiperinflacion

El dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, confesó que la vicepresidenta Cristina Kirchner cree que el país se encamina hacia “una hiperinflación”, a raíz de la crisis de deuda externa.

“ La única que vio esto es Cristina. Hace un año y medio me dijo que estamos en riesgo de entrar en una híper . Hay una situación muy jodida y una crisis de deuda que no se resuelve fácil”, reveló el referente del Frente de Todos, que cuenta con una banca de tres diputados propios (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho) en la Cámara de Diputados.

Grabois se refirió a la interna del Frente de Todos entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y dijo que tiene “mucho miedo de que la política esté en un cumple” mientras “estamos bailando en el Titanic”. Y si bien destacó que haya existido un acuerdo en el oficialismo para la designación de la ministra de Economía, Silvina Batakis, advirtió que “es una buena noticia” pero que “no resuelve los problemas”.

“Hay que combinar la estabilización de la macroeconomía con un shock redistributivo. ¿Cómo vamos a estar discutiendo si hay dólares para que River compre un jugador, si la gente se está cagando de hambre?”, espetó el dirigente social, en un comentario crítico sobre las declaraciones de la flamante funcionaria designada este lunes.

“¿Les estamos regalando los dólares a los empresarios? Se tiene que cortar toda venta de dólares que no sea para insumos esenciales para la producción argentina”, completó en diálogo con C5N.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Bataki en el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, Jul 4, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

En el marco de la interna del Frente de Todos, Grabois es un aliado estrecho de Cristina Kirchner y de La Cámpora. Sobre la vicepresidenta, dijo que “es una de las figuras políticas más deslumbrantes de la historia Argentina”. Sin embargo, reconoció: “Ahora ¿es perfecta? No. ¿se equivoca? Mucho. ¿Se las sabe todas? Ni a palos… Y es cierto que en su entorno no hay mucha gente dispuesta a decírselo ”.

“La elegimos (a Cristina Kirchner) porque consideramos que es el liderazgo político popular más importante de la Argentina, por lejos; la seguimos eligiendo como la principal aliada en el plano político del Frente Patria Grande porque marca con claridad una demarcación con el neoliberalismo, una estrategia latinoamericanista y una posición de firmeza con las corporaciones que vemos indispensable para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”, se explayó el dirigente político.

Grabois se mostró conforme la designación y el perfil de Silvina Batakis -a diferencia de su predecesor Martín Guzmán, a quien cuestionaba severamente- pero desde un primer momento marcó distancia para insistirle que se decrete el Salario Básico Universal, una medida que impulsa el dirigente del Frente Patria Grande y que el último fin de semana resolvió apoyar Cristina Kirchner.

El fin de semana renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un nuevo episodio de la interna del Frente de Todos (REUTERS/Agustin Marcarian)

“La banco fuerte (a Batakis) pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el Salario Básico Universal antes de ser ministra”, sugirió el referente social, en una clara presión para que se avance con dicha medida, la cual tensiona los objetivos fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esta semana, Batakis puso reparos a la SBU y no dio un respaldo contundente a la iniciativa. “Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”, dijo la ministra de Economía, sin mostrar mucho entusiasmo con la iniciativa.

El Salario Básico Universal, una medida que impulsan el conjunto de los movimientos sociales, apunta a garantizar un ingreso equivalente a la canasta básica alimentaria y se propone impactar en personas de entre 18 y 64 años en situación vulnerable. La madeja a desentrañar es el costo fiscal, que tendría un neto cercano al Producto Bruto Interno (PBI).

