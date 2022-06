“El kirchnerismo nunca se hace cargo”: críticas de la oposición por la falta de gas en las escuelas bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se convirtió en las últimas horas en el eje de las críticas por parte del arco opositor luego de que se conociera que cientos de escuelas bonaerenses están sin clases por falta de gas en un escenario marcado por las bajas temperaturas. “Para el kirchnerismo la educación pública no es prioridad”, señaló María Eugenia Vidal, quien supo ser gobernadora en la anterior gestión. “El kirchnerismo nunca se hace cargo”, comentó también Diego Santilli, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Según los informes extraoficiales, dos de los distritos más afectados por las suspensiones de clases son Merlo, con 120 escuelas cerradas y Quilmes con 59 cierres. Al margen, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda y Lanús también reportaron decenas de servicios educativos interrumpidos. Las estimaciones dan que más de 300 mil alumnos se ven impactados en su jornada escolar completa o en forma parcial.

“El kirchnerismo NUNCA se hace cargo”, comentó en el inicio de su posteo en su cuenta oficial de Twitter el diputado Santilli. “No importa cuando leas ésto. No puede ser que los pibes tengan que ir con frazadas a la escuela. El gobierno de Kicillof es un papelón”, apuntó el dirigente de Juntos por el Cambio.

En este escenario de temperaturas bajas y ausencia de calefacción en algunas escuelas ante la falta de gas, se viralizó una insólita respuesta a maestros de una escuela de General Rodríguez que se quejaron del frío. “El cuerpo irradia calor”, señaló el docente.

Ante la situación, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, reflexionó: “¿Qué hubiera pasado si durante nuestro gobierno salía un comunicado justificando la falta de gas en escuelas con ‘el cuerpo humano irradia calor’?”. A continuación, completó: “Cada vez es más evidente que para el kirchnerismo la educación pública no es prioridad”.

Cristian Ritondo, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Seguridad bonaerense durante la gestión de Vidal entre 2015 y 2019, también se sumó a las críticas. “El gobernador Kicillof se acaba de enterar de que no hay gas en las escuelas porque las tuvo cerradas dos años”, apuntó el hombre del PRO.

La problemática viene de arrastre y se reitera año tras año en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a un reporte del sindicato Seduca, en las últimas dos décadas se perdieron en promedio 17 días de clases por los problemas de calefacción en las aulas. Además de la pérdida de tiempo escolar, en el gremio expresaron preocupación porque el servicio de comedor también está interrumpido.

Al respecto, el gobierno bonaerense informó que está trabajando en la resolución y presentará un informe de situación en las próximas horas. Según los primeros datos que adelantaron a Infobae, de las 11 mil escuelas hay 350 con problemas de gas. “Entre estas tenemos algunas esperando la prestataria y otras esperando a matriculados para que enciendan las estufas. Recibimos 2 mil escuelas con inconvenientes y con todas las inversiones que hicimos hoy son 350 las que tienen dificultades”, precisaron en la carta educativa.

“Vimos a Kicillof defender y halagar la gestión de Mayra Mendoza en Quilmes. ¿Acaso no sabe que hay 59 escuelas que redujeron el horario o cerraron frente a las bajas temperaturas por falta de calefacción y obras en gas y electricidad? Necesitamos menos relato y más realidad”, enfatizó la diputada nacional Karina Banfi (UCR).

“La ola de frío polar provoca una serie incontable de casos -sobre todo en la provincia de Buenos Aires- en los cuales se ven establecimientos educativos que pese a que estamos en junio todavía no cumplieron con la revisión de los artefactos de calefacción y no ofrecen condiciones adecuadas para que los chicos estén en las aulas. No podemos dejar de llamar la atención sobre este nuevo descuido y falta de previsión de las autoridades educativas, ahora ‘sorprendidas’ por las bajas temperaturas”, señaló el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (PRO).

En tanto, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) aseguró que es “gravísimo” que los chicos sigan perdiendo días de clase. “La política debe trabajar para que la educación sea declarada como un servicio esencial. Las aulas deben volver a ser un lugar de formación, un espacio para generar igualdad, construir esperanza y cumplir sueños”, agregó.

Extraoficialmente, se estima que son más de 350 escuelas en el conurbano bonaerense con problemas por la falta de suministro y más de 300 mil alumnos afectados

Por otra parte, la senadora provincial y vicepresidenta de la comisión de Educación de la cámara alta bonaerense, Aldana Ahumada, pidió una reunión “urgente” de esa comisión con el director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni.

“Queremos saber cuál es el estado de situación respecto de las escuelas que están afectadas por la falta de suministro de gas, cuándo se van a terminar las obras pendientes y cuáles son las medidas paliativas que está tomando el ministerio en conjunto con los consejos escolares de cada municipio”, manifestó Ahumada.

“No hay datos oficiales, la Provincia esconde el problema. Queremos saber en qué se ejecutaron las partidas presupuestarias destinadas a este tipo de obras que llegan a todos los consejos escolares”, continuó su reclamo al que se sumaron los legisladores María Lorena Mandagarán, Daniela Reich, Juan Pablo Allan, Marcelo Daletto, Agustín Maspoli y Joaquín De la Torre.

