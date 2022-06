Cecilia Moreau: “Guzmán cumplió una etapa cuando se firmó el acuerdo con el FMI”

Cecilia Moreau: "Guzmán cumplió una etapa cuando se firmó el acuerdo con el Fondo"

Cecilia Moreau, diputada cercana a Máximo Kirchner, volvió a encender la interna que hace meses vive el Frente de Todos producto de la ruptura en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La presidenta de la comisión de Legislación General apuntó en duros términos contra Martín Guzmán, consideró que el ciclo del ministro está terminado y también le pidió más amplitud al Presidente.

“Lo dije y no quiero que caiga en una cosa repetitiva ni que se tome a mal. Yo creo que Martín (Guzmán) cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo, con un rol importante. Me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones sobre esta construcción de este camino a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político. Estamos muy complicados, el mundo está patas para arriba y el país también. No alcanza con un ministro, hace falta una cosa más potente” , disparó la diputada en diálogo con Paulino Rodríguez y Eleonora Cole por LN+.

Consultada puntualmente sobre una posible salida del titular de Hacienda, la legisladora amplió: “No hay que tener miedo a los cambios de nombres ni aferrarse a las personas cuando uno en definitiva está de paso. No está bueno. Estamos todos preocupados. Un cambio está bien, si es un cambio para políticas más certeras. En eso ya Martín tiene un poquito de desgaste por lo que significó la pandemia, el acuerdo con el Fondo”.

El Presidente Alberto Fernández y el titular del ministerio de Economía, Martín Guzmán (Adrián Escandar)

Y sentenció: “Se requiere una cosa que tenga que ver con un ministro más humano, más social, más político”. Al mismo tiempo, profundizó sobre características que le faltan al ministro Guzmán: “Viene de una formación distinta. Viene con mucha formación, pero distinta. Por ahí estuvo muchos años fuera del país... con más barrio, digamos ”.

Sobre la figura de Alberto Fernández, Moreau sostuvo: “Obviamente Alberto es el Presidente que eligió nuestro espacio político y eligieron los argentinos. Es el que tiene la última palabra y a él le tengo el mayor de los respetos y cariños, pero también creo que no es la única palabra dentro de este espacio. Hay otros actores que deben ser escuchados y deben ser tenidos en cuenta”.

En lo que respecta a ajustes dentro de la gestión presidencial, la diputada nacional desarrolló: “Lo primero que tiene que ocurrir es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Axel (Kicillof), lo que hizo Sergio (Massa) a través de Malena (Galmarini) en representación de nuestro espacio político. Lo que hizo Máximo (Kirchner) como presidente del PJ, lo que hicieron los intendentes: una institucionalización de una mesa del Frente de Todos, en la que obviamente tienen que estar ellos: Sergio, los gobernadores, Cristina… tiene que estar el presidente ”.

En ese sentido y en relación a posibles sucesores de Guzmán, manifestó: “Que se busquen tres o cuatro temas para ponernos de acuerdo y salir adelante —sobre la mesa del FdT que propone—. Y ponernos de pie sobre esos temas. A partir de ahí, los posibles nombres para el gabinete van a surgir solos ”.

