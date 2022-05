Jorge Macri sostuvo que “sería muy bueno” desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires

Jorge Macri

Un sector de Juntos por el Cambio propone desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires de la Nacional. Que la gente elija al gobernador y los intendentes, en una fecha distinta a la que vote por su candidato a presidente. Jorge Macri, funcionario del Gobierno de la Ciudad y a la vez titular del PRO bonaerense avala esta iniciativa y señaló que “sería muy bueno”.

El ex jefe comunal de Vicente López se refirió a las internas del Frente de Todos y de la oposición. Del oficialismo señaló que “no hay Gobierno” ya que la gestión “está paralizada” por las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “El problema no es que haya distintos puntos de vista, el problema es cuando esos puntos de vista se vuelven tan violentos que paralizan la gestión”. “No se enfrenta la inflación con seriedad, no hay una política de seguridad y de narcotráfico; no hay norte y no hay percepción de futuro, se destruyó la posibilidad de que el futuro sea mejor que el hoy; y estas peleas la sufre la gente”, describió. El primo del ex presidente comparó con la interna que que atraviesa Juntos por el Cambio: “También hay distintas miradas pero en los lugares donde gobernamos se sigue gobernando, los gobiernos no se han paralizado”.

En este marco, consultado sobre la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires se adelante la elección en 2023, Jorge Macri ironizó apuntando a los intendentes peronistas: “Los años pares, son rebeldes y en los impares hacen la venia y acatan lo que se les diga”. Para el dirigente del PRO, los jefes comunales del Frente de Todos terminarán “acatando lo que le convenga a la vicepresidenta”.

“No veo un escenario de desdoblamiento pero creo que sería muy bueno” , respondió en declaraciones a Todo Noticias (TN). “Lo he planteado varias veces, en provincia de Buenos Aires no hay contrato social porque se elije todo junto; sería bueno que se elija en un momento distinto al gobernador y al presidente”, agregó.

“Sería bueno tener un gobernador que tenga un contrato social con los bonaerenses. Lo que pasa con Axel (Kicillof) y que ha pasado en general, es que hay obediencia debida al presidente que lo puso en la boleta”, opinó.

En la provincia de Buenos Aires, el senador de Juntos por el Cambio, Joaquín De la Torre, presentó la semana pasada en la Legislatura un proyecto que establece: “Las elecciones primarias y generales a cargos públicos electivos no podrán realizarse de manera simultánea con las elecciones a cargos públicos electivos nacionales para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Senadores Nacionales y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes”.

En el texto de la iniciativa se fundamentó que “la provincia se debe una elección propia, donde se discuta un proyecto de provincia y cómo resolver los problemas de los bonaerenses”. Un sector de Juntos por el Cambio lo intentó en 2019 para desdoblar la elección de María Eugenia Vidal de la de Mauricio Macri. El plan no prosperó y ninguno logró reelegir.

No obstante, el proyecto de De la Torre apunta a que el desdoblamiento empiece a regir a partir de la elección legislativa de 2025. La iniciativa también deroga la facultad que se le da el ejecutivo provincial para adherir la elección a la nacional y toda norma legal “que sea total o parcialmente contraria a un desdoblamiento”.

De cara a 2023, Jorge Macri destacó que se haya “sostenido la unidad todo este tiempo” en JxC, sobre todo “después de perder”. “Tenemos figuras nacionales muy relevantes”, agregó mencionando a dirigentes del PRO y del radicalismo. “Mi objetivo es que el año que viene volvamos a gobernar Nación, Provincia y la Ciudad”, definió.

“Si bien el país tiene oportunidades en todos lados, el 70% de los problemas están concentrados en el AMBA y eso requiere un trabajo de coordinación muy profundo. Voy a trabajar para que logremos gobernar esos lugares”, planteó.

Consultado sobre su posibilidad de ser candidato en la Capital Federal, respondió que recién hablará de candidaturas “el año que viene”.

SEGUIR LEYENDO: