El papa Francisco le envió una carta a Alberto Fernández: le pidió “soluciones adecuadas” para los problemas de la Argentina

El papa Francisco junto a Alberto Fernández. (Foto: Vaticano)

El papa Francisco le envió una carta al presidente Alberto Fernández donde le relató que “implora” en sus rezos para que pueda trabajar “por el bien común y procurar soluciones adecuadas” para los problemas de los argentinos. La misiva llega en medio de la interna que vive el Frente de Todos, tras la firma del acuerdo con el FMI y la falta de apoyo de Cristina Kirchner y La Cámpora. En su cuenta de Twitter, el mandatario argentino “valoró” sus palabras y lo describió como un “líder moral”.

“Pensando en las actuales dificultades que tantos hijos e hijas de la Nación Argentina tienen que enfrentar, imploro el auxilio de nuestra señora de Luján para que, intercediendo ante el Señor Jesús, príncipe de paz, les obtenga a usted y a sus colaboradores la asistencia del espíritu de la verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados” , expresó el Papa.

La carta que le envió el papa Francisco a Alberto Fernández

Se trata de una respuesta a una carta que Fernández le había enviado al Papa para felicitarlo por el aniversario de su elección como Sumo Pontífice, quien el pasado 13 de marzo cumplió 9 años frente al Vaticano. “Aprecio su amable gesto y confianza. Lo animo a cultivar la continua búsqueda de los grandes ideales que promueven el respeto y el valor de la dignidad de todos los hombres y mujeres, con la convicción de que formamos parte de una sola familia”, resaltó.

“Le aseguro mi oración por sus intenciones personales y familiares. Que el señor lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Y, por favor, no se olvide de rezar por mí”, finalizó el Sumo Pontífice.

El agradecimiento de Alberto Fernández a la carta del papa Francisco

“”stimo profundamente la carta que me envió. Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos. El mundo tiene la fortuna de contar con un líder moral que promueve la paz, la equidad y la unidad”, expresó Alberto Fernández al compartir la carta del Papa en su cuenta de Twitter.

En los últimos días, el Papa se refirió al conflicto en Ucrania, tras la invasión de Rusia. En dos mensajes publicados en su perfil de Twitter, el Sumo Pontífice pidió rezar por las víctimas y dijo: “¡Todos somos culpables!”.

“Hay que llorar sobre las tumbas. ¿No nos importa la juventud? Me adolora lo que sucede hoy. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. ¡Todos somos culpables! #Paz #Ucrania”, escribió Francisco en Twitter. Bajo los mismos hashtags, el Papa insistió: “La lógica de la guerra se ha impuesto una vez más, porque ya no estamos acostumbrados a pensar con la lógica de la paz. Somos tercos, estamos enamorados de las guerras, del espíritu de Caín”.

El jefe de estado vaticano evita desde hace 40 días condenar directamente a Moscú por la invasión y los crímenes de guerra que se acumulan a diario lo que hay provocado que recibiera críticas de diferentes sectores. Este domingo se conocieron imágenes dramáticas de decenas de civiles que fueron ejecutados por las tropas invasoras rusas en Bucha. La ciudad, a unos 50 kilómetros de Kiev, fue abandonada por las fuerzas de Putin en las últimas horas y a su huida dejaron un río de cadáveres en las calles, junto a fosas comunes y sótanos repletos de asesinados.

