Un camarista federal aseguró en una conferencia que Cristina Kirchner es víctima del lawfare y de violencia de género

El camarista Roberto Boico dijo que Cristina Fernández de Kirchner es perseguida por la Justicia y reiteró que es víctima del lawfare. El juez, que integra la Cámara Federal porteña desde marzo de 2021, participó este fin de semana en una charla por videoconferencia organizada por el Grupo Prerrogativas, un espacio brasileño “para intercambiar ideas y opiniones siempre con una visión progresista” -según su propia definición- integrado por abogados, jueces, profesores y defensores oficiales.

Boico comenzó su intervención haciendo una defensa de la participación de Cristina Kirchner en la audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa “Dólar Futuro”, en marzo del año pasado. Negó que ese discurso de la vicepresidenta haya sido político. “Lo que ocurre es que cuando en el discurso jurídico se pone en la luz un fenómeno como el lawfare generalmente se dice ‘esta es una defensa política’ porque no puede defenderse desde el plano jurídico”. En ese sentido señaló que el lawfare es “la construcción de un delincuente -generalmente enlazado a temas de corrupción- que si desde el plano jurídico habitual lo abordamos no debería haber ningún tipo de causa.”

Señaló que se trata de un fenómeno mundial, una nueva forma de ejercer un disciplinamiento político que tiene dos formas de presentarse. La primera -según Boico- es tratar de criminalizar al que ya está en situación de poder, “entonces el que tiene o tuvo o podría tener poder se lo somete a estos procesos judiciales.”

Además habló de un lawfare preventivo a través del Poder Legislativo “con el dictado de algunas leyes que van a facilitar posteriormente el camino para que pueda generarse el lawfare y la persecución judicial de políticos.”

El camarista dijo que un ejemplo de lawfare preventivo es la ley del arrepentido que, en su opinión, desde el derecho penal y el derecho constitucional tiene muchos problemas. “Uno puede pensar que es un instrumento anodino, inofensivo, de poco poder para generar lo que viene después pero utilizado en malas manos puede ser una herramienta de persecución atroz” , afirmó Boico. No se privó de atacar a jueces y a la prensa al sostener “ese instrumento en manos de jueces y fiscales y periodismo peligroso puede generar desastres, y en Argentina los ha generado.”

También cuestionó el proyecto de ley de “ficha limpia” porque según dijo en la Argentina es muy fácil iniciar una causa penal. “Uno se presenta a los tribunales, toma una nota periodística y dice ‘aquí el periodista dijo esto, esto y esto, investigue señor fiscal la posibilidad de un delito de parte de fulano o fulana. A partir de ese momento una persona está sometida, en principio, a una investigación…y con eso se acaba la ficha limpia.” “Ojo con esto, que no sea que por esa sana pretensión entremos en un escenario donde justamente se produzca una persecución por esta saludable idea de que los candidatos estén limpios”, sostuvo Boico.

En otro momento de su exposición el juez volvió al tema del lawfare al afirmar que “es cierto que la bandera de la lucha contra la corrupción es un título hermoso para comenzar a generar este clima. En honor a esa lucha contra la corrupción se producen los mayores quiebres o violaciones al estado de derecho, a la Constitución.” Y agregó que una característica del lawfare es que, “bajo el pretexto de luchar contra la corrupción es como que tengo un semáforo verde, vía libre para hacer de la ley lo que yo quiera”.

En otro tramo de la charla, Boico dijo que la “Justicia es un problema, es urgente y hay que abordarlo.” Sobre el Poder Judicial dijo que hay una cultura jurídica de privilegios, de lejanía con la sociedad, que no conoce la calle. “Por lo tanto hay mucho por hacer, y lo primero que hay que hacer es que todo el pueblo pueda participar en la administración de justicia”, sostuvo el camarista.

Por último, Boico dijo que su ex defendida Cristina Fernández de Kirchner no sólo es perseguida por los jueces sino que es víctima de violencia de género. “Con Cristina hay además un ensañamiento particular que se exhibe en la forma en que alguna opinión publicada más que pública se refiere a esta dirigenta política. Con una situación de odio que también afecta algunos postulados básicos de igualdad de género que están absolutamente violados en esa consideración hacia Cristina Fernández”, afirmó el camarista. En ese sentido, Boico dijo que hay algunas similitudes con lo que pasó hace muchos años “con una gran dirigente política que fue Eva Perón.”

