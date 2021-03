El abogado de Cristina Kirchner juró como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py

Boico en la audiencia que tuvo en el Senado

Roberto Boico, abogado de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán, juró hoy como juez de la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py, el tribunal por el que pasan las causas de corrupción contra funcionarios públicos y empresarios.

La jura, limitada por las medidas sanitarias por el pandemia del coronavirus, se realizó en una de las salas del segundo piso de Comodoro Py, donde está la Cámara Federal. A Boico le tomó juramento Martín Irurzun, presidente de la Cámara. Estaban los otros jueces del tribunal: Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. También la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti, el secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Manuel Montesano y familiares del flamante juez. “Fue una ceremonia breve y en un muy bien clima”, le dijo a Infobae uno de los presentes. También se habilitó la plataforma Zoom para seguir la jura de manera remota.

Con la jura de Boico, la Cámara Federal vuelve a estar completa con seis integrantes después de 15 años. La última vez había sido en 2006 y desde entonces, con renuncias y destituciones, el tribunal nunca volvió a estar con todos sus miembros. Incluso, llegó a tener solo dos jueces.

Boico fue el abogado de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán y el del senador Oscar Parrilli en otros expedientes. Quedó en los primeros lugares del concurso público que realizó el Consejo de la Magistratura de la Nación para el cargo, además de haber quedado postulado en otros seis concursos en los que no fue elegido.

“La característica fundamental de una Cámara Federal es la celeridad, el respeto a todas las partes y poner muy alta la independencia que tiene que tener un magistrado. El compromiso que tenemos que asumir es la transparencia de un fuero que tiene las causas más visibles ante la opinión publica. Ese es mi compromiso. También hay que rescatar una perspectiva de género que falta en el fuero. Eso es una política de estado a la que todos debemos comprometernos”, dijo Boico cuando tuvo su audiencia en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Todos los jueces de Comodoro Py

Su pliego contó con el aval de los senadores del Frente de Todos y el rechazo de la oposición. “Boico no es amigo, es re amigo. Defiende a Cristina Kichner en sus causas. Nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la imparcialidad de los candidatos y es en la imparcialidad donde queremos evitar a los jueces amigos de ustedes”, criticó la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado para rechazar la postulación.

“Solo no lo votan por cuestiones dogmáticas, por cuestiones ideológicas porque supuestamente es kirchnerista, nada más que eso. Ideológicamente y dogmáticamente están demostrando lo que son. No lo votan a Boico por una cuestión ideológica, lamento que no haya aprendido de la historia”, respondió Parrilli.

Boico integrará la Sala II de la Cámara con Irurzun y Farah, quien fue repuesto en febrero por el gobierno de Alberto Fernández en la discusión por los traslados, luego que salió de la Cámara por las presiones de la administración de Mauricio Macri para que deje el tribunal.

La llegada de Boico no será la última a la Cámara. Los lugares de Bruglia y Bertuzzi están bajo concurso luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que sus traslados al tribunal no eran definitivos, sino hasta que se cubren los lugares por concurso. El Consejo de la Magistratura ya inició esa etapa y el objetivo del oficialismo es acelerar el proceso para cubrir esos dos lugares cuanto antes.

