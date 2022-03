Alberto Fernández le agradeció a AMLO su apoyo al acuerdo con el FMI: “Evitamos los típicos planes de ajuste”

Alberto Fernández junto a Andrés Manuel López Obrador (ESTEBAN COLLAZO/PRESIDENCIA/AFP)

“Sinceramente, Alberto Fernández” : emulando la palabra -e incluso la tipografía- con la que Cristina Kirchner tituló el libro con el que salió a hacer campaña en 2019, el presidente argentino le agradeció a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo al acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresó su deseo de fortalecer la alianza que también comparten con Brasil para luchar por “aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza”.

Con motivo de agradecer la visita a Buenos Aires de la esposa del mandatario mexicano, el jefe de Estado argentino escribió un texto en respuesta al que AMLO le envió unos días atrás, felicitándolo por el resultado de las negociaciones de su Gobierno con el organismo multilateral y denunciando una “estrategia mediática golpista” en su contra.

En la misiva, Alberto Fernández criticó lo que calificó como el “peor capitalismo financiero”. Sostuvo que si el sistema no cambia, la sociedad observará “su propio suicidio” y llamó a fortalecer las alianzas en la región

“Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo tan difícil como el que me ha tocado enfrentar. Un país endeudado irresponsablemente que sumió en la pobreza a millones de compatriotas es lo que han dejado quienes me precedieron en el gobierno. El resto del daño lo hizo la pandemia”, comenzó diciendo en la carta.

La carta firmada por Alberto Fernández

Sin embargo, aseguró que su Gobierno está “poniendo el país en la senda del crecimiento” y destacó que “el 2021 terminó con un incremento del PBI del 10,3%” y con “más empleados formales que los que se registraban antes de desatada la pandemia”.

“Ahora nos queda cerrar un Plan de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la tarea más penosa. Nada hay peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Aún así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos”, sostuvo.

Según su visión, el organismo internacional cree que “los desmanes que causan los poderosos deben resolverse a costa del sacrificio de los más vulnerables”, lo cual calificó como una “lógica que nunca conlleva soluciones justas y eso irrita a cualquier hombre de bien”.

“He visto que has estado con mi querido amigo Lula (da Silva, ex presidente de Brasil). Es una gran persona y el mayor líder que Sudamérica ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance”, agregó.

Al respecto, consideró que “si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasilero” y también “permitiría fortalecer el MBA (México, Brasil y Argentina) un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso”.

“Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia, con tanta enfermedad y tanta muerte, nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría y se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos. Me equivoque. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que los que eran buenos, tras la pandemia resultaron buenísimos. Pero los que eran malos, acabaron siendo peores”, analizó.

En este sentido, Alberto Fernández le propuso a AMLO “unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante” y ayudar “a aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza”.

“Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio suicidio. Tanta inmoralidad no puede resultar impune” , advirtió.

La parte final de la carta, con el "Sinceramente" escrito a mano

Por último, el presidente argentino le pidió a su par mexicano que haga “una excepción” y salga de su país para visitar por unos días Buenos Aires.

“Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Angela Merkel me preguntó cual era mi opinión sobre vos. ‘Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente, y eso en México es una revolución’, le dije certeramente”, destacó.

“Gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aun me conmueve la novedad. Después de abril, además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto. Aquí, donde el continente termina, tienes un amigo para siempre. Nunca lo olvides. Recibe todo mi afecto. Sinceramente, Alberto Fernández”, finalizó la carta.

