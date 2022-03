Leandro Santoro pidió que todos los funcionarios estén “alineados con el Presidente” y Alberto Fernández retuiteó el reclamo

El diputado Leandro Santoro (NA/Damián Dopacio)

En medio del debate en el Congreso del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, el diputado del Frente de Todos Leandro Santoro, cercano a Alberto Fernández, defendió el proyecto, cuestionó a los integrantes del oficialismo que votaron en contra del mismo y sostuvo que en este momento “todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente”, un contundente pedido que el propio mandatario nacional apoyó luego en las redes sociales.

“Nunca dudé a la hora de votar. Yo ya tenía estudiado el tema, había leído todo, había hablado con el ministro (de Economía, Martín) Guzmán en tres oportunidades, no tenía ninguna duda de que había que acompañar este acuerdo”, explicó.

Durante una entrevista que brindó para el programa Las cosas como son, de radio Con Vos, Santoro se mostró crítico de la posición que tomó respecto de este tema su compañero de banca Máximo Kirchner, quien el jueves pasado estuvo ausente durante toda la sesión en la que se trató el asunto y solamente bajó al recinto sobre el final de la reunión, ya en la madrugada del viernes, para votar en contra.

“No estoy de acuerdo. Tuve la oportunidad de hablarlo con él, le pedí una reunión para hablarlo a solas, le anticipé que era lo que yo estaba viendo. Ya le había manifestado mi disconformidad con su renuncia y con la carta, él me dio sus motivos, yo tengo buena relación con Máximo, para mí es un error político. Claramente es una decisión política que yo no comparto y que me hubiese gustado que no la tomaran”, precisó.

La declaración que replicó el Presidente

En este sentido, el diputado consideró que “si el Frente de Todos no logra recrear unidad va a ser muy difícil que esté competitivo en el 2023 y que tenga muchas herramientas de gobernabilidad en este año y medio que resta de mandato”.

“Por más que se tenga una sospecha, yo estoy obligado a trabajar hasta el último minuto por la unidad. Tengo que ser cuidadoso en las declaraciones para no conspirar contra los intereses partidarios nuestros”.

Sobre este punto, el legislador remarcó que “una coalición parlamentaria que acompaña a un Gobierno está obligada por contrato electoral a mantener el mayor grado de cohesión interna posible, porque a la sociedad no le gusta ver este tipo de divergencias en público”.

“No solamente estuvo mal la decisión de no acompañar al acuerdo con el FMI, porque el motivo ameritaba que se lo acompañe, si no que además también para que un Gobierno sea efectivo y eficiente en su gestión requiere que todos sus funcionarios estén alineados con el Presidente” , insistió. Este mensaje fue luego replicado por el propio Alberto Fernández, que compartió un titular de la entrevista en su cuenta de Twitter.

Máximo Kirchner, en el centro de las miradas tras su accionar en el Congreso

Más temprano, en diálogo con Radio 10, el diputado nacional sostuvo que “no hay futuro sin unidad” dentro del Frente de Todos y advirtió que “hay un corrimiento hacia la derecha de la población que obliga a construir una coalición lo más amplia posible”.

“Yo creo que el grado de tensión que hay en el frente sería mucho menor en otra situación. Recomiendo pensar en frío, más allá de las tensiones que existen, no hay oportunidad de formar parte del debate sin una unidad”, sostuvo el legislador.

Se refirió así a las distintas posturas dentro del Frente de Todos, en el marco del debate en la Cámara de Diputados del proyecto que avala el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda tomada en el 2018, que fue aprobado con un total de 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

Santoro admitió que “faltó dar una discusión” dentro del oficialismo sobre el acuerdo al que se llegaría con el FMI “antes de que se tomen las decisiones”.

En este sentido, advirtió que “hay un corrimiento hacia la derecha de la población que obliga a construir una coalición lo más amplia posible” y consideró que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es fundamental para la construcción del frente.

“El campo nacional y popular se están achicando, y por ahora no existe arquitectura y cultura de coalición en el peronismo, eso es un problema”, concluyó el diputado.

