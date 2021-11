Elecciones 2021: el Gobierno convocó a Tolosa Paz a una reunión en Casa Rosada para definir el tramo final de la campaña bonaerense

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Victoria Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz entró casi corriendo a la Casa Rosada porque llegaba tarde. 20 minutos tarde. Rauda, fue hasta el despacho del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el ala presidencial. En la recta final rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 14, ambos analizaron durante una hora y media el complejo escenario bonaerense, donde el oficialismo confía en, al menos, achicar la diferencia que lo separó de Juntos en las PASO.

La primera candidata a diputada del Frente de Todos por este distrito, el de mayor caudal de votos del país, luego del resultado adverso en las PASO optó por un perfil de exposición más bajo con relación a la campaña previa a esos comicios. La mayoría de las encuestas auguraban una victoria apretada del oficialismo en Buenos Aires pero finalmente Juntos por el Cambio se impuso por casi 4 puntos porcentuales: sumó el 37,33% (3.262.253 votos) y la coalición gobernante llegó a 2.905.720 sufragios, el 33,35%, de acuerdo al escrutinio definitivo que se difundió el 29 de septiembre.

Esa diferencia de más de 356 mil votos es la que intentará acortar el peronismo el 14. Tanto el presidente Alberto Fernández, como diversos ministros y los principales candidatos, se enfocaron a esa tarea en las distintas recorridas, principalmente por el siempre difícil conurbano bonaerense.

Así, se rediseñó la campaña. Se apostó al contacto cercano con los vecinos e ir a buscar “voto por voto”, “elector por elector”, según la estrategia que difundió el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, el asesor que contrató el Gobierno con el objetivo de mejorar su performance a nivel nacional.

Del encuentro también participó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz en José C Paz

“Fue una reunión muy importante, estamos en el marco de los días previos a una gran elección en la Argentina, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Compartimos las miradas de lo que venimos sintiendo en las recorridas, cuál es la agenda que planteamos de cara a la elección y de cara al 2023, por dónde va este proyecto de país, sentando las bases de la producción, la inversión, el desarrollo”, expresó Tolosa Paz tras la reunión.

Y agregó: “Juan Manzur no es solo un hombre de Tucumán sino que tiene mucha experiencia en el conurbano bonaerense, en donde claramente la agenda tiene que ver con poder darle mayor dinamismo a la recuperación de la Argentina, que ya está ocurriendo y que viene demostrándose que vamos a crecer este año para poder recuperar la caída del Producto Bruto Interno del año pasado”.

“Compartimos la mirada de que el rol del Estado es fundamental. Dentro de las leyes que tengamos que debatir de cara al 2022 tiene que haber iniciativas que busquen generar incentivos fiscales para nuevas inversiones en el complejo agroindustrial. Necesitamos una agenda productiva, de inversión y desarrollo. En definitiva, una agenda que tenga en el centro de la escena a la provincia de Buenos Aires como la locomotora y el tractor productivo que es”, manifestó luego.

“El domingo tenemos que poner en valor y expresión popular lo que cada ciudadana y ciudadano viene sintiendo. Todos los bonaerenses tienen que ir a votar. No queremos volver para atrás y el Frente de Todos es la fuerza política que va a representar los intereses de los trabajadores, empresarios y sectores pymes que vienen de años de sufrimiento”, finalizó.

Más tarde, en radio Continental, con el periodista Beto Casella, Tolosa Paz dijo, en coincidencia con otras voces del Gobierno: “Estamos atravesando la salida de la pandemia, de la cual como a todos los países del mundo nos cuesta salir; lo importante es que casi recuperamos lo que se perdió en 2020 y se nota una reactivación económica”.

Consultada sobre las encuestas que afirman que el Frente de Todos reducirá la diferencia en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “No miro las encuestas. Sí puedo palpar en mis recorridas que estamos ante una etapa de reconstrucción en la Provincia. Aunque todavía falta reactivar el consumo . Hay un camino, hay actividades que se están recuperando. Nadie sabe que puede pasar el domingo. Confiamos en que los 2,5 millones de bonaerenses que no fueron a votar lo hagan, más allá del candidato que elijan”.

Sobre las razones de esa falta de participación, la ex candidata a intendente de La Plata aseguró que “muchos dijeron que estaban apáticos, enojados, que tenían miedo de ir a votar por no estar vacunados, que no fueron porque no había internas en nuestro espacio y que no se definía nada. Ahora, a todos ellos les pido que vayan a votar”.

Luego recalcó que en el Congreso buscará consensos sobre diversas políticas que favorezcan a la producción nacional. Y citó algunas de las recorridas que hizo por el Interior provincial. “Estuve hace poco en Azul, en un frigorífico que arrancó con inversión privada, que también recibió ayuda estatal y que generó muchos empleos. También fui a una fábrica de papel en Olavarría que se reactivó, porque en el gobierno anterior se habían liberado las importaciones de ese insumo y había tenido que despedir a varios trabajadores. Esa es la política que nosotros impulsamos”, describió.

