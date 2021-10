La izquierda realizó un acto en Plaza de Mayo: destacaron “el crecimiento en el conurbano”

Los candidatos a diputados nacionales por Capital Federal y provincia de Buenos Aires del Partido Obrero (PO) en el Frente de Izquierda Unidad destacaron hoy que “la novedad de estas elecciones” es el “crecimiento de la izquierda en los barrios del conurbano” y postularon al espacio como la “única alternativa contra el ajuste y la precarización” laboral.

En un acto del espacio realizado esta tarde en Plaza de Mayo hablaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, y Romina del Plá; por la Capital Federal, Vanina Biasi; a legislador porteño, Gabriel Solano; el dirigente nacional del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, y la dirigente de la juventud, Tatiana Fernández.

Desde el palco ubicado frente a la Casa de Gobierno, sobre la calle Bolívar, Pitrola dijo que “tanto el Gobierno nacional como la oposición metieron la reforma laboral como uno de los ejes del debate político” y sostuvo que “estamos acá, estaremos en las fábricas, en las calles, en los sindicatos y en el parlamento para rechazarla, para quebrar esa ofensiva”.

Gabriel Solano, candidato a legislador porteño

“En la práctica el Gobierno nacional con la complicidad de la burocracia sindical ya la están aplicando, como sucede en Toyota”, advirtió y manifestó que “desde acá hemos planteamos la tarea estratégica de la recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical”.

Por su parte, Del Plá destacó que “la novedad de estas elecciones es el crecimiento de la izquierda en los barrios del conurbano” y dijo que “crecemos organizando los barrios por todos los reclamos”.

La candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Romina del Plá

“Estamos poniendo en pie una alternativa a la catástrofe social que nos dejan todos los que gobernaron la provincia de Buenos Aires”, expresó y señaló que “este es el resultado de políticas hambreadoras y discursos para la tribuna que no resuelven nada”.

Biasi, en tanto, afirmó que “no solamente hay que ganar las calles por la aplicación de la ESI, el cumplimiento del aborto legal”, sino también “contra el ajuste, la precarización, que donde más golpea es entre las mujeres y la inmediata separación de la Iglesia y el Estado”.

El candidato a legislador porteño, a su vez, destacó que “el FIT-U fue el único que durante toda la campaña electoral denunció que había y hay un ajuste en curso” y afirmó que “incluso empezó antes de la pandemia, contra los jubilados y los trabajadores”.

“Es evidente que luego de las elecciones este ataque se va a profundizar”, sostuvo Solano.

A principios de mes, el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, visitó el municipio de Lomas de Zamora, uno de los distritos más importantes del conurbano, para el lanzamiento de la campaña en la Tercera Sección electoral. En ese distrito el FITU realizó una muy buena elección en las últimas PASO.

Del Caño se mostró junto a otros candidatos de esa fuerza como Romina del Plá, Juan Carlos Giordano, Alejandro Bodart y las candidatas locales. Además, el ex diptuado destacó el desafío del Frente de Izquierda hacia las generales de noviembre al señalar que en esta etapa de la campaña buscan “consolidar a la izquierda como la tercera fuerza nacional, alternativa al gobierno y a la oposición de derecha, no sólo convocando a quienes votaron en las PASO a otras expresiones de izquierda, sino también a quienes no fueron a votar, para convertir esa decepción en lucha por sus derechos”.

