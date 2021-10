Alberto Fernández viaja a Europa para participar de la Cumbre del G20, la COP26 y reunirse con Kristalina Georgieva

Alberto Fernández participó de forma virtual en la Cumbre del G20 que se llevó a cabo el año pasado en Arabia Saudita (Presidencia)

Alberto Fernández viajará este jueves rumbo a Europa donde participará en los próximos días de la Cumbre del G20 y la Conferencia de la Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP26). El Presidente mantendrá encuentros bilaterales con otros mandatarios y se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para analizar la negociación de la deuda externa.

El vuelo con la comitiva argentina que incluye al canciller Santiago Cafiero, al ministro de Economía Martín Guzmán, y al embajador argentino en Washington y representante de nuestro país en el G20, Jorge Argüello, partirá esta noche desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Roma.

La 16° Cumbre del G20 se hará el sábado y domingo en el centro de convenciones La Nuvola, en la capital italiana. A diferencia de la del año pasado en Araba Saudita que fue virtual, a raíz de la pandemia de COVID-19, en esta ocasión será presencial.

Alberto Fernández volverá a insistir con la necesidad de establecer un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de países de renta media ante “el riesgo generalizado de crisis de deudas externas en los países en desarrollo” , como lo hizo la semana pasada en un foro de finanzas del G20.

Al respecto de la deuda externa, el Presidente se verá en Roma con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. Luego de su duro mensaje al FMI en el acto en homenaje a Néstor Kirchner, Alberto Fernández planteará a Georgieva que Argentina necesita un plazo extenso para pagar la deuda de capital y que pretende sumarse a cualquier otra iniciativa del FMI que permita auxiliar la situación de las reservas públicas.

El Fondo Monetario Internacional está dispuesto a otorgar un crédito de Facilidades Extendidas, pero a cambio exige un programa económico que tenga un explícito respaldo político en el Congreso, que no existe y será difícil de lograr en las próximas semanas.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva volverán a verse las caras en Roma (REUTERS)

Será la segunda vez que el Presidente y la representante del Fondo se verán en menos de seis meses, luego del encuentro que mantuvieron -también en Roma- el pasado 14 de mayo. En aquella oportunidad coincidieron en llegar a un acuerdo “lo más rápido posible” sobre la renegociación de la deuda, sin que se le “exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, según le planteó el mandatario en el encuentro.

Argentina tiene vencimientos de deuda con el organismo por 17.800 millones de dólares en 2022, US$ 18.800 millones en 2023 y US$ 5.000 millones en 2024. Ya el 22 del mes pasado la Argentina canceló con el FMI una deuda por US$ 1.880 millones que se cubrieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG), los que llegaron el 23 de agosto último como parte de la asistencia del Fondo por la pandemia a sus países miembros, equivalente a US$ 4.334 millones.

Para lo que resta del año, el Gobierno debe pagar US$400 millones en intereses el mes próximo y otros US$ 1.880 millones el 22 de diciembre.

Antes de partir rumbo a Italia, Alberto Fernández encabezó el acto del Frente de Todos a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, en el que manifestó: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

Luego del acto en Morón, el Presidente emprende una nueva gira europea

En cuanto a la Cumbre del G20 en Roma, habrá dos ausencias importantes, la de los presidentes de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin. Xi Jinping no participará del encuentro, mientras que Putin “confirmó su disposición a participar de la cumbre por videoconferencia”, informó el Kremlin a la agencia de noticias Sputnik, tras una conversación telefónica que el presidente ruso tuvo con el premier italiano, Mario Draghi.

Días atrás Putin dijo que es posible que no asista a la conferencia mundial sobre el clima COP26, “debido a la situación de la pandemia”, y tampoco se espera que lo haga Xi, según señalaron funcionarios británicos citados por la BBC, tanto por los protocolos de China en torno al coronavirus como por preocupaciones genuinas de no poder protegerlo frente al COVID-19 en el extranjero.

Luego Alberto Fernández viajará a Glasgow, Escocia, donde el lunes y martes próximo se llevará a cabo la 26.ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26). Tal como apuntó en la cumbre latinoamericana a la que asistió de forma virtual, Fernández insistirá en que “los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis” del medioambiente.

