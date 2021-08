El Gobierno negó que al empresario taiwanés le hayan otorgado 19 contratos con el Estado

La Casa Rosada negó que el empresario Chien Chia Hong haya recibido 19 contratos del Estado. (Foto Reuters)

La Oficina Nacional de Contrataciones de la Nación (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, negó que el empresario taiwanés Chen Chia Hong haya obtenido 19 contratos con el Estado.

En un comunicado, la ONC informó que la empresa Apache Solutions se registró como proveedor del Estado Nacional el 5 de julio de 2018, dos meses después de constituirse como SAS, el 9 de mayo de ese año. Y detalló que, según el sistema sistema informático de compras COMPRAR, desde su inscripción en el 2018, participó en total de 22 procesos de compra ante el Estado Nacional, de los cuales “fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826″. Estos registros corresponden al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y la actualidad.

El sistema COMPRAR es el portal de Compras Públicas de la República Argentina, un sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional. A través de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus procesos de compra y los proveedores presentan sus ofertas. Según se detalló, es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, que permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

El organismo público también negó que la compañía haya ganado una licitación del Ministerio de Transporte por control de acceso. “Fueron organizadas por la Junta de Seguridad en el Transporte (organismo descentralizado), y en ambos casos la empresa mencionada perdió por no haber presentado las mejores ofertas”, expresaron desde el gobierno nacional.





El revuelo que se generó por la información de las visitas a la Quinta de Olivos en medio de las cuarentena estricta generó la reacción de Alberto Fernández, quien decidió hoy hablar por primera vez del tema para justificar la actividad que realiza habitualmente en la residencia.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, respondió enojado, en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM 750.

Al ser consultado por otras las visitas a la Quinta de Olivos durante el aislamiento, principalmente del empresario Chien Chia Hong, el Presidente sostuvo que nunca existió una reunión con él. “Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira”, sostuvo Fernández respecto al empresario de origen taiwanés.

“No tengo la menor idea de lo que hablan. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, afirmó el Presidente, quien solo se limitó a decir que lo conoce como “la pareja de Sofía” y que lo apodan “El Chino”.

“Creo que lo vi una o dos veces a una ocasión social, no más de eso. Jamás en mi vida he interferido en favor de él. Le juro por mi hijo que no sé como se llama”, enfatizó para despejar cualquier duda ante una posible intervención presidencial para ganar los contratos del Estado. Y agregó que lamentaba tener que hacer aclaraciones: “Es muy indignante. ¿Cómo explico algo que no ocurrió? ¿Cómo explico algo que nunca hice?”.

Sobre las actividades que la empresa de Chien Chia Hong dijo: “ No tengo idea qué hace esa empresa, ni en qué concursos se presentó ni cuales ganó, pero puedo garantizar que eso no fue como consecuencia por una gestión mía. No conocía a qué se dedicaba este hombre. No es una persona de mi amistad. Esa personas solo acompañaba a Sofía que trabaja en la Secretaría General asistiendo a Fabiola en cosas que tiene que ver con la tarea como presidente de la Fundación del Banco Nación”.

SEGUIR LEYENDO