La respuesta de Cynthia Hotton al formulario que la Cancillería le envió a sus diplomáticos con una pregunta sobre la identidad de sexo: “Me siento discriminada”

La Cancillería argentina envió en los últimos días un formulario a sus diplomáticos y personal general para que completen sus datos, incluida la identidad de género, y provocó polémica. Cynthia Hotton, diplomática y ex diputada nacional, se sumó a la controversia y lo criticó a través de sus redes sociales. Allí, compartió el documento que completó con puño y letra: “Mujer con ovarios. Soy femenina, soy natural, orgullosamente mujer y agradecida a Dios por ello”.

La diplomática y candidata a diputada nacional por Valores para mi País en la provincia de Buenos Aires en las próximas PASO respondió de esta manera al formulario difundido por la Cancillería, ministerio a cargo de Felipe Solá. En el apartado “Identidad de Género” y junto a la definición de “Mujer”, evitó marcar el ítem y escribió con lapicera en la parte baja: “Esta opción no me representa” .

En el texto oficial, promovido por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la definición de mujer señala: “Persona cuya identidad y expresión de género es femenina, coincida o no con el género asignado al nacer. Describe una posición que tiene un carácter social, no natural, marcada por la desigualdad y las violencias respecto al género masculino”. En un mensaje a sus colegas, Hutton señaló al respecto: “Como mujer me siento discriminada” .

A lo largo del formulario se puede ver que la diplomática no marcó ninguna de las opciones para completar en cuanto a identidad de género. Pero sí decidió marcar el último casillero, titulado: “Ninguna de las anteriores. Especifique”. Debajo, fundamentó su posición: “Mujer con ovarios. Soy femenina, soy natural, orgullosamente mujer y agradecida a Dios por ello”.

La economista, que hace más de 10 años integra el Servicio Exterior de la Nación, reveló: “Muchos colegas me felicitaron por privado, por animarme a decir lo que tantos piensan. Lamentablemente la persecución ideológica hace que pocos se animen a expresarlo en público”.

Hotton, a través de un comunicado, también cuestionó la prioridad que se le dio a la iniciativa desde Cancillería de la Nación. “En este momento de crisis económica y social que está viviendo la Argentina y con la necesidad que tenemos de penetración en el mundo, estemos asignándole esta prioridad a la identidad de género”, señaló.

“Me parece hasta discriminatorio que se metan en nuestras camas” , insistió la titular y fundadora del partido Valores para mi País. Hotton también presentó el frente +Valores junto a Unión Celeste y Blanco y el Partido Anticorrupción, a través del cual, con otros referentes, competirán para llegar al Congreso Nacional. La exdiputada supo ser candidata a vicepresidenta de la Nación en las últimas elecciones presidenciales de 2019, cuando integró la fórmula junto a Juan José Gómez Centurión.

La declaración jurada obligatoria está destinada a la actualización de los datos del personal del servicio exterior que impulsa Cancillería no sólo apunta a recopilar nombres, domicilios y contactos, sino también interroga sobre la vacunación contra el COVID-19 -cantidad de dosis recibida y laboratorio- y la modalidad de trabajo bajo la cual desempeñan sus tareas a raíz de la pandemia -presencial o a distancia-.

En un mail enviado previamente por la Dirección General de Recursos Humanos, al que tuvo acceso Infobae, se aclara que “dicho relevamiento es de carácter obligatorio para todo el personal (Autoridades Superiores, SINEP, SEN y con contrato: Resolución Nº 48/02, Decreto Nº 1109/17, Decreto Nº 215/91 y PNUD)”.

Entre los ítems que deben consignar los diplomáticos de carrera y los empleados administrativos del Ministerio hay una hoja, la segunda, destinada a dar cuenta de la identidad de género. Allí, debían marcar “una o varias” de las nueve “identidades de género” listadas bajo los lineamientos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que actualmente dirige Elizabeth Gómez Alcorta.

Las identidades son nueve en total. Además de “Varón” y “Mujer”, en el formulario figura “Mujer Trans”, persona “cuya identidad y expresión de género es femenina y cuya atribución sociocultural precedente de género es masculina”.

“Soy natural y orgullosamente mujer. Basta de querer borrar nuestra identidad y estigmatizarnos” , señaló Hotton a través de su cuenta de Twitter, donde además compartió el documento con su postura.

SEGUIR LEYENDO