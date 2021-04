Un intendente bonaerense viajó a Estados Unidos, regresó al país y no cumplió con el aislamiento obligatorio

Matías Rappallini, intendente de Maipú (facebook)

Matías Rappallini, intendente del partido bonaerense de Maipú, se vio envuelto en un escándalo tras regresar de un viaje a Estados Unidos y no cumplir con el aislamiento previsto para evitar la propagación del COVID-19 en el país.

Su accionar fue exhibido por el concejal Facundo Coudannes, presidente del Bloque del Frente de Todos, quien en su cuenta de Facebook relató que Rappallini, “en uno de los momentos más críticos de la pandemia, cuando ya estamos transitando la segunda ola, decide viajar a los EEUU y, al regresar, no cumple con el aislamiento de 10 días, tal cual la normativa vigente, para aquellos ciudadanos que vuelven al país. Usted firmó en el aeropuerto de Ezeiza una declaración jurada en donde dejó constancia del lugar en el que iba a cumplir el aislamiento, y desde ayer se lo ve transitando las calles del pueblo”.

Infobae constató que el 18 de marzo pasado, ante el Honorable Concejo Deliberante de Maipú, el intendente de Juntos por el Cambio solicitó licencia del 9 al 22 de abril, según el articulo 108º de la Ley Orgánica de Municipalidades. En diálogo con Infobae explicó: “Me hisopé el 9 de abril y di negativo. Un día más tarde, una sobrina, con quien había estado, dio positivo. El 12, ya en Estados Unidos, me hisopé, di positivo y me aislé”.

La indignación de Coudannes surgió a raíz de que Rapallini visitó el estudio de un programa de radio local esta mañana. “Sanitariamente es así, no tengo que hacer de vuelta la cuarentena. Él está buscando la quinta pata al gato, pero la recomendación sanitaria es esa, no es un capricho mío” , agregó el intendente.

Rappallini, esta mañana, visitó un programa de radio local

La explicación del intendente, sin embargo, arroja una contradicción, dado que él mismo aseguró que en el Aeropuerto de Ezeiza le pidieron que fijara un domicilio para cumplir con el aislamiento social. “No me hicieron firmar nada, pero sí me pidieron una dirección”, reveló Rappallini, quien mañana dará una conferencia de prensa a los medios locales para argumentar su accionar.

“Según sus dichos, la oposición fue responsable por la no llegada de las vacunas a Maipú. Tanto usted como las autoridades del Ministerio de Salud saben que eso no es verdad: usted claramente mintió. Por si no lo sabía, le cuento que mientras usted estaba fuera del país llegaron a Maipú alrededor de 600 vacunas, logrando una gran cobertura de adultos mayores que estaban inscriptos ya que es una vacunacion optativa y no obligatoria”, expresó Coudannes en su descargo.

“Él dijo que se fue de vacaciones y que su PCR también dio negativo en Ezeiza. Pero tenía que respetar los 10 días de aislamiento como lo hacen todas las personas que llegan al país”, declaró Coudannes a Infobae.

En su publicación en Facebook manifestó: “Desde el inicio de la pandemia hemos sido cautos, no politizando la misma, sabiendo que lo que nuestro pueblo necesitaba era tener la tranquilidad de que toda la dirigencia, sin distinción partidaria, estaba trabajando para contener los efectos negativos del virus. Si a su mentira sobre las vacunas le sumamos su irresponsabilidad de viajar a los Estados Unidos en el momento de mayor cantidad de contagios y al regresar no cumple, queda claro su exceso de individualismo, su falta de empatia, no sólo con la situación sino también con la salud de todos los maipuenses”.

Rappallini es intendente de Maipú desde 2015

El inciso a) del artículo 6 del decreto 268/2021, el cual establece el cierre de fronteras, expresa que quien ingrese a la Argentina deberá “ realizar una prueba para SARS-CoV-2 al arribo al país y otra al séptimo día del ingreso como condición de finalización del aislamiento obligatorio. El costo de ambas pruebas deberá ser asumido por la persona que ingresa al país, y deberá efectivizarse en la forma que establezcan las autoridades competentes”.

En el inciso c), sostiene que “quienes resulten negativo en la prueba realizada al arribo, mencionada en el inciso a) del presente artículo, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio en los respectivos domicilios denunciados a tal fin en su declaración jurada de ingreso al país ”.

Una situación similar protagonizó Agustín Riquelme, hijo de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien debieron presentarse ante la Justicia luego de que el joven, tras regresar del viaje de egresados en Cancún (México), en el que 44 pasajeros se contagiaron de coronavirus, presenciara el último superclásico entre Boca y River en en la Bombonera.

