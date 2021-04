María Eugenia Vidal: “El Presidente no admite que se equivocó, no tenemos un plan de vacunación que haya funcionado”

(Christian Heit)

En la presentación de su libro “Mi camino”, María Eugenia Vidal criticó al Gobierno que encabeza Alberto Fernández por la escasez de vacunas contra el coronavirus y, en especial, por el escándalo del “Vacunatorio VIP”.

“El Presidente no admite que se equivocó, no tenemos un plan de vacunación que haya funcionado” , sostuvo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

“Estoy muy preocupada por la cifra de fallecidos de hoy, por lo que viene pasando, sobre todo en las últimas semanas. Parece que la pandemia recrudeció”, contextualizó Vidal, para luego remarcar la “incertidumbre” que genera “no saber cuándo va a pasar, que nos digan cuándo nos vamos a vacunar y que sepamos cuándo es el final de esto”.

“Para mí la grieta hoy no está tanto en estos dos espacios que pensamos distinto, sino en que se abrió una brecha muy grande entre la gente y la política” , afirmó posteriormente la ex mandataria provincial, quien ejemplificó esta falta de empatía de la clase dirigente con el escándalo popularmente conocido como “Vacunatorio VIP”.

“Ver chicos de 18 años, militantes kirchneristas. subiendo a las redes que se habían vacunado mientras hay adultos mayores que seguían esperando. Esa es la grieta entre la política y la gente”, dijo Vidal sobre las irregularidades que desembocaron en la renuncia forzada de Ginés González García, quien estaba al frente del ministerio de Salud de la Nación.

La ex gobernadora reapareció públicamente para presentar su libro

Consultada por su futuro político, la ex gobernadora expresó que “en un día como el de hoy o el ayer, de 27.000 contagios, no corresponde hablar de candidaturas”, pero sí aseguró que “en esta elección y en la otra, sea o no candidata, le voy a poner el cuerpo, nunca especulé”.

De todas formas, Vidal concluyó el tema electoral al resaltar: “Lo que vaya a ser, lo va a definir la gente, no lo voy a definir yo ni una mesa política. Es la gente la que te pone en un lugar determinado”.

Con respecto a su experiencia como mandataria provincial, que es en lo que se centra “Mi camino”, Vidal remarcó: “Si hay algo que me parece un legado, que no es mío sino que es de los bonaerenses, es que nunca más nadie va a poner en duda que una mujer puede gobernar la Provincia. Cuando yo era candidata, eso se ponía en duda. Por algo me decían Heidi...”.

NOTICIA EN DESARROLLO...