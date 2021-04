El Gobierno aumentará los controles en el transporte público para combatir la segunda ola: vuelven las reservas para viajar en tren

Tumulto de gente en llegada de tren a Constitución

Mientras los jefes de gabinete de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires buscan ponerse de acuerdo sobre las nuevas restricciones para frenar la segunda ola del coronavirus, los ministros de Salud de cada una de las jurisdicciones intercambian información respecto de la cantidad de contagios, las camas disponibles y el estado del sistema de salud.

Uno de los puntos principales a resolver respecto de cómo se encararán los próximos días en lo que se refiere a las posibles restricciones tiene que ver con la modalidad. Y, en especial, con el transporte público de pasajeros.

En los últimos días comenzaron a circular imágenes de colectivos con más personas paradas de las que se permite -el límite es de 10 personas- y videos del transporte ferroviario de cercanía en donde se observaba vagones colmados de personas que muestra la imposibilidad de mantener una distancia adecuada y los convierte en posibles focos de contagio de COVID-19.

Los vagones de trenes aglomerados

Una de las opciones que se estuvo estudiando era la posibilidad incrementar las frecuencias. Sin embargo, eso ya fue descartado.

“El transporte en trenes está al máximo de frecuencias y unidades, lamentablemente no se puede poner más porque no hay”, explicaron fuentes oficiales a Infobae. “El Ministerio está en proceso de compras de nuevas formaciones pero no es algo inmediato. Es por eso que se implementó el ‘Reserva tu Tren’ para la hora pico de la mañana y de la tarde. Aparte, las estaciones grandes cuentan con los molinetes con cámaras térmicas que detectan temperatura y barbijo, y cámaras térmicas generales al ingreso de las estaciones”, señalaron fuentes cercanas al ministro de transporte, Mario Meoni.

El problema es que el servicio de reserva nunca dejó de funcionar pero desde hace varios meses que no hay controles en las estaciones. “Esto es un rol de las fuerzas de seguridad, no de los choferes ni de los trabajadores del ferrocarril”. señalaron desde Transporte.

Por lo pronto, desde hoy se pudo ver a personal de la Policía Federal con megáfonos señalando que a partir de mañana se volverá a controlar la reserva de los lugares para poder acceder a la terminal de tren.

(Maximiliano Luna)

En lo que se refiere a los colectivos, la imposibilidad también radica en la cantidad de unidades. Según las estimaciones que maneja la Casa Rosada y que le acercó el ministerio de Transporte, las unidades que se encuentran en circulación en el AMBA son el 85% del total del parque de colectivos, que ronda las 14.000 unidades

El 25% restante no se encuentra en circulación porque los choferes se encuentran exceptuados por presentar comorbilidades, enfermedad o relacionados y no se pueden remplazar, así que en el AMBA, los colectivos también están casi al máximo. “Al igual que los trenes, las empresas no pueden comprar más unidades ya que el desfasaje económico respecto de unidades y pasajeros es monumental”, explicaron las fuentes consultadas.

Al igual que en el caso de los trenes, las fuerzas de seguridad serán las encargadas de controlar la cantidad de personas que suban a los colectivos.

En este nuevo proceso, que se podría anunciar el próximo viernes 9 de abril, desde Transporte solicitaron a las jurisdicciones locales que ayuden en los procesos de armado de filas y que puedan diferir los horarios de ingreso laboral para desarmar las horas pico.

También se comenzará a aplicar un nuevo producto de limpieza que fue validado por la ANMAT que es de alta duración con el que se busca reducir el contagio del COVID-19 por contagio.

Los trabajadores esenciales hoy habilitados para viajar los establece la Jefatura de Gabinete y los procesos de control en el transporte los realiza el Ministerio de Seguridad junto a las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción.

SEGUIR LEYENDO: