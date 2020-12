Axel Kicillof: “Esperamos vacunar a dos millones de personas por mes en la provincia de Buenos Aires”

El gobernador de Buenos Aires aseguró que vacunarán dos millones de personas por mes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que su gobierno espera vacunar a “dos millones de personas por mes” y anticipó que las vacunas llegarán “entre fines de diciembre y los primeros días de enero”. Si bien reconoció que “hay incertidumbre sobre la fecha de llegada”, en el Ministerio de Salud provincial avanzan con la puesta a punto del plan de vacunación.

“Estamos previendo vacunar a 12 millones de personas durante seis meses. Ese es el objetivo. Desde el ministerio de Salud (Daniel) Gollan y (Nicolás) Kreplak) están armando un ejército de vacunadores. Implica un despliegue territorial enorme”, sostuvo en una entrevista con C5N.

Kicillof explicó también que “aún cuando se haya vacunado, hay que seguir extremando los cuidados porque la inmunidad puede tardar cerca de 30 días” e hizo principal hincapié en señalar que la “vacunación es un proceso que llevará tiempo”. Además, contó que el gobierno bonaerense piensa vacunar en escuelas.

El mandatario bonaerense indicó que esperan las primeras vacunas "para fines de diciembre o principio de enero" (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)

“El coronavirus nos cambió todos los planes. Hubo distintos diagnósticos sobre la provincia, cosas que no pasaron. Decía que se iba a sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. No sucedió”, dijo el Gobernador, repasando lo que fueron los meses de pandemia y el primer año de gobierno.

En tanto, que apostará a “fortalecer la economía en general” y destacó el plan de obra pública que lanzaron para reactivar la economía en el 2021. “Es un año atípico, difícil de evaluar. Mucho trabajo, pero mucho resultado también”, señaló.

En otro tramo de la entrevista se refirió a la quita de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la última semana. “Soy respetuoso de que todos reclamen porque estamos en una situación donde hay necesidades, pero en este caso me parece exagerado y sobreactuado” , expresó.

Según Kicillof el reclamo judicial del gobierno porteño por la quita de fondos “está vinculado al marketing político al que nos tiene acostumbrado el PRO”. En ese sentido, aclaró: “Macri descargó una carretilla de recursos en su distrito sin dar ninguna explicación. Es uno de los distritos más ricos de la Argentina. Si tenemos que discutir equidad, nadie duda que la provincia perdió muchos recursos”.

Axel Kicillof cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

“Van a perder esa discusión. Estamos en total desigualdad y nadie lo puede dudar. Perdimos 6 puntos de coparticipación en 1988 y desde ahí que los recursos son insuficientes. No hay que victimizarse en el distrito más rico de la Argentina”, afirmó el mandatario, en un claro mensaje al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof dijo que no quiere polemizar con Rodríguez Larreta, pero destacó que la quita de fondos “se venía hablando desde hace tiempo y lo sabíamos todos”. Además, agregó que “no hay que ponerse en un papel de persecución que no hay, que no existe”.

Con respecto a la posibilidad de suspender las PASO del próximo año, un pedido que la mayoría de los gobernadores le realizaron al presidente Alberto Fernández el último viernes, aseguró que “si uno mira lo que está pasando en Europa o Estados Unidos, no hay dudas que estamos en una situación excepcional”.

“En julio todavía vamos a estar vacunando y con el coronavirus encima. Y en agosto estaríamos entrando a un proceso electoral. Sería una situación peculiar. Hay que evaluarlo. Es una discusión que tiene que dar el Parlamento” , indicó.

