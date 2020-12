Los senadores que responden a Cristina Kirchner modificaron el proyecto de movilidad jubilatoria y en marzo no se descontará el 5% de aumento de diciembre

(Maximiliano Luna)

Otra vez lo hizo Cristina Fernández de Kirchner a través del bloque de senadores del Frente de Todos: en la Cámara alta se modificará el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo envió hace solo cinco días. Lo central es que el kirchnerismo pidió que el 5% de aumento que se otorgó para el mes de diciembre a los jubilados no se tome a cuenta y no se les quite en el primer aumento del año próximo.

Según contaron fuentes parlamentarias, varios senadores mantuvieron extensas conversaciones con el Ministerio de Economía, Martín Guzmán; el de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, muy allegada a Máximo y Cristina Kirchner. El Poder Ejecutivo accedió, dijeron, al “pedido” de la vicepresidenta que nuevamente toma la lapicera para cambiar leyes del presidente Alberto Fernández.

Este mediodía, apenas dos horas antes de que comenzara la reunión de comisión que trataría el proyecto de ley, su titular, Daniel Lovera (FDT de La Pampa) envió un mensaje a los senadores avisando de su cancelación. Estaba prevista para las 14 de hoy con la presencia de Moroni y Raverta. Se pasó para mañana a las 11.

A partir de las modificaciones introducidas por el kirchnerismo, el aumento del 5% no será a cuenta del que se otorgará en marzo. Además se volverá al esquema de movilidad que estuvo vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que los aumentos sean semestrales y se definan por la evolución del salario y la recaudación.

En la reunión de bloque de senadores del Frente de Todos se decidió modificar el artículo 6 de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Avanzaron en ese sentido el presidente y vice del bloque, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que tuvieron a cargo las charlas con el Ejecutivo.

De esta manera, indicaron fuentes del Senado, la suba del 5% otorgada recientemente se sumará al aumento que se otorgue en marzo de 2021. Al oficialismo le costaba explicar esta quita, especialmente al ala más dura del kirchnerismo que combatió la reforma jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri.

“Es una modificación que surge desde el bloque que fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas”, trataron de minimizar la intervención de la Vicepresidenta y su bloque.

Noticia en desarrollo