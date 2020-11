Citaron a indagatoria al ex secretario de Finanzas del macrismo por negociaciones incompatibles en el “Megacanje II”

Santiago Bausilli (Foto: Nicolás Stulberg)

El ex secretario de Finanzas durante el macrismo Santiago Bausili deberá presentarse en declaración indagatoria el próximo 9 de diciembre. Lo citó el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles en el marco de la causa conocida como “Megacanje II”, tal como lo había solicitado el fiscal Federico Delgado. Es por la negociación, coordinación y pagos a los holdouts. En la causa siguen investigados los ex funcionarios Luis Caputo y Mario Quintana.

Antes de llegar a la gestión pública, Bausili fue directivo del el Deutsche Bank. Cuando Mauricio Macri asumió en la Casa Rosada, Bausili se convirtió primero en subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas durante 2016, a las órdenes de Caputo; y en 2017 pasó a ser secretario de Finanzas. Desde ese rol, intervino en las decisiones del Ejecutivo para designar a seis bancos de capitales internacionales como colocadores conjuntos de la emisión de instrumentos de deuda pública. El Deutsche Bank fue uno de los elegidos.

La causa se inició en 2016 para que se investigara si hubo irregularidades en las negociaciones y pagos que que llevaron adelante los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado Nacional, con los denominados “holdsouts” tras la sanción de la ley 27.249 el 31 de marzo de 2016.

La presentación de los denunciantes se estructuró a partir de tres comportamientos: a) la regularización del 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de los años 2005 y2010; b) el caso del pago a los bonistas italianos que hasta ese momento no tenían sentencia firme contra la República Argentina; y c) el canje de deuda de dos Letras del Tesoro Nacional por tres títulos de deuda con vencimientos durante los años 2022, 2025 y2027 -emisión dispuesta en el marco de las Resoluciones Conjuntas nros. 35/2015 y 5/2015 de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas de la Nación-.

Tal como se resaltó la investigación, “la magnitud de la operación financiera que se iba a llevar adelante justificó la necesidad de recurrir a instituciones bancarias. Sobre todo por las particularidades del canje, los montos que se barajaban y la cantidad de acreedores involucrados. Esas instituciones intervinieron a cambio de una comisión del 0,18% sobre el monto total de la emisión -la ley 27.249 había establecido un máximo de 0,20%-”.

Los bancos designados fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander como “coordinadores globales” y a BBVA, CITI y UBS como “colocadores”. La elección fue llevada a cabo de forma directa, a través de la Resolución 134 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. En ese contexto se emitieron títulos públicos denominados Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses -BONAR- por un monto de USD 16.500 millones. El 30 de diciembre de 2015 se dispuso el canje de letras del Tesoro Nacional Intransferibles. Esa operación se conoció como “Megacanje II”.

En la hipótesis del fiscal Delgado, habrían existido relaciones laborales previas entre Caputo, funcionario público al momento de los hechos y los bancos “J.P. Morgan” y el “Deutsche Bank”, los cuales fueron elegidos de forma directa para intervenir en los pagos acordados con los “holdsouts”.

“Por esa razón, la fiscalía considera que se encuentran reunidos los requisitos necesarios para convocar a prestar declaración indagatoria al Sr. Luis Andrés Caputo en los términos del artículo 294 del CPPN. En una situación similar se encuentran los señores Mario Quintana y Santiago Bausili, aunque en su caso se trata de la tenencia de ciertos títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional en el marco de los pagos efectuados a los holdsouts, al mismo tiempo que cumplieron funciones públicas vinculadas a decisiones financieras adoptadas desde el Estado”, había dicho Delgado en 2018, según consta en su dictamen al que accedió Infobae.

Sobre Bausili, se había pedido informes a la Oficina Anticorrupción, que conducía Laura Alonso, para ver si cometió irregularidades al haber asumido como funcionario cinco días antes de renunciara al banco; y haber cobrado acciones y honorarios cuando ya era funcionario.

Ahora, el juez Casanello entendió que se encontraban acreditados los elementos para llamar a indagatoria a Bausili. Para Quintana y Caputo sigue abierta la investigación, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

No será la primera indagatoria que enfrente Bausili. El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tahilade lo había denunciado cobrar bonos del Deutsche Bank cuando ya era funcionario. Los pagos se dieron al mismo tiempo que esta entidad financiera era designada por el Ministerio de Finanzas para colocar bonos del Estado argentino a cambio de comisiones millonarias en dólares. El secretario de Finanzas es además accionista del Deutsche Bank, lo que implica que pudo beneficiarse por las operaciones en las que intervino ese banco, facilitadas por el propio funcionario.

Tras la imputación de la fiscal Alejandra Mangano, el fallecido juez Claudio Bonadio lo citó a indagatoria, en donde el ex funcionario negó los hechos. Bonadio lo sobreseyó pero, tras la apelación fiscal, la Cámara Federal revocó esa decisión y dispuso seguir investigándolo. Según los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, el sobreseimiento era “prematuro” porque no se habían tomado las medidas de prueba para determinar si Bausili es o no responsable de los delitos que se le imputaron.

