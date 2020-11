La Cámara de Diputados revisará qué hacer con las licencias de los legisladores

(Adrián Escandar)

¿Qué pasa cuando un diputado nacional pide licencia en la Cámara para irse a un cargo en el Poder Ejecutivo, pero no renuncia? La banca permanece “vacía”, sin ser ocupada por quien es su suplente, ni siquiera en forma provisoria. Los ciudadanos de la provincia por la que fue elegido dejan de tener a uno de sus representantes y el bloque respectivo pierde un voto.

¿Es usual que los diputados pidan licencia en lugar de renunciar? Sí, aunque muchos consideran que si la licencia se prolonga, puede no ser ético.

¿Puede volver cuando quiera a su banca? Sí, en la medida que renuncie a su cargo en el Ejecutivo. Algo usual cuando el oficialismo está muy justo en el número de votos para aprobar una ley. ¿Un ejemplo? La votación del Memorándum con Irán en febrero del 2013, cuando el kirchnerismo logró la aprobación por 131 votos contra 113 negativos. Para garantizar el quórum de 129, el oficialismo hizo volver a sus bancas a dos diputados que habían pedido licencia. El chubutense Carlos Eliceche y la tucumana Beatriz Mirkin debieron renunciar a sus cargos provinciales de ministros y reasumieron sus bancas un día antes. La oposición se quejó y planteó una cuestión de privilegio pero el Frente para la Victoria desoyó los reclamos.

¿La banca queda “vacante” cuando un diputado pide licencia? Formalmente no, ya que sigue siendo diputado, a los fines de los fueros por ejemplo, por más que no esté en ejercicio de sus funciones.

¿Qué dice el Reglamento de la Cámara de Diputados? Su artículo 21 establece que “en caso de producirse alguna de las situaciones de vacancia transitoria previstas en el presente artículo, la Cámara podrá disponer la incorporación del diputado suplente, quien cesará en sus funciones cuando se reincorpore el titular”.

¿La Cámara de Diputados le tomó juramento a un suplente como “diputado provisorio” alguna vez? No, en los hechos, este artículo nunca fue aplicado en la historia del Congreso nacional.

Este artículo 21 - para algunos “ambiguo”, para otros directamente “inconstitucional”- es el que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le acaba de pedir hace una semana a la Cámara de Diputados que “precise” sus alcances. Puntualmente señaló que “teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes de aplicación de la norma reglamentaria en que se funda la controversia suscitada -lo cual da cuenta de la potencial inconstitucionalidad que ello puede importar- cabe formular una recomendación para que la Cámara de Diputados de la Nación precise, dentro del próximo período parlamentario, los alcances del artículo 21 de su reglamento interno, a fin de evitar la reiteración de situaciones conflictivas en torno a las cuestiones de hecho y de derecho motivadas por los permisos que acuerde a sus miembros, para desempeñar empleo o comisión del Poder Ejecutivo Nacional”.

Fue a partir de un reclamo en la Justicia de Marcelo “Oso” Díaz, dirigente del GEN -la fuerza política liderada por Margarita Stolbizer- quien pidió asumir en reemplazo del diputado nacional del Frente Renovador -hoy parte del Frente de Todos- José Ignacio De Mendiguren, quien fue nombrado al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a fines de enero pasado.

Marcelo Díaz (der.) estaba cuarto en la lista de 1PAIS de 2017, cuando el GEN fue aliado del Frente Renovador. Por corrimiento, le correspondería ocupar la banca de De Mendiguren si este renunciaba.

Díaz estaba cuarto lugar en la lista original de la boleta de 1PAIS de las elecciones legislativas de 2017, cuando el GEN fue de aliado de la fuerza de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados. Por corrimiento, le correspondería ocupar la banca de De Mendiguren si esta quedaba vacante.

Si bien la CNE ratifica que la Cámara de Diputados es “soberana” en otorgarle licencia a un integrante, y reconoce que no puede “obligar” a otro poder a modificar su reglamento de funcionamiento, la resolución abrió la discusión parlamentaria sobre la aplicación del artículo 21 del reglamento, al pedirle a la Cámara baja que “revise” la calidad del diputado transitorio.

“Vamos a cumplir con el fallo y pedirle a los bloques que hagan una propuesta para tratar de encontrar una solución viable y jurídicamente de consenso. No puede ser la opinión de un bloque”, le dijeron a Infobae en el entorno de Massa.

“Hay que encontrar la forma de que la suplencia no sea con voto condicionado porque afecta el fuero del legislador. Debería ser por un plazo definido, o sea que en ese plazo establecido, no pueda volver el titular porque sino el suplente podría ver afectada su libertad a la hora de votar. Tiene que tener libertad de mandato si asumiera mientras dura la licencia”, agregaron quienes conocen el razonamiento que esbozó el presidente de la Cámara baja luego de leer el fallo de la Cámara Electoral.

Ya la Cámara de Diputados dio sus primeros pasos para avanzar en ese pedido de la CNE. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Mayda Cresto (Frente de Todos-Entre Ríos) le pidió en una nota enviada el viernes a los presidentes de los bloques su opinión sobre la posible modificación de ese artículo del reglamento interno del cuerpo.

La nota enviada el pasado viernes por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Mayda Cresto, a los presidentes de los bloques.

El jefe de la principal bancada opositora, Mario Negri, le confirmó a Infobae la convocatoria y adelantó que analizarán el fallo para considerar el tema en el interbloque de Juntos por el Cambio.

Qué dijeron los camaristas electorales

El fallo del máximo tribunal electoral del país fue en una votación dividida dos a uno. Sus dos miembros titulares, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, votaron en sentido contrario, y debió laudar un tercer juez sorteado de la Cámara Nacional en los Civil y Comercial Federal, Alfredo Gusmán.

Corcuera y Gusmán no le reconocieron a Díaz “legitimidad” para acudir a la Justicia Electoral en el reclamo de la banca, y por ende, no habilitaron el tratamiento de la cuestión de fondo. No obstante, respecto del pedido de la cautelar, opinaron que “no existe norma alguna que imponga a la Cámara de Diputados incorporar a un reemplazante provisorio mientras dura la licencia de uno de sus miembros”. Asimismo, señalaron que “no se configura tampoco una acción u omisión teñida de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que permita tener por configurados los requisitos de procedencia del amparo”.

Al mismo tiempo, consideraron que “tampoco puede entenderse que exista en la especie un ‘caso’ que autorice al Poder Judicial a revisar el régimen de permisos para empleos o comisiones en el Poder Ejecutivo nacional, previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre la base de que esa norma interna la faculta y no la obliga a ’disponer la incorporación del diputado suplente’”. Por otro lado, señalaron que de considerar al planteo como “idóneo” y admitir la existencia de un caso (judicial) “supondría reconocer la existencia de un cargo de “diputado provisorio o transitorio” que no solo es inexistente -como se vio- en nuestras leyes y en nuestra Constitución Nacional, sino que implicaría sujetar el desempeño del cargo a una condición no prevista por el constituyente ni el legislador, vinculada con el obrar discrecional del diputado titular”.

Revocaron así la resolución del juez de primera instancia con competencia electoral, Adolfo Ziulu, que había sido apelado por el abogado de la Cámara de Diputados, Raúl Enrique Garo.

Los camaristas electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via tuvieron votos contrapuestos al pedido del dirigente del GEN Marcelo Díaz (Maximiliano Luna)

Díaz y el presidente del GEN en Buenos Aires, Rubén Grenada, habían solicitado la inconstitucionalidad del artículo 21 del Reglamento de Diputados por entender “que” se estaba “desnaturalizando mediante la utilización de normas reglamentarias uno de los principios que sustentan el sistema republicano de gobierno, como es el de representatividad”, y habían requerido una medida cautelar para que la Cámara baja “arbitre las medidas necesarias a los efectos de disponer la inmediata incorporación” de Díaz en su carácter de suplente.

El dirigente del partido creado por Stolbizer había argumentado que “la situación omisiva por parte de la HCDN, ante una licencia de dos períodos de un legislador” ponía “en juego los derechos que lo asisten de representar al pueblo, máxime frente a una representación menguada como le sucede a la provincia de Buenos Aires ”En cambio Dalla Via sí consideró que Díaz estaba habilitado a acudir a la justicia. El presidente de la CNE consideró que “la cuestión planteada requiere determinar si la omisión de la Cámara de Diputados de la Nación -en virtud de la interpretación que hace del artículo 21 del reglamento del cuerpo legislativo de autos- vulnera el derecho del diputado Díaz de cubrir una vacante que se ha producido por una licencia que abarca el término de dos períodos legislativos”. Dalla Via sostuvo, asimismo, que esto no implicaba “sustituir el criterio de otros poderes por el de los jueces”, y expedirse en esta instancia sobre el reclamo de fondo.

En la sesión extraordinaria del 29 de enero de este año, Massa sometió a votación el pedido de licencia del ex presidente de la UIA como diputado “por el presente período legislativo, sin goce de dieta, y el próximo” para asumir como presidente del BICE. La moción fue aprobada y De Mendiguren abandonó el recinto aplaudido.

Extracto de la sesión del 29 de enero de 2020 cuando la Cámara de Diputados aprobó la licencia de De Mendiguen.

En una nota enviada por Díaz al presidente de la Cámara de Diputados y a los presidentes de los bloques el mismo 29 de enero, Díaz advirtió que “la Carta Orgánica del mencionado Banco impide de manera categórica que sus Directores puedan formar parte del Congreso de la Nación”. En consecuencia, pedía que se lo convoque a prestar juramento como diputado ante la ida de De Mendiguren al Ejecutivo.

El dirigente del GEN destacaba en la carta que “una simple licencia no logra subsanar dicho impedimento ya que ese permiso no excluye del cuerpo al legislador que sigue –aún con licencia- formando parte del mismo. Corresponde por tanto que el alejamiento del legislador para asumir su nuevo cargo se encuentre precedido de una renuncia lista y llana al cuerpo legislativo. De lo contrario, se produce una flagrante violación normativa que la Cámara de Diputados no puede convalidar”. También mencionaba que “el artículo 72 de la Constitución Nacional establece que ningún miembro del Congreso (y el legislador en uso de licencia lo sigue siendo) puede recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo. Esta situación se da en la especie atento que la nueva designación de De Mendiguren depende de un Decreto del Poder Ejecutivo”.

Este pedido de licencia de De Mendiguren, en lugar de una renuncia, obturó en los hechos la asunción de Díaz. El oficialismo se privó así de tener un voto más, pero evitó a su vez darle a la oposición otro integrante .

Los argumentos de Díaz

El fallo por dos a uno de la CNE negándole legitimidad le cerró la puerta a Díaz para seguir el reclamo de asumir como suplente. Solo le queda una última instancia: un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, para el cual tiene diez días hábiles. El plazo se cumple el próximo viernes 27. Según le dijo a Infobae, aún no decidió si recurrirá al Máximo Tribunal del país.

“Lo estoy evaluando, pero no lo veo viable. El fallo es un traje a medida de las necesidades del Gobierno. Por el voto de dos jueces, me dejaron sin posibilidad de reclamar en la Justicia Electoral, algo que es absolutamente electoral. ¿Adónde iba reclamar, en el fuero laboral? ¿En la justicia en lo Contencioso Administrativo? Ni siquiera permitieron que se discuta la cuestión de fondo. Este fallo vergonzoso dejó en claro que en la Argentina, sobre todo a partir de la asunción del nuevo camarista, que fue apoderdo del PJ de Tucumán (por el juez federal Daniel Bejas), la Justicia electoral va a tener una dudosa falta de independencia”, sostuvo Díaz. Bejas fue el candidato de la terna propuesto por Alberto Fernández para ocupar la vacante existente en la CNE y su pliego fue aprobado por el Senado hace dos semanas. Aún no asumió su cargo.

“Si hubiera tenido un fallo a favor reconociéndome legitimidad para reclamar, tendría que volver al Juzgado de primera instancia y luego me tendrían que juzgar dos camaristas afiliados al peronismo, uno de ellos ex apoderado del PJ, para que me permitan ocupar una banca que pasaría a ser de la oposición. No va a haber Justicia Electoral en este país. Me parece un hecho muy grave, y la dirigencia política no está tomando la debida nota, más allá de que por los tiempos del proceso judicial, yo no habría llegado a asumir porque el mandato se termina a finales de 2021”, advirtió en diálogo con este medio.

“La Cámara Electoral le pide a la Cámara de Diputados que adecue el reglamento para que no sucedan a futuro estas cosas, pero me cerró la vía judicial por dos votos contra uno. En la mayoría de los concejos deliberantes, y las legislaturas provinciales, cuando un integrante pide licencia, lo reemplaza el suplente por el tiempo que dura la licencia. Acá De Mendiguren va a estar de licencia hasta finales del 2021 que se termina el mandato, y la Justicia hizo oídos sordos a esto”, se quejó el dirigente del GEN de la Provincia de Buenos Aires.

“Lo que tengo claro es que por estar en la oposición y integrar la fuerza política que conduce Margarita, Cristina Kirchner me vetó para que no asuma por mi militancia”, concluyó.

El debate sobre el “diputado provisorio”

Según la lectura técnica de fuentes de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja consultadas por Infobae, el fallo de la CNE ratificó la facultad del cuerpo de darle licencia a un integrante, y de no hacerlo asumir a Díaz en lugar de De Mendiguren. También consideran que el cuerpo debería evaluar la eliminación de la figura del “diputado provisorio” prevista en el artículo 21 del Reglamento.

Ese artículo fue incorporado a fines de los ’90 en la época en que Humberto Roggero, era presidente del bloque del PJ en esos años, recordó Graciela Camaño, conocedora de los temas parlamentarios ya que va por su séptimo mandato en la Cámara baja. “Se discutió mucho su constitucionalidad porque implicaba que hubiera dos diputados para una misma banca. Ese es el motivo por el cual nunca se aplicó. Porque la licencia no le quita sus fueros a un diputado, ni su condición de tal. Entonces se podía tener más diputados de los que establece la Constitución Nacional”, observó la ex aliada de Massa y hoy presidente del Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina.

La diputada Graciela Camaño, de larga trayectoria en el Diputados, cuestiona la constitucionalidad del artículo 21 del Reglamento (Gustavo Gavotti)

La legisladora reconoció que “lo habitual en el Congreso es no renunciar” cuando un legislador se va a un cargo al Ejecutivo. Y recordó que “(Graciela) Ocaña fue en la lista con Jorge Ceballos en las elecciones de 2003. Se fue al PAMI, nunca quiso renunciar y (Jorge) “el Huevo” Ceballos nunca pudo asumir en su reemplazo”. Ante la consulta de Infobae sobre si la decisión de no renunciar a la banca le genera a los bonaerenses tener un representante menos en la Cámara de Diputados, Camaño advirtió que “la Provincia de Buenos Aires tiene un problema de representación mucho más grave, que es la subrepresentación de diputados acorde el último censo de población”.

Seguí leyendo:

Peronista, de íntima relación con Juan Manzur y amante de las motos: quién es Daniel Bejas, nuevo camarista electoral

El Frente de Todos presentó un proyecto para modificar el reglamento en Diputados y habilitar las sesiones remotas sin discutir el protocolo