Nicolás Massot le respondió a Macri por sus cuestionamientos al ala peronista de Cambiemos: “Nosotros empezamos la autocrítica dentro del Gobierno”

La grieta que profundizó Mauricio Macri en Juntos por el Cambio con su raid mediático la semana pasada continúa en plena ebullición. El ex diputado del PRO, Nicolás Massot, salió a responderle al ex mandatario por sus cuestionamientos al ala peronista de Cambiemos.

En sus últimas declaraciones, Macri sostuvo que uno de sus errores de gestión fue delegar en dirigentes filoperonistas la negociación política de su gestión. Sin nombrarlos, el comentario tuvo como destinatarios a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. A ese sector también perteneció Massot.

En declaraciones a C5N, el ex legislador del PRO expresó que le generó “sorpresa” las palabras del ex mandatario. “Con todos los errores que pudimos haber cometido, nosotros entendimos que él estaba conforme”, declaró e incluso recordó “elogios del propio Macri para Rogelio (Frigerio); siempre lo destacaba como el ministro más presente en los medios y en la defensa de la gestión”.

Para Massot los dichos de Macri tienen que ver con que el ala peronista de Cambiemos expuso diferencias en pleno mandato. “Empezamos la autocrítica dentro del Gobierno porque sentíamos que habíamos abandonado el espíritu de unidad de los argentinos que había sido una de nuestras principales promesas, sentimos que a los pocos meses el Poder Ejecutivo empezó a girar sobre si mismo, con actitudes autoreferenciales y prejuicio para con el peronismo y la oposición en general . Tal vez haya sido esa autocrítica, que muchos consideraron inoportuna, la que nos haya costado estas declaraciones” , analizó.

En su lectura de lo sucedido, Massot destacó los primeros dos años de Cambiemos -“muy importantes en términos legislativos”- que fueron posible “gracias a una parte del peronismo -que yo no comparto que esté secuestrado ni que sea monolítico (otro comentario para Macri)- que fue, es y posiblemente siga siendo muy heterogéneo y diversos". El ex referente del PRO en la Cámara Baja a diferencia de lo que piensa el ex presidente, “no se trató de un problema de delegación, se trató de un problema de subestimación de la política”.

Nicolás Massot junto a Emilio Monzó

La autocrítica mas importante fue la nominación de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente; fue un reconocimiento urgido por los pronósticos adversos y tardíos, de que nos habíamos equivocado pensando que el problema estaba siempre en otro lado", agregó.

No obstante, para Massot “es valiosa la autocrítica que inició el ex presidente", pero aclaró que que “como clase dirigente” es importante que “reaccionemos y entendamos que hay que cortar con esta idea de que el problema es el otro”. “Representamos cuestiones y valores diferentes, pero hay mucha gente, muchísimos dirigentes que comparten una prioridad: resolver los problemas de la clase media que está en franca decadencia. Es mas importante como volvemos a clases que las opiniones de un ex presidente o un ex diputado como yo” , sintetizó.

“Los contrafácticos nunca son bienvenidos pero posiblemente si nosotros hubiésemos entendido esa heterogeneidad (del peronismo) y hubiéramos planteado en el 2017 una ampliación de la base de sustentación política como lo hicimos tarde y apurados con Pichetto, tal vez las cosas hubieran sido distintas. La autocrítica solo sirve si mejoramos hacia adelante”, profundizó.

Por otra parte, Massot le respondió a Alfredo Cornejo quien dijo que “el peronismo representa al sector parasitario que vive de quienes crean riqueza”. “No comparto, es un momento demasiado sensible, la gente está angustiada por la muerte de familiares, por la distancia que impone la cuarentena, por la pérdida de empleo, como para continuar con la descalificación”. Además de Frigerio y Monzó, mencionó a Diego Santilli y Cristian Ritondo como “los peronistas de pura cepa dentro de Juntos por el Cambio”. “Son figuras de suma importancia que no perdieron su identidad peronista y son un claro contraejemplo de estas declaraciones”, le contestó al diputado radical.

