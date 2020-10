Patricia Bullrich: “No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada”

El raid mediático de Mauricio Macri profundizó las diferencias que persisten en Juntos por el Cambio entre los sectores duros y moderados. Con apenas una pizca de autocrítica hacia su gestión pero con cuestionamientos hacia dirigentes filoperonistas que formaron parte de Cambiemos, como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, el ex presidente abrió el debate de cara a las Legislativas 2021.

A priori Macri descartó ser candidato el año que viene y reclama a los dirigentes de su espacio que aún no hablen de candidaturas. No obstante, en diálogo con Infobae se mostró optimista de cara a recuperar el gobierno: “En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina”.

Si el ex mandatario representa el ala dura de la oposición, la que convoca a manifestaciones en medio de la pandemia de COVID-19 y cuestiona la cuarentena por sus consecuencias económicas, pero no tiene en mente competir electoralmente, ¿Será Patricia Bullrich quien presione para encabezar la lista de legisladores? ¿O triunfará el sector dialoguista que ha tenido responsabilidad de gestión en pleno avance del coronavirus? En diálogo con Romina Manguel -por A24- la titular del PRO respondió al respecto y aclaró su relación con los sectores moderados del principal espacio opositor.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri (FOTO NA)

“No hemos discutido mi candidatura, no tengo una decisión tomada” , expresó Bullrich. De cara al 2021 no la seduce la idea de volver a ser legisladora nacional: “No quiero ser diputada, ya he sido tres veces”.

Pese a que evitó dar precisiones sobre su rol en la próxima campaña, la ex ministra de Seguridad no quiere confrontar con Horacio Rodríguez Larreta: “Yo no soy versus Horacio, toda mi vida he trabajado junto a Horacio”.

Ante la insistencia sobre si jugará en las próximas elecciones o si aspira a ser electa para un cargo Ejecutivo en 2023, con cautela respondió: “No descarto nada, pero no quiero apurar nada”. Luego destacó su participación como titular del PRO: "Siento que le estoy dando una dinámica muy fuerte”.

No obstante hizo un comentario sobre la derrota que sufrió Juntos por el Cambio en las urnas el año pasado. “Cuando Cristina llamó a Alberto Fernández y se bajó de la candidatura nos hizo jaque mate” , reveló y admitió que “la jugada” de la actual vicepresidenta fue “inteligente”. “Igual nosotros tuvimos nuestros propios problemas”, reconoció las diferencias.

"Horacio sabe que le clavaron una espada por la espalda”, manifestó Bullrich sobre la relación entre el jefe de Gobierno porteño y Alberto Fernández

La ex funcionaria de Cambiemos se mantiene crítica del Gobierno por su manejo de la pandemia. "Siete meses de cuarentena hace que la gente empiece a perder el miedo y empiece a pensar que el encierro puede traer más problemas que soluciones”, manifestó. Y si bien afirmó que era necesario “un tiempo para acomodar el sistema de salud”, planteó que luego se tendría que haber planteado “ir a una normalidad”. “El encierro no es una vacuna, no es una cura ni tampoco se cumplió mucho”, cargó contra el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Para Bullrich, extender por más de siete meses la cuarentena tiene que ver con la “debilidad” de Alberto Fernández “y con su necesidad de construir poder propio”. "Pensó que eso le daba poder, eso lo obnubiló”, sintetizó.

“Hoy llegamos a la muerte de las empresas, a la misma cantidad de muertos que hubiésemos llegado con otra situación, con un millón de infectados más los millones que no se sabe y con una población de adolescentes angustiados” , analizó.

“La gestión de la pandemia me parece horrible”, enfatizó y criticó que “la consigna ‘quedate en casa’ va a ser la tragedia argentina”. “4 millones de personas se van a quedar en sus casas porque ya no tienen trabajo”, remarcó.

Con este contexto, justificó su participación en las manifestaciones opositores pese a la vigencia del decreto de aislamiento y al riesgo de contagios. “Yo decidí que la calle es un lugar adonde había que salir. Se han logrados cosas muy importantes: con Vicentín no pudieron avanzar. Los 3 jueces que quería sacar Cristina, no los pudo sacar; a la Corte no la pudo cambiar; el tratamiento del proyecto de justicia no lo logró llevar al Congreso”, celebró.

Pese a la postura que encarna con respecto al Poder Ejecutivo, Bullrich asegura: “No soy talibana ni radicalizada”. “Yo creo en el diálogo, en los consensos, en los acuerdos políticos, pero creo que tiene que haber una mesa equilibrada”, reclamó.

La titular del PRO siente que Alberto Fernández los desconoce como oposición. “Este gobierno nunca me convocó al diálogo, desde el primer día me desconocieron. No soy radicalizada, soy razonable", insistió.

“Alberto no ha tomado aún el mando presidencial, es como un barco sin norte. Lo veo nervioso, gritón, casi barrabrava”, criticó al mandatario.

Patricia Bullrich aseguró que seguirá participando de manifestaciones contra el Gobierno (Nicolás Stulberg)

En ese sentido defendió a Horacio Rodríguez Larreta por los cuestionamientos que sufrió de parte del oficialismo al flexibilizar la cuarentena en la Ciudad: "Cuando empezó a abrir lo empezaron a atacar. Horacio sabe que le clavaron una espada por la espalda”.

“Larreta tenía un diálogo con el gobierno y de golpe le sacan un 10 % del presupuesto, no es lógico. Eso fue una imposición de Alberto Fernández sobre la Ciudad de Bs As”, relacionó con la quita de coparticipación.

Más allá del respaldo hacia el Jefe de Gobierno porteño, Bullrich planteó diferencias con su ministro de Salud. En las últimas horas, Fernán Quirós resaltó la decisión de haber implementado una cuarentena temprana para que no colapsara el sistema de salud. Sin embargo, para la presidenta del RPO “lo que dice es incomprensible; no acepto que Quirós esté de acuerdo con una cuarentena de siete meses”.

