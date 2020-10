Alfredo Cornejo se sorprendió con los elogios de Mauricio Macri sobre su eventual participación en la interna presidencial

La opinión de Mauricio Macri sobre Alfredo Cornejo

“Yo tengo que apoyar a todos los dirigentes. Hay gente muy valiosa y que tiene capacidades. La consolidación de Alfredo Cornejo es notable y muy importante”, aseguró el ex presidente Mauricio Macri durante una entrevista que le concedió en exclusiva a Infobae.

Se mostró convencido de que en 2013 Juntos por el Cambio volverá a ganar las elecciones y sepultó las aspiraciones del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta, de convertirse en el candidato indiscutido para las presidenciales.

A pesar de que Macri nunca tuvo una relación tan estrecha y sin cortocircuitos como sí la tuvo con Rodríguez Larreta, quien lo sucedió en la Ciudad cuando decidió dar el salto a la Nación, el visto bueno que le dio a Cornejo pareció más una jugada política que una declaración sincera.

La realidad es que Macri nunca lo tuvo entre sus elegidos y ahora tuvo inesperados elogios hacia él: lo elevó en la interna a Cornejo y le buscó un contrincante fuerte a Rodríguez Larreta.

Pocos políticos en carrera son tan inescrutables como el jefe de Gobierno porteño. “Horacio sueña con ser Presidente desde que tiene 5 años”, dijo en la misma entrevista el ex presidente.

La postura de Mauricio Macri con miras a las presidenciales de 2023 y sus candidatos

Rodríguez Larreta siempre fue considerado un “delfín” de Macri pero en estos meses de pandemia con su acercamiento al presidente Alberto Fernández -desoyendo las críticas del PRO- se posicionó como el político de más peso dentro de la oposición.

Los cortocircuitos que Macri tuvo con Cornejo siempre fueron recurrentes y a él todavía le duele que el entonces presidente no haya visitado Mendoza para apoyar a su candidato a gobernador, Rodolfo Suárez. Incluso, fue uno de los que más señalaron los errores económicos de su gobierno y la influencia de Jaime Durán Barba en la toma de decisiones políticas.

“Puedo tener choques con él porque somos dos personas con personalidad, pero yo lo valoro muchísimo”, se sinceró Macri.

Consultado sobre este cambio de actitud, Cornejo se mostró bastante sorprendido: “Fue un poco sorpresivo porque hemos tenido muchas tensiones, pero leales. Hubo cuestionamientos sobre las estrategia política y la influencia De Durán Barba en su gobierno pero la verdad que tuvimos una relación bastante leal en la materia de decirnos cosas”.

Para el actual diputado nacional de Juntos por el Cambio y presidente de la Unión Cívica Radical, la postura fijada por Macri “ deja en claro que no va a ser candidato en 2021. Yo le creo que no va a ser candidato" , aseguró el Cornejo en Radio Rivadavia.

El político mendocino aseguró que se trata de involucrar a Macri en las elecciones legislativas de medio término para vincularlo con la misma actitud que había tomado la ex presidente Cristina Kirchner al postularse en 2017, dos años después de dejar el poder nacional, pero en su caso “ fue porque buscaba fueros ”, dijo Cornejo dando a entender que Macri no los necesita y que puede presentarse directamente en las presidenciales del 2023 .

Alfredo Cornejo en uno de los zoom de Juntos por el Cambio

Con respecto al balance económico que Macri hizo sobre gestión en la entrevista de Infobae, sostuvo que “tiene un contenido autocrítico, positivo y empático”. Y agregó: “La autocrítica de que se han cometido errores de conducción en su gobierno me parece bueno. Los seres humanos tenemos una tendencia a la soberbia y en la conducción política hay una negación a la autocrítica y eso es dañino al sistema”.

A Cornejo le preocupa que esa autocrítica hoy no se produzca en el kirchnerismo. “Hoy el poder está en el Instituto Patria y no en la Rosada”. Para él “Alberto aceptó el programa político del kirchnerismo, que es el mismo del gobierno de Cristina: concentración de poder en el Ejecutivo, tener a todos los municipios y provincias comiendo de su mano y la pandemia agregó que el sector privado también esté comiendo de su mano a través del ATP y el IFE”. Insistió en que “es un plan político muy bien orquestado que se está ejecutando a la perfección”

El diputado hizo hincapié en que “si no da un volantazo en su orientación económica no vamos a obtener resultados sociales adecuados”. Dijo que desde la oposición están colaborando en todo lo que pueden para que “la situación no se desmadre” y que si bien la situación económica que dejó el gobierno de Macri “no era buena, ahora ellos la han empeorado”.

“Colaboramos con todo lo que podemos. Lo hace Larreta y los gobernadores radicales. No tiramos leña al fuego. Ellos tienen la tentación de responsabilizar a otro”, concluyó Cornejo.

