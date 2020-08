Uno de los miembros de la comisión asesora de la reforma judicial lidera una maniobra contra la designación de una jueza de la Suprema Corte de Mendoza

El juez Omar Palermo FOTO: Victoria Gaitán (http://fotos.uncuyo.edu.ar/)

Uno de los miembros del consejo que asesorará al presidente Alberto Fernández en la reforma judicial lidera la embestida contra la designación de María Teresa Day como jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El presidente de la Sala II del máximo tribunal de la provincia, Omar Palermo, convocó para el pasado jueves a una audiencia pública para tratar el caso de la magistrada.

Los cuestionamientos sobre la designación de Teresa Day están enfocados en que no reuniría los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Concretamente el establecido en el inciso tercero del artículo 152 de la Constitución mendocina que exige ser abogado con diez años en el ejercicio de la profesión para poder acceder a ser juez de la Suprema Corte. La audiencia del pasado jueves fue convocada con la premisa de discutir sobre la interpretación de los alcances de la norma constitucional. Desde el sector peronista kirchnerista se le cuestiona a Day que, como tuvo suspendida su matrícula, no llegó a ejercer como abogada el mínimo de diez años exigido por la carta magna de la provincia cuyana.

María Teresa Day fue propuesta para el cargo por el gobernador Rodolfo Suárez para cubrir la vacante que dejó el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, quien renunció para acogerse a la jubilación luego de integrar el máximo tribunal durante 32 años.

Teresa Day

Con la presencia de sólo tres jueces de la Corte -Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez-, abogados, legisladores y representantes de organizaciones de Derechos Humanos expusieron durante más de seis horas sus cuestionamientos a la designación de Teresa Day alegando que no reúne los requisitos exigidos por la Constitución provincial para acceder al cargo. También participaron de la audiencia pública -que se realizó vía Zoom- el presidente del PJ mendocino Guillermo Carmona, el senador provincial kirchnerista Lucas Ilardo y el diputado nacional José Luis Ramón, entre otros.

Los abogados Diego Lavado y Sergio Salinas, ligados a organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, anticiparon que si el caso no se resuelve en la Corte provincial, la disputa por la designación de Teresa Day podría terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No sólo la afinidad política ha puesto al flamante asesor presidencial en reforma judicial, Omar Palermo, y a María Teresa Day en lados opuestos de la grieta sino la decisión que los jueces tomaron en un caso resonante que sacudió a la provincia, en el que se juzgó a los responsables del crimen de Micaela Tati, una nena de 13. El 10 de marzo de 2012, Micaela estaba en una plaza del barrio La Gloria de Godoy Cruz junto a su tío y a su hermanita de cuatro meses. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una moto comenzaron a dispararles. Una bala impactó en la pierna de Micaela alcanzando la arteria femoral y murió luego de estar tres días internada en el hospital Notti. Otro proyectil dio en el muslo de su tío, que era el objetivo de los agresores.

El primer delincuente detenido por el caso, Jorge Barroso, fue apresado un año después del hecho y condenado a 26 años de prisión por homicidio agravado por el uso arma de fuego y por homicidio agravado en grado de tentativa. La defensa apeló esa decisión y la Suprema Corte resolvió bajarle pena a ocho años de prisión al entender que se trató de un homicidio imprudente, es decir, culposo. Los jueces consideraron que los delincuentes querían matar al tío y no a Micaela. Ese fallo fue firmado por Mario Adaro y por el hoy miembro del consejo asesor del Presidente de la Nación en reforma judicial, Omar Palermo.

El entonces procurador general ante el máximo tribunal provincial, Rodolfo González, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en octubre del año pasado hizo lugar al planteo. La causa volvió a la Corte de Mendoza y a menos de una semana de haber asumido como ministra del máximo tribunal provincial, Teresa Day, junto a las camaristas civiles Alejandra Orbelli y Marina Isuani, confirmó la condena a 26 años de prisión de Jorge “el loco” Barroso.

En medio de este conflicto de la Suprema Corte, el ex gobernador y diputado nacional Alfredo Cornejo cuestionó en duros términos a Omar Palermo, impulsor de la embestida contra la jueza Day. “El tema está cerrado constitucionalmente. Sólo queda la chicana jurídica y política de la oposición, pero nada más y nada menos que el ideólogo de estos temas es Omar Palermo”, afirmó Cornejo. Y agregó: “Él está en contra de un criterio penal, pero no se anima como se anima Zaffaroni. Zaffaroni sostiene que las personas vulneradas tienen derecho a cometer delitos, por eso el estado debe ser benévolo con ellos, no encarcelarlos. Palermo piensa igual pero no se anima a decirlo públicamente”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en el palacio presidencial, Casa Rosada, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 29 jul, 2020. Esteban Collazo/Presidencia argentina vía Reuters.

El juez Omar Palermo, uno de los convocados para integrar la “selección” de notables que asesorará al presidente Alberto Fernández en la reforma judicial en el capítulo dedicado a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, es miembro fundador de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima.

En el primer encuentro de esa agrupación realizado en mayo de 2013 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto manifestó algunos conceptos que pueden anticipar cuál será su propuesta al titular del Poder Ejecutivo para reformar la Justicia. En aquella oportunidad, Palermo sostuvo que los miembros del Consejo de la Magistratura deberían ser elegidos por el voto popular. Otra sugerencia que hizo en esa reunión fue quitarle el manejo de los fondos del Poder Judicial a la Corte Suprema de Justicia. Palermo también cuestionó la forma en que se aplica la prisión preventiva. En ese sentido afirmó que “el proceso penal muestra toda su crudeza contra los más vulnerables y la criminalidad económica, organizada, tiene un amplio margen de impunidad”.