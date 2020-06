Todo el material fue encontrado en enero pero recién será entregado el lunes en el juzgado de Martínez De Giorgi, donde quedó radicada la última denuncia penal de la AFI. Esa presentación solicita la declaración indagatoria de los espías involucrados, del ex director general de la AFI Gustavo Arribas, de la ex subdirectora general Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.