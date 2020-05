En Juntos por Cambio marcaron distancia con el planteo del Frente de Todos. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pidió “no simplificar el debate” y planteó que la habilitación de los comercios de cercanía es una política también planteada por el gobierno de Axel Kicillof. “No creo que Rodrígue Larreta esté planteando que vengan todos los boanrenses a trabajar y a comprar a la Ciudad. La Ciudad no está diciendo que hay que subirse al transporte público, sino que se reabren los comercios de cercanía. Nosotros también estamos habilitándolos en la escala barrial, no queremos que nadie se vaya a la Capital. No queremos soslayar que pasan los dias y hay cada vez mas problemas económicos, pero queremos equilibrar la salud con el trabajo”, sostuvo a Infobae.