Reestructuración en la AFI. El Presidente decidió poner a la fiscal Cristina Caamaño al frente de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se trata de una adherente a la corriente kirchnerista de Justicia Legítima pero no una cristinista de paladar negro. Contra todas las especulaciones que mencionaban a la cristinista Nilda Garré o Aníbal Fernández al frente de la agencia de inteligencia, el Presidente finalmente optó por poner a Caamaño que no llegó por mandato de Cristina Kirchner sino del juez Daniel Rafecas, que fue elegido para ser Procurador General. Otro gesto de Alberto Fernández de construcción de poder propio en un lugar clave para la Casa Rosada. El Presidente ordenó una revisión a fondo de la AFI. ¿Llegará esa tarea hasta la era del kirchnerismo puro hasta derivar en la guerra silenciosa con el espía Jaime Stiuso? En el Gobierno sostienen que el revisionismo albertista de la AFI no llegará a “tanta prehistoria”. En cambio, Cristina Kirchner pudo imponer a sus referentes del Congreso para el armado de la nueva estructura del Consejo de la Magistratura.