Más allá de los contenidos explícitos, lo que subyace en esas declaraciones es el temor de un próximo período económico argentino donde la escasez de dólares produzca un eventual proteccionismo. De allí la advertencia contra las “restricciones al comercio”. Claro que las preocupaciones no son solo de Brasil; también se proyectan al resto del escenario sudamericano. Esto fue manifiesto en un seminario organizado ayer por la Fundación Fernando Henrique Cardoso, que tuvo al ex presidente como primer orador y que convocó a dos economistas chilenos de primera línea, Manuel Marfan, ex vicepresidente del Banco Central de Chile, y el ex canciller Ignacio Walker; que congregó a varios ex ministros brasileños y que trajo a la cita al argentino Pablo Gerchunoff, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, historiador económico y ex miembro del equipo de José Luis Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa.