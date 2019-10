“Quiero pedirles de corazón que el 27 me acompañen con su voto. De la misma manera que siento que me acompañan cuando nos cruzamos por la calle, que me dan una palmada, que me dicen que no afloje y que valoran el trabajamos que venimos haciendo. Estoy orgulloso de la transformación que hicimos en la Ciudad, pero más me entusiasma lo que podemos hacer. Yo ya lo demostré: lo que me comprometo en la Ciudad, lo hago. Quiero que sigamos juntos, construyendo una Ciudad cada vez más igualitaria con derechos para todos. Una Ciudad en donde la educación sea el motor transformador. Dondee el espacio público sea un lugar de encuentro, donde se cuiden a nuestros mayores. Una Ciudad cada vez más segura”, completó Rodríguez Larreta.