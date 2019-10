“No me dijiste cuales eran los problemas en educación. Todo lo que hiciste no alcanzó. Hay 22.000 chicos sin vacantes. Hablando específicamente de infraestructura te digo, hiciste muchas cosas, pero no pudiste terminar los jardines maternales para que los chicos tengan vacantes, es inmoral. Es una ciudad rica, tiene uno de los presupuestos más grandes del mundo y tenemos chicos que no pueden ir a la escolarización primaria”, fustigó el candidato.