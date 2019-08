"Estuve afiliado al Partido Intransigente en la última época de la dictadura militar, que tenía un discurso que invitaba a ser parte de una organización que luchaba por el socialismo. Al poco tiempo me di cuenta que no era tan así. Por último me afilié al partido Izquierda Socialista, que es uno de los tres partidos que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores".