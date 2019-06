"No me dan trabajo porque me reconocen como uno de los que denuncié al intendente. Cuando voy a comprar, se me ríen en la cara. Fue muy difícil para mí hasta ahora. No conseguí más trabajo en la construcción. No puedo ni llevar a mi hijo a ningún lado. Lo alcanzo al centro en el auto y no me puedo bajar, porque me señalan". Quien habla al día siguiente de la elección en Tierra del Fuego es Damián Rivas, de 59 años, oriundo de Formosa, y el primero que se animó a denunciar a Melella. Vive en una humilde casilla de dos ambientes, con su mujer y sus tres hijos en el ventoso barrio Miramar, en las afueras de la Ciudad fueguina de Río Grande.